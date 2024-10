Chuyên gia phân tích về Jun Phạm và S.T Sơn Thạch

S.T Sơn Thạch và Jun Phạm có tình bạn 15 năm

Cặp đôi "bạn thân 15 năm" S.T Sơn Thạch và Jun Phạm sẽ bị "vạch trần" nhân cách thật khi tham gia The Hidden show. Vừa đến với The Hidden Show, hai cựu thành viên nhóm 365 đã đón nhận thử thách khó từ "The Mask" (Mặt nạ).

"The Mask" cho rằng vì đã quá am hiểu đối phương nên thay vì tự giới thiệu về bản thân thì cả hai phải giới thiệu thay người bạn thân của mình.

Từ đó, "The Mask" phát hiện Jun Phạm vô tình quên mất S.T Sơn Thạch đã đổi nghệ danh và S.T Sơn Thạch cũng không ngần ngại cà khịa cậu bạn.



Nói về Jun Phạm, S.T Sơn Thạch diễn tả: "Một nghệ sĩ biến hóa khôn lường với vẻ ngoài phúc hậu và đôi môi với nhiều ngôn từ hoa mỹ. Đôi khi cũng hoa nặng họa. Nhưng không sao, Jun Phạm là một người rất dễ thương đối với S.T".

Bên cạnh đó, nam ca sĩ tiết lộ bạn thân đang độc thân ở tuổi 35 cùng với rất nhiều cuốn sổ đỏ trong tay.

Khi bắt gặp từ khóa "Đa nhân cách", S.T Sơn Thạch vô tình tiết lộ về con người của Jun Phạm. Anh diễn tả: "Từ khóa này là nói về Jun nè. Cái người gì mà có rất nhiều chú 5, chú 6 ở bên trong như Jun á". Bất ngờ thay, chính Jun Phạm cũng đoán chính xác được từ khóa mà S.T Sơn Thạch đang nói về mình.

Chủ đề "Tự nhận thức" của The Hidden Show với 3 yếu tố: Hành trình, Điểm đến và Phương tiện, S.T Sơn Thạch và Jun Phạm cũng có những chia sẻ đáng chú ý. Ở lá bài "Hành trình", S.T Sơn Thạch nhận về lá bài Six of pentacles - thể hiện rằng S.T đang có một hành trình đạt được rất nhiều thứ đến từ người khác.

Lá bài "Điểm đến" thể hiện Seven of swords - hành trình mà S.T đang đi vẫn chưa chạm được đến đích vì vậy hãy cứ bước đi trên con đường đó. Và cuối cùng, "The moon" thể hiện "Phương tiện" mà nam ca sĩ đang đi chính là trực giác, trí tưởng tượng và khả năng dò xét được những điều mới lạ.

Jun Phạm thừa nhận bên trong mình có nhiều nhân cách

Sau khi nghe "The Mask" phân tích 3 lá bài của bản thân, S.T Sơn Thạch chia sẻ: "Lá Six of pentacles có nghĩa là 6 tiền. S.T chưa biết là mình có tiền hay không chứ tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tốn tiền quá. Nhưng mà hiện tại, mình thấy rằng đó là sự đầu tư nhất định cho mình có được mục tiêu và kết quả rõ ràng trong tương lai. Nói cách khác là S.T cảm thấy tiền bạc và công sức mình bỏ ra thời gian gần đây là rất xứng đáng bởi vì hành trình mà mình đang có rất tuyệt vời".

Về phía Jun Phạm, "Ten of wands" - lá bài nói lên sự mệt mỏi với nhiều sự cố gắng của người nhận được nó. Nghe "The Mask" phân tích về lá bài "Hành trình" của mình, Jun Phạm thừa nhận: "Đúng là vậy! Jun quá mệt mỏi và stress cực kỳ nhiều với những công việc mà nó liên tục liên tục như hiện tại".

Cũng giống với lá bài của S.T, Jun mở lên lá bài "Seven of swords" thể hiện anh vẫn chưa chạm được đỉnh cao của bản thân. Và cuối cùng lá bài "King of wands" cho biết "Phương tiện" Jun Phạm đang nắm chắc trong tay khả năng trực giác về sáng tạo.

"Những lựa chọn của Jun cho thấy bạn có thể làm tốt về khả năng sáng tạo nhưng rất nhiều việc đã tạo cảm giác mệt mỏi nên bạn đang có khuynh hướng muốn neo lại" - The Mask phân tích. Jun Phạm cũng đồng ý rằng lá bài này đã thể hiện đúng con người của mình ở thời điểm hiện tại.

S.T Sơn Thạch chia sẻ về hành trình tại Anh trai vượt ngàn chông gai

S.T chia sẻ, sau khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, anh được thử sức với nhiều bộ môn cùng những kỹ năng mà 15 năm làm nghề chưa từng được tiếp xúc, học hỏi: "Tôi tự thắc mắc, tại sao mình chưa bao giờ làm những điều đó trước đây. Thậm chí, tại sao trong suốt 34 năm cuộc đời, mình lại không làm những điều đó".

Nhưng ngẫm nghĩ, S.T vẫn thầm biết ơn vì hiện tại mình cũng đã làm được những điều đó - những điều bản thân chưa từng làm. "Thà là trễ, còn là không bao giờ" - Anh tài suy nghĩ và bày tỏ sự đồng ý với lá bài mình lựa chọn.

Jun Phạm chia sẻ: "Jun và S.T vừa tham gia chương trình rất hot, ở đó tụi mình được khám phá và dần lấy lại nhiệt huyết tuổi trẻ đã nguội lạnh cách đây 5-7 năm của cả hai đứa. Những năm qua, mỗi đứa tụi mình vẫn đi làm vẫn kiếm tiền nhưng nó không mang lại niềm vui của tuổi trẻ.

Tuổi trẻ của tụi mình là hát không cần lo tiền lo bạc, chỉ nghĩ đi hát vui như thế nào. Còn bây giờ, tham gia chương trình rồi, tụi mình bị cuốn theo suy nghĩ là lên sân khấu phải đẹp nhất, vui nhất, hào hứng nhất … đầu tư và cứ ra tiền".

Cả hai thừa nhận "ra tiền" khi tham gia anh trai

Đặc biệt, trong khi Jun Phạm gọi Anh trai vượt ngàn chông gai là nơi khiến bản thân anh "trẻ lại", thì S.T Sơn Thạch cho rằng đó là "điểm sáng" cuộc đời mình.

Ngồi lại trò chuyện cùng S.T Sơn Thạch sau 15 năm quen biết kể từ khi đồng hành cùng nhau trong nhóm nhạc 365, Jun Phạm khá bất ngờ bởi đây là lần đầu tiên cả hai tâm sự cùng nhau sâu sắc đến như vậy.

Anh thừa nhận: "Chưa bao giờ có cuộc trò chuyện dài như hôm nay. Jun cảm thấy hôm nay rất đáng nhớ và hay ho, bởi lần đầu tiên được ngồi xuống nói chuyện nhiều như vậy với người anh em của mình".