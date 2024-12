Chuyên gia khuyến cáo trẻ dưới 6 tuổi cần tránh xa điện thoại!

Báo cáo dài gần 250 trang này, dự kiến sẽ được Hội đồng Bộ trưởng Tây Ban Nha xem xét, đề xuất không cho trẻ dưới 3 tuổi sử dụng bất kỳ thiết bị kỹ thuật số nào và hạn chế tối đa việc sử dụng đối với trẻ từ 3 đến 6 tuổi. Trẻ từ 12 đến 16 tuổi được khuyến khích sử dụng điện thoại cơ bản chỉ có chức năng nghe gọi, thay vì smartphone.

Báo cáo dựa trên nhiều nghiên cứu xã hội học và khoa học thần kinh, tập trung vào tác động của công nghệ đối với sức khỏe tâm thần và thời gian trẻ dành cho thiết bị kỹ thuật số. Ủy ban đã đưa ra 107 biện pháp cụ thể nhằm bổ sung cho dự thảo luật bảo vệ trẻ em trong môi trường kỹ thuật số, dự kiến sẽ được chính phủ nước này phê duyệt trong thời gian tới.

Đề xuất hạn chế tối đa thời gian trẻ em sử dụng thiết bị điện tử. Ảnh minh họa

Đối với trẻ từ 3 đến 6 tuổi, việc sử dụng thiết bị kỹ thuật số chỉ được phép trong một số trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như liên lạc với gia đình hoặc khi có quyết định của tòa án. Trẻ từ 6 đến 12 tuổi nên ưu tiên các hoạt động trải nghiệm thực tế, như thể thao, và sử dụng điện thoại “cục gạch”. Nếu gia đình quyết định cho trẻ sử dụng điện thoại thông minh, cần sử dụng các công cụ kiểm soát của phụ huynh để giám sát thời gian và nội dung trẻ tiếp cận, đồng thời không cho phép trẻ truy cập mạng xã hội.

Khuyến nghị này phù hợp với hướng dẫn của WHO về việc không cho trẻ dưới 1 tuổi tiếp xúc với màn hình và giới hạn thời gian sử dụng ở mức tối đa 1 giờ mỗi ngày đối với trẻ dưới 5 tuổi.

Theo báo cáo, trẻ em chỉ nên dùng điện thoại cơ bản. Ảnh minh họa

Ủy ban cũng nhấn mạnh vai trò của phụ huynh trong việc giám sát trẻ, thiết lập quy tắc sử dụng công nghệ, và tham gia đào tạo về an toàn trực tuyến. Đồng thời, các rối loạn tâm lý và chứng nghiện công nghệ không do chất cấm gây ra cần được coi là vấn đề sức khỏe cộng đồng, với các chương trình phát hiện sớm và can thiệp được phát triển.

Đối với các công ty công nghệ, báo cáo cũng đề xuất các nghĩa vụ mới, chẳng hạn như dán nhãn cảnh báo về rủi ro sức khỏe khi sử dụng thiết bị kỹ thuật số và ứng dụng, cũng như cung cấp báo cáo tác động đối với trẻ em khi ra mắt sản phẩm mới. Các biện pháp này nhằm mục đích bảo vệ trẻ em khỏi những tác động tiêu cực tiềm ẩn của công nghệ và đảm bảo sự phát triển lành mạnh của trẻ trong thời đại kỹ thuật số.

Những khuyến nghị này không chỉ nhằm hạn chế tác động tiêu cực của công nghệ mà còn đảm bảo trẻ em được phát triển lành mạnh trong thời đại kỹ thuật số.