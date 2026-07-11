Chuyện gì diễn ra với giá vàng sáng nay?

Giá vàng sáng nay 11/7 đi ngang hoặc giảm nhẹ so với cùng thời điểm hôm qua.

Sáng 11/7, giá vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt được niêm yết ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá ở các thương hiệu đi ngang so với sáng qua.

Trong khi đó, Mi Hồng giảm 300.000 đồng ở chiều mua và giảm 100 nghìn đồng chiều bán, giao dịch ở mức 147,5 - 149,2 triệu đồng/lượng, còn Ngọc Thẩm niêm yết thấp hơn, ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết 146,4 - 149,4 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng ở hai chiều , cao nhất ở chiều mua trong nhóm các doanh nghiệp lớn.

Các thương hiệu còn lại ghi nhận mức giảm 100.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi lượng. PNJ giao dịch ở mức 145,7 - 149,2 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 145 - 149 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng mua vào - bán ra ở mức 147,5 - 149,2 triệu đồng/lượng, còn Ngọc Thẩm niêm yết thấp nhất thị trường với 133,5 - 137 triệu đồng/lượng.

Giá vàng niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay. Ảnh: BTMH.

Sáng 11/7, giá vàng thế giới được Kitco niêm yết ở mức 4.108 USD/ounce, giảm 14 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng quay đầu giảm khi căng thẳng Mỹ - Iran tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng, làm dấy lên lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), những diễn biến mới tại khu vực có thể ảnh hưởng đến triển vọng nguồn cung dầu toàn cầu trong năm tới.

Trong bối cảnh giá năng lượng leo thang, áp lực lạm phát gia tăng khiến triển vọng lãi suất cao kéo dài trở thành yếu tố bất lợi đối với vàng - tài sản không sinh lợi suất.