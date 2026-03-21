Chuyện gì đang xảy ra với giá vàng?

Giá vàng trong nước và thế giới chênh cao kỷ lục

So với cách đây hơn một tháng, giá vàng trong nước đã giảm 20 triệu đồng/lượng - một trong những nhịp điều chỉnh mạnh nhất kể từ đầu năm.

Diễn biến trong nước phản ánh khá sát xu hướng của thị trường vàng quốc tế. Giá vàng thế giới hiện đã lùi sâu về mốc 4.496 USD/ounce, tương đương 142,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới tới khoảng 28 triệu đồng/lượng. Đây được xem là mức chênh lệch lớn nhất từ trước đến nay, cho thấy thị trường trong nước đang vận hành theo những yếu tố riêng biệt, không hoàn toàn đồng pha với thị trường quốc tế.

Giá vàng lùi về mốc 171 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm mạnh trong thời gian ngắn khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ, nhất là khi trước đó giá vàng liên tục thiết lập những đỉnh mới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đà giảm này không phải là diễn biến bất thường mà là hệ quả của nhiều yếu tố vĩ mô cùng lúc tác động lên thị trường.

Chưa phải là tín hiệu đảo chiều

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi - cho rằng, nguyên nhân đầu tiên đến từ chính sách tiền tệ toàn cầu, đặc biệt là động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo ông Huy, Fed vẫn chưa phát tín hiệu rõ ràng về việc hạ lãi suất trong thời gian tới. Ngược lại, cơ quan này tiếp tục giữ quan điểm thận trọng trước rủi ro lạm phát. Điều này đã làm suy yếu kỳ vọng nới lỏng tiền tệ - yếu tố từng là động lực quan trọng giúp giá vàng tăng mạnh trước đó. Khi lãi suất duy trì ở mức cao, dòng tiền thường có xu hướng quay trở lại các tài sản sinh lợi như trái phiếu hoặc gửi tiết kiệm, vàng - vốn không mang lại lãi suất - sẽ chịu áp lực lớn hơn.

Ông Nguyễn Quang Huy - Chuyên gia Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi (ảnh: Trọng Tài).

Ông Huy cũng cho rằng, thị trường đang bước vào một nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau giai đoạn tăng nóng kéo dài. Thời gian qua, giá vàng liên tục đi lên và nhiều thời điểm rơi vào trạng thái “quá mua”. Khi thị trường đạt đỉnh lịch sử, tâm lý chốt lời xuất hiện, đặc biệt là từ các nhà đầu tư lớn. Chỉ cần một tín hiệu tiêu cực từ bên ngoài, quá trình điều chỉnh có thể diễn ra nhanh và mạnh hơn so với dự đoán ban đầu.

Một điểm đáng chú ý khác là mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đang ở mức cao kỷ lục. Theo vị chuyên gia này, khoảng cách hơn 28 triệu đồng/lượng không chỉ phản ánh yếu tố cung - cầu mà còn cho thấy thị trường vàng trong nước đang chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố riêng như chính sách quản lý, nguồn cung vàng miếng hạn chế và tâm lý tích trữ của người dân.

Dù vậy, ông Huy cho rằng, cú giảm lần này chưa hẳn là tín hiệu đảo chiều xu hướng dài hạn của giá vàng, mà thiên về một pha “tái cân bằng” sau chu kỳ tăng quá nóng. Thị trường đang thiết lập lại kỳ vọng đối với chính sách tiền tệ toàn cầu, đồng thời điều chỉnh lại mức định giá rủi ro. Trong ngắn hạn, giá vàng có thể vẫn còn biến động mạnh khi các yếu tố vĩ mô như lãi suất, lạm phát và tỷ giá chưa thực sự ổn định.

Trước diễn biến khó lường của thị trường, chuyên gia này khuyến nghị nhà đầu tư cần tiếp cận vàng với tâm lý thận trọng. Theo ông Huy, vàng vẫn là một kênh phòng ngừa rủi ro trong dài hạn, nhưng trong ngắn hạn, thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh, đòi hỏi nhà đầu tư phải có chiến lược rõ ràng và quản trị rủi ro tốt hơn.