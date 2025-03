Chuyện gì đang xảy ra với cặp “chị em rọt” Quang Linh Vlogs - Hằng Du Mục sau loạt quảng cáo sai sự thật?

Quang Linh Vlogs (Phạm Quang Linh, SN 1997) và Hằng Du Mục (Nguyễn Thị Thái Hằng, SN 1995) là 2 gương mặt nhận được nhiêu sự mến, tin tưởng và ủng hộ của dân mạng Việt nói chung và người mua hàng qua livestream nói riêng.



Mỗi phiên LIVE của cặp đôi này đều thu hút hàng chục, hàng trăm nghìn mắt xem với lượt bán tăng vèo vèo. Thậm chí có những sản phẩm chưa kịp quảng cáo đã nhanh chóng “cháy hàng” bởi chỉ cần là Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bán là người hâm mộ chắc chắn sẽ “chốt đơn”.

Hằng Du Mục vốn đã bắt đầu sự nghiệp livestream của mình từ lúc cô ở Trung Quốc và nổi lên với sản phẩm táo đỏ. Cho đến đầu năm 2024, Hằng Du Mục chính thức “gia nhập” thị trường livestream tại Việt Nam, tổ chức những buổi bán hàng lớn và tập trung vào khai thác, ủng hộ nông sản Việt. Điều này càng khiến cô ghi điểm và được lòng công chúng.

Tương tự Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs cũng đã có độ nổi tiếng nhất định khi anh chia sẻ về cuộc sống, công việc khi ở châu Phi. Sau đó, anh chàng lấn sân kinh doanh và cũng bắt đầu sự nghiệp livestream chuyên nghiệp khi thường xuyên về Việt Nam, cùng ekip tổ chức nhiều phiên livestream bán hàng.

Cặp "chị em rọt" Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs

Có nhiều điểm chung lại không ít lần khiến netizen “phát sốt” vì màn tương tác trên mạng, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs chính thức kết hợp cùng nhau từ năm 2024 và được biết đến với tên “Chị em rọt”. Không chỉ cùng nhau livestream, cặp chị em này còn kết hợp mở công ty và bắt đầu cho ra mắt những sản phẩm mang thương hiệu riêng.

Tuy nhiên sau 1 năm “lên như diều gặp gió”, cặp “chị em rọt” này bỗng liên tiếp vướng vào ồn ào về quảng cáo sản phẩm trong thời gian gần đây. Một số sản phẩm mà Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs bán bị chỉ ra là quảng cáo lố công dụng, thành phần,... khiến cả hai thay nhau lên xin lỗi người tiêu dùng.

1 viên kẹo bằng 1 đĩa rau, 1 hũ yến 70ml có 30g yến tươi

Ngày 24/2 vừa qua, Quang Linh Vlogs đã đăng tải bài viết xin lỗi trên trang Facebook có hơn 2,2 triệu người theo dõi. Anh chàng thừa nhận mình đã có phát ngôn không chính xác, quảng cáo lố về công dụng của sản phẩm kẹo rau củ K.

Trước đó, trong livestream của mình Quang Linh Vlogs giới thiệu: "1 viên tương đương 1 đĩa rau" và sản phẩm này dành cho "những người không ăn được rau, nhìn thấy rau là chạy".

Cũng trong một livestream khác, Quang Linh cũng giới thiệu sản phẩm kẹo rau này như sau: "1 hộp như này như 1 bó rau, hay 1 đĩa rau luộc luôn đó. Mỗi ngày mọi người ăn giúp mình 2-3 viên sau bữa ăn là được".

Điều này khiến anh nhận về nhiều ý kiến trái chiều của netizen. Nhiều người bắt đầu bán tín bán nghi về công dụng bởi 1 viên kẹo rất nhỏ, liệu có được chất lượng giống như Quang Linh quảng cáo hay không.

"Sao chỗ thì Linh kêu 1 hộp, chỗ thì kêu 1 viên bằng 1 bó rau", "Sao 1 đĩa rau lại nặn được thành viên bé xíu vậy Linh ơi", "Quang Linh có nói là 1 viên bằng đĩa rau luôn đó, cái này làm mọi người hiểu lầm nhiều lắm"... - là những bình luận xuất hiện bên dưới video quảng cáo của Quang Linh.

Chính vì vậy trong bài đăng xin lỗi, Quang Linh cho biết đây là sai sót cá nhân, do bản thân anh truyền tải sai thông tin. Sau khi phát hiện, Quang Linh đã sửa và không nhắc đến thông tin đó nữa. Anh cũng khẳng định đây không phải chiêu trò marketing hay cố tình quảng cáo lố để thu hút sự chú ý để bán sản phẩm.

Dẫu vậy, Quang Linh Vlogs vẫn khẳng định đây là một sản phẩm chất lượng, giúp bổ sung cho người lười ăn rau, không ăn được rau hoặc kén rau. Anh cũng bày tỏ hy vọng netizen sẽ bỏ qua cho sai sót này của mình.

Quang Linh quảng cáo lố về kẹo rau củ phải lên xin lỗi

Chuyện của Quang Linh Vlogs chưa lắng xuống thì Hằng Du Mục lại tiếp tục là cái tên bị netizen “réo” về sản phẩm yến sào.

Trong phiên livestream vào ngày 15/12/2024, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs quảng cáo về các hũ yến chưng nhiều hương vị. Tuy nhiên, điều đáng nói trong phiên livestream này, Hằng Du Mục liên tục khẳng định sản phẩm yến sào bên công ty được làm từ yến nguyên chất, không tính theo phần trăm mà tính dựa trên bao nhiêu gam yến tươi có trong hũ. Hằng Du Mục quảng cáo một hũ yến 70ml có đến 30g yến tươi, thậm chí còn nhấn mạnh là yến tổ A5, không phải yến vụn.

Không những vậy khi được khách hàng đặt câu hỏi về chất lượng yến trên livestream, Hằng Du Mục còn chắc nịch tuyên bố: "Phát hiện ra yến giả, đền gấp 1000 lần". Được biết, giá bán trên livestream cho 6 hũ yến là 188.000 đồng.

Câu quảng cáo sản phẩm này của Hằng Du Mục nhanh chóng vấp phải chỉ trích và khiến nhiều người tiêu dùng đặt ra thắc mắc. Bên cạnh đó, những người đã và đang làm trong ngành yến cũng cho hay 30g yến rất nhiều, không thể đựng vừa hũ 70ml giống như sản phẩm Hằng Du Mục bán. Chưa kể, giá thành quá rẻ khiến dân tình nghi ngờ về chất lượng sản phẩm.

Trên trang cá nhân của mình, Hằng Du Mục có hẹn người hâm mộ rằng sẽ trực tiếp bay ra Nha Trang để minh bạch quy trình sản xuất yến và đưa ra câu trả lời thỏa đáng về sản phẩm. Song tới ngày 28/2 vừa qua, Hằng Du Mục đăng tải bài viết xin lỗi kèm thông tin liên quan đến buổi họp báo, không có thêm bất cứ hình ảnh nào về nhà máy hay loại yến được sử dụng như cô đã viết.

Trong bài đăng xin lỗi, Hằng Du Mục cho hay đã có sự nhầm lẫn diễn ra trong livestream về quy đổi số liệu. Nguyên nhân dẫn đến sự cố này là vì trong quá trình livestream, Hằng Du Mục có hỏi phía ekip để giúp quy đổi thông số 300mg hàm lượng Yến. Song, phía ekip bên ngoài báo thành 30g tổ yến A5 để sản xuất nên Hằng Du Mục không phản ứng kịp mà nói theo dẫn đến nhầm lẫn khi thông tin về sản phẩm.

Ngoài ra, cô khẳng định dòng nguyên liệu đầu vào đều được chọn lọc kỹ càng, cam kết về độ sạch và chất lượng của sản phẩm, đạt tiêu chuẩn đúng theo yêu cầu của các cơ quan ban ngành đề ra. Trong trường hợp khách hàng không yên tâm, Hằng Du Mục và đội ngũ cho hay sẵn sàng đồng ý với mong muốn hoàn trả hoặc hoàn tiền.

Hằng Du Mục thừa nhận sai sót khi nói: "1 hũ yến 70ml có đến 30g yến tươi"

Liên tục xin lỗi vì sai sót, người tiêu dùng bất bình, mất niềm tin với Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên những TikToker này vướng ồn ào, phải gửi lời xin lỗi đến người tiêu dùng. Trong khoảng 6 tháng gần đây, Quang Linh Vlogs có ít nhất 3 lần phải xin lỗi vì cùng một lý do: Sản phẩm không giống như quảng cáo.

Đầu tiên, team Quang Linh Vlogs đã phải lên tiếng xin lỗi về chất lượng đóng gói của sản phẩm, khách hàng nhận không giống hình. Điều này đến từ việc nhiều người liên tục phản hồi rằng hộp Burger Táo Đỏ đã bị móp khi đến tay. Team Quang Linh bày tỏ đây là sơ suất và mong được thông cảm vì sự cố ngoài ý muốn.

Lần thứ hai, Quang Linh bị khách hàng “bóc phốt” sản phẩm “Dẻ sườn gác bếp L.N” không đạt chất lượng bên anh chàng trực tiếp bán trên livestream. Sau đó, Quang Linh Vlogs lên bài xin lỗi, tiếp tục thừa nhận là “sự cố thiếu sót” và hứa sẽ cân nhắc kỹ lưỡng hơn về việc chọn lựa nhãn hàng hợp tác.

Và tới sản phẩm viên kẹo rau củ K. là lần thứ 3 Quang Linh Vlogs phải xin lỗi khách hàng vì quảng cáo lố, sai sự thật.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhưng liên tiếp phải xin lỗi vì chất lượng sản phẩm, vì cách quảng cáo và bán hàng livestream, Quang Linh Vlogs khiến cộng đồng mạng “phát bực” vì như đang thách thức sự kiên nhẫn và lòng bao dung của họ.

Những lần sai sót trước đây, cộng đồng mạng hầu như đều thông cảm và bỏ qua. Netizen còn cho rằng có thể do khối lượng công việc lớn nên không tránh được những lúc sai sót, nhầm lẫn trong cách truyền tải thông tin. Thậm chí, người trực tiếp “bóc phốt” còn xóa bài đăng, bày tỏ sự nể phục vì cách xử lý, giải quyết vấn đề nhanh gọn của Quang Linh Vlogs.

Tuy nhiên “quá tam ba bận”, đến lần này, cộng đồng mạng không còn tiếp tục thông cảm cho Quang Linh Vlogs hay Hằng Du Mục. Dân tình cho rằng các TikToker cứ nghiễm nhiên làm sai, rồi lên xin lỗi rút kinh nghiệm nhưng “mèo vẫn hoàn mèo”. Mọi thứ không có gì cải thiện hay thay đổi, đã vậy còn trượt dài trong những ồn ào khi liên tiếp vướng drama.

Quang Linh nhiều lần phải xin lỗi vì sản phẩm không giống như quảng cáo

Minh chứng rõ nhất cho sự “bất bình” của cộng đồng mạng chính là những bình luận thể hiện sự thất vọng, bức xúc. Đông đảo người tiêu dùng kéo vào trang cá nhân của Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs để nêu lên ý kiến cá nhân, đòi lại quyền lợi và yêu cầu giải thích minh bạch, rõ ràng hơn về những sản phẩm bị quảng cáo sai sự thật.

Tuy nhiên đổi lại chỉ là sự im lặng, thậm chí khóa bình luận khiến netizen “chán hẳn”!.

Không ít dân tình đặt câu hỏi: “Phải chăng đây là chiêu trò quảng cáo mới? Cố tình làm sai để thu hút dư luận rồi xin lỗi xoa dịu?”.

Đương nhiên ở thời điểm hiện tại, cặp “chị em rọt” có phủ nhận câu hỏi này hàng trăm lần, cho rằng tất cả chỉ là sự cố vô tình thì chắc chắn vẫn có những khách hàng đã không còn tin tưởng, lựa chọn rời đi và không ủng hộ. “Một lần bất tín, vạn lần bất tin” là bình luận của một người tiêu dùng phía dưới bài đăng của Hằng Du Mục.

Đặc biệt là với Hằng Du Mục, cô luôn nhận được sự tán dương từ cộng đồng mạng bởi những lần giải quyết sự việc rõ ràng. Thậm chí, còn sẵn sàng lập vi bằng với những thông tin sai sự thật trên MXH. Tuy nhiên, đối với lỗi sai liên quan đến quảng cáo sản phẩm yến sào vừa qua, Hằng Du Mục lại có những động thái khiến người hâm mộ thất vọng.

Cô nhận nhiều chỉ trích, ý kiến trái chiều về việc lời nói bất nhất, chỉ xin lỗi suông chứ không chứng minh được rõ ràng nguồn gốc sản phẩm. Nhiều người đang hoạt động trong ngành yến cũng bày tỏ sự bức xúc bởi những quảng cáo của cô phần nào gây ảnh hưởng chung đến ngành. Hơn nữa, netizen cũng cho hay Hằng Du Mục đang có phần “phớt lờ”, xem nhẹ kiến thức của người mua hàng và chỉ đến khi có sức ép từ cộng đồng mạng mới chính thức lên tiếng.

Sau khi đăng bài xin lỗi nhưng vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều, Hằng Du Mục đã giới hạn bình luận

Uy tín của “chị em rọt” đi về đâu sau loạt ồn ào quảng cáo sai sự thật?

Như đã nói, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đều là những cái tên được hàng triệu người yêu mến, theo dõi. Cặp “chị em rọt” có sức ảnh hưởng rất lớn trong thị trường livestream bán hàng vì mỗi phiên live đều tạo ra những con số kỷ lục, đột phá về doanh thu.

Hơn nữa, cả hai được biết đến với hình ảnh gần gũi, chân thật, luôn khẳng định bán sản phẩm rõ nguồn gốc, đặt lợi ích người tiêu dùng lên trên. Thậm chí, cùng một sản phẩm, đôi khi khách hàng mua trong livestream của “chị em rọt” còn có mức giá hời hơn so với những “chiến thần livestream” khác bán. Chính vì những lý do này mà không ít người sẵn sàng bỏ tiền ra để mua vì uy tín của Hằng Du Mục và Quang Linh.

Tuy nhiên, qua liên tiếp các drama quảng cáo sai sự thật lần này, nhiều người đã bắt đầu “quay xe”, cảm thấy thất vọng vì cho rằng Hằng Du Mục và Quang Linh cũng đang vì chính “túi tiền” của mình mà quên đi mất lợi ích của người tiêu dùng như ban đầu.

Với những ai đã theo dõi cặp chị em này lâu đều chỉ ra, trước khi nói về sản phẩm nào dù là của thương hiệu khác hay do công ty “chị em rọt” tung ra, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs đều khẳng định đã tìm hiểu kỹ càng, nghiên cứu và trải nghiệm về công dụng, chất lượng sản phẩm. Do đó, những lý do như vô tình sai sót, nhầm lẫn thông tin sản phẩm là những điều mà netizen cảm thấy khó chấp nhận.

Hiện tại, sau tất cả những sự việc trên, cả Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs đều chưa có thêm những cập nhật liên quan hay xuất hiện trên một phiên livestream nào. Song, người hâm mộ cũng đặt ra thắc mắc: “Uy tín của cặp chị em rọt này liệu có lung lay sau loạt drama này?”.