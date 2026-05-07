Chuyện gì đã xảy ra với tiệm mì của nam thần Hứa Vĩ Văn?

Hứa Vĩ Văn từ lâu đã nổi tiếng trong giới giải trí không chỉ với vẻ ngoài phong độ mà còn bởi sự khéo léo trong gian bếp. Việc anh quyết định mang những công thức gia truyền ra kinh doanh từng nhận được nhiều sự quan tâm. Bắt đầu với Pà Pá Kitchen mang đậm nét truyền thống người Hoa tại Quận 3, rồi tiếp tục ra mắt Pà Pá Noodle tại khu phức hợp ở Thảo Điền, nam diễn viên đã mang ẩm thực đường phố Chợ Lớn đến gần hơn với nhịp sống hiện đại.

Những thực khách từng ghé qua đều công nhận đồ ăn ở đây được chăm chút kỹ. Nổi bật nhất là bát mì sườn kho với phần nước lèo được hầm thủ công suốt 6 giờ liền, mang lại vị đậm đà. Những xửng dimsum ghi điểm nhờ lớp vỏ mỏng tang, nhân đầy đặn. Đặc biệt hơn là chén nước chấm giấm tiều gia truyền từ thời ông bà nội nam diễn viên để lại.

Mức giá cho các món ăn tại quán dao động từ 49.000 đến 89.000 VNĐ cho một phần ăn. Hứa Vĩ Văn từng chia sẻ món mì sườn kho Chợ Lớn của quán hoàn toàn có thể đặt lên bàn cân với những món mì danh tiếng thế giới.

Về không gian, cơ sở tại Thảo Điền gây chú ý khi phục vụ ẩm thực truyền thống người Hoa nhưng lại được khoác lên diện mạo phong cách Santorini vùng Địa Trung Hải với tông màu trắng và xanh tươi mát. Nam diễn viên từng chia sẻ việc chọn thiết kế này là nhằm tận dụng nền gạch mang sẵn hơi hướng Hy Lạp của mặt bằng để tạo sự đồng nhất và mang đến không gian rộng rãi cho khách hàng.

Gần đây, nhiều thực khách nhận ra cả hai mặt bằng tại Quận 3 và Thảo Điền đã được tháo bảng hiệu và thay thế bằng những thương hiệu mới. Fanpage chính thức của quán không có thông báo về việc di dời hay tạm nghỉ. Theo ghi nhận thực tế, thỉnh thoảng vẫn có thực khách tìm đến địa chỉ cũ để hỏi thăm tình hình của quán.

Trực tiếp giải đáp thắc mắc của một thực khách trên mạng xã hội, Hứa Vĩ Văn xác nhận cơ sở tại địa chỉ 18 Trần Ngọc Diện ở Thảo Điền hiện không còn là Pà Pá Noodles bán các món Hoa. Nam diễn viên cho biết anh đã cộng tác cùng Chef Võ Quốc để chuyển đổi sang mô hình mới mang tên Phở VIỆT NAM, chính thức khai trương vào cuối tháng 2 năm 2025.