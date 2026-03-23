Chuyện gì đã xảy ra với cậu bé tự nhận mình "đến từ sao Hỏa" nổi tiếng cách đây 20 năm?

Quay trở lại đầu những năm 2000, một cậu bé từng gây chấn động toàn cầu sau khi tuyên bố mình đến từ sao Hỏa. Mới đây, sau hơn 20 năm, câu chuyện của cậu lại một lần nữa thu hút sự chú ý khi cuộc sống hiện tại hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh trong quá khứ.

Boris Kipriyanovich, một cậu bé người Nga, từng được mệnh danh là "cậu bé thiên tài". Mẹ của cậu kể rằng Boris đã có thể đọc báo khi mới 18 tháng tuổi và có thể đọc tên các hành tinh khác nhau từ năm 3 tuổi.

Lúc còn nhỏ, Boris từng khẳng định mình là một người từ sao Hỏa tái sinh trên Trái đất. Cậu kể rằng mình từng sống trong các thành phố dưới lòng đất trên hành tinh đỏ và có kinh nghiệm về các cuộc chiến tranh giữa các hành tinh, bao gồm cả việc du hành xuyên thời gian và không gian.

Cậu còn nói thêm rằng bản thân được gửi đến Trái đất để thực hiện sứ mệnh quan trọng là bảo vệ nhân loại khỏi các mối đe dọa trong tương lai, đặc biệt là chiến tranh trong không gian.

Trong khoảng thời gian đó, Boris từng dự đoán các sự kiện lớn của thế giới sẽ xảy ra vào năm 2009 và 2013. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua và các sự kiện không diễn ra như lời cậu nói, dư luận bắt đầu chuyển từ quan tâm sang nghi ngờ.

Gia đình của cậu tiết lộ rằng Boris từng được các chuyên gia đánh giá, nhưng không bị chẩn đoán mắc các rối loạn tâm thần nghiêm trọng và cũng không có kết luận y khoa rõ ràng nào được đưa ra.

Khi áp lực từ xã hội tăng cao, gia đình Boris quyết định sống ẩn dật kể từ năm 2013. Điều này khiến cậu dần biến mất khỏi truyền thông và làm nảy sinh nhiều tin đồn về bản thân cậu.

Gần đây có báo cáo cho biết Boris ở tuổi 29 đang sống cùng gia đình tại Moscow. Cậu có một cuộc sống giản dị và phải làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh.

"Cậu bé sao Hoả" hiện tại

Khác với hình ảnh trong quá khứ, Boris không theo học lên cao mà chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở. Cậu từng thử học tiếp tại trường cao đẳng nhưng không thành công, trước khi chuyển sang làm nhiều nghề như nhân viên kho bãi, làm việc trực tuyến và tại hiệu sách.

Cậu thừa nhận rằng hiện tại không muốn bám lấy những lời nói trong quá khứ nữa và muốn sống một cuộc đời đơn giản. "Tôi không phủ nhận những gì mình từng nói, nhưng giờ đây nó không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ muốn sống tốt nhất cho hiện tại", cậu chia sẻ.

Nguồn: The Sun