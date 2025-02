Chuyện bất ổn gì đang xảy ra với Hoa hậu Mai Phương Thuý?

Sau 19 năm đăng quang, Hoa hậu Mai Phương Thuý vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Hiện tại, Hoa hậu Việt Nam 2006 ít khi xuất hiện trong các sự kiện giải trí, cô có công việc kinh doanh riêng, đầu tư chứng khoán và sở hữu khối tài sản cực khủng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Hoa hậu Mai Phương Thuý để lộ nhiều dấu hiệu khiến netizen tò mò, không rõ chuyện gì đang xảy ra với cô.

Đầu tiên, phải kể đến việc Hoa hậu Mai Phương Thuý thường xuyên đăng loạt status vu vơ, khó hiểu. Dễ dàng nhận ra đa phần các bài đăng gần đây của Mai Phương Thuý là cập nhật về chuyện nuôi cún cưng chứ không phải cuộc sống đời thường, công việc như nhiều người nổi tiếng. Không chỉ thế, nàng hậu còn để lộ biểu hiện sức khoẻ bất ổn. Cụ thể, Hoa hậu Mai Phương Thuý thường xuyên đăng đàn than vãn chuyện đau đầu, sốt... khiến nhiều người lo lắng. Nàng hậu cho biết cô bị tiền đình nhiều năm vẫn không khỏi.

Vào tháng 6/2024, sau khi tham dự đám cưới của Midu, Mai Phương Thúy cũng chia sẻ cô bị sốt cao không rõ nguyên nhân. Gần đây nhất, khi góp mặt trong một họp báo ra mắt phim, Mai Phương Thúy để lộ bàn tay quấn băng gạc. Thời điểm đó, để người hâm mộ không hoang mang, nàng hậu giải thích cô bị rách da ở tay nên phải quấn gạc.

Hoa hậu Mai Phương Thuý liên tục than vãn sức khoẻ không ổn

Trong một sự kiện, cô còn lộ băng gạc ở tay

Thần sắc của Mai Phương Thuý còn khiến nhiều người lo lắng vì trông khá mệt mỏi, thiếu tươi tắn

Biểu hiện bất thường của Mai Phương Thuý phải kể đế việc cô livestream trong tình trạng đang say hồi tháng 10/2024. Cụ thể, khi đó Mai Phương Thuý xuất hiện trong bóng đêm, ngoại hình thiếu chỉn chu và nói: "Xin chào các bạn, mình xin lỗi vì say mất rồi. Chẳng mấy khi mình say nên muốn chia sẻ giây phút đặc biệt này với các bạn. Hy vọng mình không làm một tấm gương xấu. Mình phát hiện nếu say thì không cần phải nói chuyện có đầu có đuôi, không cần phải làm mọi việc thật hợp lý. Thật vui khi bao lâu rồi mới say và có các bạn ở đây chia sẻ cùng mình. Mình trân trọng từ đáy lòng. Cảm ơn 1000 người đã xem mình say ngày hôm nay. Đối với mình đó là một trải nghiệm đẹp".

Sau đó, Hoa hậu Mai Phương Thúy uống bia trên sóng livestream. Ngay lập tức cô xin lỗi vì cho rằng có thể hành động của mình không đúng đồng thời ngừng livestream.

Mai Phương Thuý từng livestream trong lúc say, sau đó phải xin lỗi công chúng

Đây không phải lần đầu Mai Phương Thuý lộ biểu hiện khó hiểu. Nàng hậu này từng né tránh, từ chối quay phim, chụp ảnh khi xuất hiện ở quán sinh tố của Lê Dương Bảo Lâm. Trong chương trình 2 ngày 1 đêm, Trường Giang từng thắc mắc về biểu hiện tâm lý của Mai Phương Thuý. Cụ thể, khi đó Trường Giang nói: "Anh không biết sao mà trông Thúy có vẻ buồn buồn. Em khác với Yến, Yến trông rất là tự tin và thoải mái với cuộc sống. Em có gì đó ẩn chứa bên trong đó, nó thể hiện qua ánh mắt. Tại vì ánh mắt thì không giấu được".

Trước câu hỏi này, Mai Phương Thuý nói: "Đúng rồi, nếu mà bình thường em vui vẻ, hoạt bát hơn thì em nói nhiều hơn. Còn bây giờ giống như đang phải cố á. Em chỉ được bằng 50% mọi khi thôi. Em có nhiều suy nghĩ lắm. Có bao giờ anh trải qua cái giai đoạn trong cuộc sống mà anh không biết định vị bản thân đang ở đâu không. Đây là lần đầu tiên em bị. Có rất nhiều thứ em không sẵn sàng đón nhận, mà nếu như không đón nhận thì em lại thấy có lỗi với bản thân. Em cứ suy nghĩ mãi. Em lúc nào cũng ngưỡng mộ mọi người hết, tại vì mọi người đều có thời gian trải nghiệm cuộc sống. Mọi người làm nghề, rồi còn có thời gian va chạm để hiểu mọi thứ, còn em thì nổi tiếng sớm quá, nhiều lúc em thấy bị chơi vơi".

Mai Phương Thuý từng thừa nhận "bất ổn" khi trò chuyện cùng dàn cast 2 ngày 1 đêm

Ngoài ra, Mai Phương Thuý còn thay đổi ngoại hình khi quyết định cắt tóc ngắn. Cô chia sẻ: "Tạm biệt dung mạo mỹ miều vốn chỉ hợp tóc dài. Tôi muốn hướng tới tương lai nơi bước chân của tôi được cải thiện từng ngày. Tôi cắt tóc dù tóc ngắn không thực sự hợp với tôi".

Mai Phương Thuý quyết định cắt tóc ngắn thay đổi diện mạo

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 khi chỉ mới 18 tuổi. Thời điểm đó, bên cạnh nhan sắc nổi bật thì người đẹp gốc Khánh Hòa còn ghi điểm bởi tài năng nên kết quả chung cuộc khiến nhiều người hài lòng. Sau đó, Mai Phương Thúy đại diện Việt Nam thi Miss World và xuất sắc lọt Top 17 chung cuộc. Suốt thời gian đương nhiệm, cô cân bằng việc học với sứ mệnh của một Hoa hậu. Mai Phương Thúy tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, để lại hình ảnh nàng hậu xinh đẹp, giàu lòng nhân ái. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, Hoa hậu Mai Phương Thúy và bạn trai sẽ tổ chức đám cưới trong thời gian ngắn sắp tới.

Trong bài phỏng vấn gần đây với chúng tôi, Hoa hậu Việt Nam 2006 khá thoải mái khi nhắc chuyện tình yêu và hé lộ một vài thông tin của "nửa kia". Mai Phương Thúy gọi người yêu là "anh xã", là người đẹp trai và ngọt ngào nên khi yêu cô không cần phải suy nghĩ nhiều. "Người ta trưởng thành mới lấy chồng, mình chưa trưởng thành sao lấy chồng được. Tốc độ trưởng thành của mỗi người khác nhau, giống như câu chuyện thành công ấy, có người 65 tuổi mới khởi nghiệp, có người 75 tuổi mới làm Tổng thống vì độ chín của mỗi người không giống. Độ trưởng thành của tôi trong việc lấy chồng chắc chậm hơn so với bạn bè rất nhiều", Mai Phương Thúy nói.

Mai Phương Thúy cho biết cô đã bắt đầu trữ đông trứng từ 1 năm trước và đã thực hiện được 4 lần trữ. Người đẹp cho hay: "Trước đó tôi đã dự định kết hôn và có con trước 34 tuổi nhưng bây giờ tôi đã 35 tuổi, đã ở hoàn cảnh không thực sự hoàn hảo để sinh con rồi. Sau khi trữ đông trứng, tôi đã yên tâm hơn trong việc kéo dài thời gian kết hôn và sinh con. Nhưng tất nhiên là tôi sẽ cố gắng kết hôn và sinh con sớm nhất có thể vì không có phương pháp khoa học hay y tế nào có thể giúp chúng ta trì hoãn việc này mãi và đảm bảo rằng chúng ta sẽ có thai kỳ khỏe mạnh khi là sản phụ lớn tuổi".

Mai Phương Thuý thoải mái hơn chia sẻ về "anh xã", chưa tiết lộ thời điểm kết hôn