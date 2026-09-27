Chụp CT, MRI có được Bảo hiểm y tế chi trả?

Chụp CT, MRI có thể được Bảo hiểm y tế chi trả nếu người bệnh được chỉ định phù hợp và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Theo quy định hiện hành, chụp cắt lớp vi tính (CT) và chụp cộng hưởng từ (MRI) thuộc nhóm dịch vụ kỹ thuật hiện đại nằm trong phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm Y tế (BHYT).

Chụp CT sử dụng tia X để tạo hình ảnh cắt lớp, giúp bác sĩ đánh giá các tổn thương bên trong cơ thể. Trong khi đó, MRI sử dụng từ trường và sóng vô tuyến để tạo hình ảnh có độ tương phản cao, thường được sử dụng trong đánh giá các bệnh lý thần kinh, não, cột sống, cơ xương khớp và nhiều cơ quan khác.

Điều đó có nghĩa, nếu người bệnh đi khám chữa bệnh BHYT và được bác sĩ chỉ định chụp CT hoặc MRI phù hợp với tình trạng bệnh, chi phí kỹ thuật có thể được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi và mức hưởng của người bệnh.

Mức hưởng BHYT khi chụp CT, MRI thế nào?

Mức thanh toán không phải là một tỷ lệ cố định riêng cho CT hay MRI. Người bệnh được hưởng theo mức quyền lợi BHYT của mình và quy định về trường hợp khám chữa bệnh cụ thể.

Tuyến Khám chữa bệnh là đúng tuyến hay trái tuyến cũng sẽ được bảo hiểm chi trả khác nhau. Nếu đúng tuyến, luật BHYT quy định người tham gia BHYT được quỹ thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng theo các mức khác nhau, trong đó nhóm thông thường là 80%, một số nhóm đối tượng được hưởng 95% hoặc 100%.

Chụp CT, MRI có thể được BHYT chi trả nếu người bệnh được chỉ định phù hợp và đáp ứng các điều kiện theo quy định (Ảnh: NhathuocLongChau)

Nếu trái tuyến, BHXH cũng không áp dụng một công thức chung rằng cứ chụp CT hoặc MRI “trái tuyến” thì BHYT chỉ trả một tỷ lệ cố định. Mức thanh toán phải căn cứ vào loại cơ sở khám chữa bệnh, hình thức khám nội trú hay ngoại trú, tình trạng chuyển tuyến và nhóm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Từ ngày 1/7/2026, chính sách BHYT mở rộng quyền lợi đối với một số trường hợp tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu. Theo BHXH Việt Nam, trong một số trường hợp, người bệnh được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng đối với chi phí thuộc phạm vi được hưởng khi khám ngoại trú tại các cơ sở thuộc diện quy định. Chính sách này không áp dụng đồng loạt cho tất cả bệnh viện.

Bên cạnh đó, một số trường hợp bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao được mở rộng quyền lợi khi người bệnh tự đi khám tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản hoặc cấp chuyên sâu theo quy định.

Không nên tự yêu cầu chụp CT, MRI khi chưa có chỉ định

CT và MRI là những kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh có giá trị trong phát hiện, đánh giá và theo dõi nhiều bệnh lý. Tuy nhiên, người bệnh không nên tự lựa chọn kỹ thuật chỉ vì cho rằng phương pháp càng hiện đại thì kết quả càng tốt.

Việc chỉ định kỹ thuật phải dựa trên triệu chứng, bệnh lý nghi ngờ, kết quả thăm khám và mục đích chẩn đoán, theo dõi điều trị. Cơ quan BHYT cũng thực hiện giám định việc chỉ định và sử dụng dịch vụ kỹ thuật y tế để xác định chi phí được thanh toán.

Đặc biệt, việc người bệnh tự đến cơ sở y tế chỉ để chụp CT hoặc MRI mà không nằm trong quá trình khám chữa bệnh và không có chỉ định phù hợp có thể dẫn tới việc chi phí không thuộc phạm vi quỹ BHYT thanh toán.

Tóm lại, người có thẻ BHYT hoàn toàn có thể được quỹ BHYT chi trả chi phí chụp CT hoặc MRI nếu kỹ thuật được chỉ định phù hợp và đáp ứng các điều kiện thanh toán. Số tiền được quỹ chi trả phụ thuộc vào mức hưởng của từng người và quy định đối với cơ sở khám chữa bệnh, không phải một tỷ lệ cố định áp dụng cho mọi trường hợp.