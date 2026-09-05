Chuột rất ghét mùi của 3 loại cây này: Có 2 loại là gia vị nhà nào cũng quen

Không cần dùng hóa chất, một số loại cây có mùi mạnh có thể khiến chuột ngại bén mảng tới khu vườn. Đáng chú ý, 2 loại vốn rất quen trong bếp.

Chuột một khi làm tổ trong vườn có thể gây ra không ít phiền toái. Chúng có thể gặm gỗ, đào đường bên dưới các bề mặt để tìm thức ăn và nơi trú ẩn, thậm chí từ đó tìm cách xâm nhập vào nhà.

Theo tờ Express, chuột có khứu giác rất nhạy nên một số mùi mạnh có thể khiến chúng tránh xa. Các chuyên gia của Critter Control (công ty kiểm soát sinh vật gây hại tại Bắc Mỹ) cho rằng một số loại cây có thể được tận dụng như biện pháp hỗ trợ để hạn chế chuột xuất hiện quanh khu vực sinh sống.

3 loại cây có tác dụng “đuổi” chuột

1. Cây tỏi

Chuột không thích mùi tỏi (Ảnh: Patch Plants)

Tỏi vốn là loại gia vị quen thuộc trong căn bếp, nhưng mùi đặc trưng của nó lại là thứ chuột không ưa. Theo các chuyên gia, mùi tỏi mạnh có thể khiến khu vực trồng cây trở nên kém hấp dẫn với chuột, nhất là những nơi chúng thường tìm kiếm thức ăn.

Theo Express, mùi tỏi được mô tả là “rất khó chịu đối với chuột”. Vì vậy, những gia đình có vườn rau có thể cân nhắc trồng tỏi xen vào khu vực này. Nếu không có điều kiện trồng, có thể đặt các củ tỏi quanh luống hoặc bồn cây để tận dụng mùi của chúng.

Tuy nhiên, đây nên được xem là một biện pháp hỗ trợ chứ không phải cách đảm bảo chuột sẽ biến mất hoàn toàn.

2. Cây hành

Cây hành (Ảnh: Getty)

Tương tự tỏi, hành cũng sở hữu mùi khá mạnh. Các chuyên gia của Critter Control cho rằng “chuột rất ghét mùi hành”. Đây cũng là loại cây tương đối dễ trồng, đồng thời có thể tận dụng làm thực phẩm sau khi thu hoạch.

Nếu không muốn trồng hành trong vườn, có thể thực hiện một cách đơn giản hơn: cắt vài lát hành sống rồi đặt ở những vị trí bên ngoài ngôi nhà mà chuột thường xuất hiện.

Điểm đáng lưu ý là hành sau khi cắt sẽ mất dần mùi và nhanh hỏng, vì vậy nếu áp dụng cách này cần thường xuyên kiểm tra, tránh để thực phẩm phân hủy lâu ngày ngoài vườn.

3. Cây oải hương

Hoa oải hương (Ảnh: Gardening Know How)

Khác với tỏi và hành, oải hương vừa được trồng làm cảnh, vừa tạo hương thơm cho không gian ngoài trời. Thế nhưng mùi dễ chịu với con người này lại nằm trong số những mùi chuột không thích, theo Express.

Nếu không muốn dành diện tích vườn cho rau củ, các chuyên gia gợi ý có thể trồng oải hương quanh khu vực giáp với ngôi nhà. Mùi mạnh của cây được cho là có thể khiến chuột “tránh xa” những vị trí này.

Mùi hương oải hương mạnh còn có thể gây nhiễu khả năng phát hiện nguồn thức ăn của chuột, từ đó khiến khu vực đó trở nên kém hấp dẫn hơn đối với chúng.

Không nên chỉ dựa vào mùi của cây

Tỏi, hành hay oải hương đều có ưu điểm là dễ tận dụng và không cần dùng tới hóa chất. Tuy nhiên, việc trồng những loại cây có mùi chuột không thích nên được xem là một biện pháp hỗ trợ, thay vì giải pháp chắc chắn loại bỏ chuột.

Nếu chuột đã làm tổ hoặc thường xuyên xuất hiện quanh nhà, điều quan trọng vẫn là xác định những nơi chúng tìm kiếm thức ăn và chỗ trú ẩn, đồng thời hạn chế các điều kiện khiến khu vườn trở thành nơi hấp dẫn đối với loài gặm nhấm.

Dù vậy, với những gia đình đang muốn tìm một cách đơn giản để hạn chế chuột lui tới, tỏi, hành và oải hương là ba lựa chọn đáng chú ý, trong đó hai loại đầu thậm chí vốn đã rất quen thuộc trong gian bếp.

Nguồn: Express