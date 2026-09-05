Sống tầng 20 suốt 6 năm, tôi quyết bán nhà chuyển xuống tầng 2: 3 năm sau thấy 3 ưu điểm quá đáng giá

Sau 6 năm sống ở tầng 20, tôi quyết định bán căn hộ cũ để chuyển xuống tầng 2, bất chấp việc người thân nhiều lần khuyên can. Ba năm sau, tôi càng thấy lựa chọn này phù hợp bởi 3 ưu điểm tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống mỗi ngày.

Trước đây, tôi từng giống nhiều người khi cho rằng mua chung cư thì nên chọn tầng cao. Tầng càng cao càng thoáng, tầm nhìn rộng, ít muỗi, ít bị người bên ngoài làm phiền và dường như cũng "đáng tiền" hơn.

Vì suy nghĩ đó, căn hộ đầu tiên tôi mua nằm ở tầng 20. Những năm đầu, tôi khá hài lòng. Tuy nhiên, sau khoảng 6 năm sinh sống, những bất tiện nhỏ bắt đầu tích tụ. Cuối cùng, tôi quyết định bán căn hộ tầng 20 và chuyển xuống tầng 2 trong một khu chung cư có điều kiện sống tương đối tương đồng.

Bố mẹ tôi từng nhiều lần khuyên nên suy nghĩ lại. Trong mắt họ, đang sống tầng cao mà chuyển xuống tầng thấp giống như "đi lùi". Nhưng sau 3 năm ở căn nhà mới, tôi lại thấy đây là một trong những quyết định đúng với nhu cầu sinh hoạt của mình nhất.

Điều khiến tôi thay đổi quan điểm không phải vì tầng 2 hoàn hảo, mà bởi 3 ưu điểm dưới đây xuất hiện gần như mỗi ngày.

1. Không còn phải chờ thang máy mỗi ngày

Đây là thay đổi tôi cảm nhận rõ nhất sau khi chuyển nhà.

Khi sống ở tầng 20, việc lên xuống hoàn toàn phụ thuộc vào thang máy. Ngày bình thường có thể không đáng kể, nhưng vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều, chờ thang máy vài phút là chuyện thường xuyên.

Có hôm vừa bước ra khỏi nhà thì thang máy đã đi xuống. Có hôm thang dừng liên tục ở nhiều tầng. Nếu đang vội đi làm, xuống lấy đồ hoặc phát hiện quên thứ gì đó phải quay lại nhà, cảm giác chờ đợi càng rõ rệt.

Mỗi lần chỉ mất vài phút, nhưng vấn đề là nó lặp lại ngày này qua ngày khác.

Chuyển xuống tầng 2, tôi gần như không còn sử dụng thang máy. Từ căn hộ xuống sân chỉ mất một đoạn cầu thang ngắn. Đi làm, xuống lấy hàng, đi mua đồ hoặc đưa đồ xuống xe đều nhanh hơn rất nhiều.

Trước đây, có những lúc tôi ngại xuống dưới chỉ vì nghĩ đến việc phải đợi thang máy. Bây giờ, muốn xuống sân đi bộ vài vòng cũng rất đơn giản.

Sau một thời gian dài sống ở tầng thấp, tôi mới nhận ra sự tiện lợi này đáng giá hơn mình từng nghĩ. Nhà không chỉ là nơi để ngắm cảnh từ cửa sổ. Phần lớn trải nghiệm sống lại đến từ những việc rất nhỏ mà chúng ta phải làm hàng ngày.

2. Tầng 2 vẫn sáng và thoáng hơn tôi tưởng

Trước khi chuyển xuống tầng thấp, điều tôi lo nhất là thiếu ánh sáng.

Tôi từng nghe rất nhiều người nói rằng căn hộ tầng 1, tầng 2 thường tối, bí và dễ ẩm. Nhưng sau khi chuyển vào ở, tôi nhận ra số tầng không phải yếu tố duy nhất quyết định ánh sáng của một căn hộ.

Phía trước tòa nhà của tôi có khoảng sân và cây xanh, khoảng cách với công trình đối diện tương đối rộng. Nhờ vậy, căn hộ tầng 2 vẫn nhận được ánh sáng tự nhiên khá tốt. Ban ngày, phòng khách không cần bật đèn thường xuyên và khả năng thông gió cũng không gặp vấn đề đáng kể.

Thậm chí, tôi còn thích cảm giác nhìn cây xanh ngay bên ngoài cửa sổ hơn tầm nhìn từ tầng 20 trước đây.

Ở tầng cao, khung cảnh rộng nhưng thường khá xa. Ở tầng 2, cây cối và không gian sân vườn nằm ngay trước mắt, tạo cảm giác gần gũi hơn.

Trải nghiệm này khiến tôi hiểu rằng nếu muốn mua căn hộ tầng thấp, nên quan tâm nhiều hơn tới khoảng cách giữa các tòa nhà, hướng căn hộ, công trình che chắn và mảng xanh phía trước thay vì chỉ nhìn vào con số tầng.

Một căn tầng 2 có khoảng thoáng tốt hoàn toàn có thể dễ chịu hơn một căn tầng trung nhưng bị tòa nhà phía trước che kín.

3. Tiếng ồn thực tế không nhiều như tôi từng lo

Một trong những lý do mọi người thích tầng cao là tin rằng càng lên cao càng yên tĩnh. Tôi cũng từng nghĩ như vậy.

Nhưng 6 năm sống ở tầng 20 cho tôi một trải nghiệm khác.

Ở trên cao, tôi vẫn nghe thấy tiếng xe, tiếng người dưới sân và đặc biệt là tiếng gió vào những ngày thời tiết xấu. Âm thanh từ bên dưới không hoàn toàn biến mất chỉ vì căn hộ nằm ở tầng cao.

Khi chuyển xuống tầng 2, tôi chuẩn bị tâm lý rằng tiếng ồn sẽ tăng đáng kể. Tuy nhiên thực tế không đến mức đó.

Khu chung cư hiện tại có khu vực dành cho xe cộ và người đi bộ tương đối tách biệt. Thỉnh thoảng vẫn có tiếng trẻ nhỏ chơi dưới sân hoặc tiếng người qua lại, nhưng phần lớn thời gian đều ở mức chấp nhận được. Khi cần yên tĩnh hơn, chỉ cần đóng cửa sổ là đủ.

Sau thời gian sống ở cả hai vị trí, tôi nhận ra tiếng ồn phụ thuộc rất nhiều vào hướng căn hộ và vị trí của tòa nhà. Một căn tầng 2 nhìn ra vườn cây có thể yên tĩnh hơn căn tầng 15 nhìn thẳng xuống đường lớn.

Đây cũng là lý do tôi cho rằng khi chọn căn hộ, không nên mặc định "tầng thấp chắc chắn ồn" hay "tầng cao chắc chắn yên".

Tầng 2 không hoàn hảo, nhưng 3 ưu điểm trên đủ để tôi không muốn quay lại tầng 20

Tất nhiên, sống ở tầng thấp vẫn có những điểm phải chấp nhận. Mùa hè có nhiều muỗi hơn nên nhà tôi phải lắp lưới chống côn trùng. Bụi ở cửa sổ cũng nhiều hơn trước và sự riêng tư không thể bằng căn hộ tầng cao.

Nhưng với tôi, những vấn đề này đều có cách khắc phục tương đối đơn giản. Trong khi đó, sự tiện lợi khi lên xuống, ánh sáng phù hợp và trải nghiệm sống gần mặt đất lại là những thứ tôi hưởng lợi mỗi ngày.

Sau 3 năm chuyển từ tầng 20 xuống tầng 2, tôi cũng thay đổi hoàn toàn cách nhìn về việc chọn tầng khi mua chung cư.

Trước đây, tôi thường hỏi tầng nào đẹp hơn, tầng nào được nhiều người thích hơn. Bây giờ, điều tôi quan tâm là tầng nào phù hợp với thói quen sống của gia đình.

Người thích ngắm cảnh, cần sự riêng tư cao và không muốn đối mặt với muỗi có thể vẫn thích tầng cao. Nhưng với người thường xuyên ra vào, có người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc đơn giản là không muốn phụ thuộc quá nhiều vào thang máy, tầng thấp lại có những lợi thế rất thực tế.

Nếu được lựa chọn lại giữa tầng 20 và tầng 2 trong cùng điều kiện, tôi vẫn chọn tầng 2. Không phải vì tầng thấp tốt hơn tầng cao, mà bởi sau nhiều năm sống ở cả hai nơi, tôi đã hiểu rằng một căn nhà đáng sống không nhất thiết phải ở thật cao, mà phải giúp cuộc sống hàng ngày trở nên thuận tiện hơn.