Vườn nhà 3.000m² của "người đẹp Tây Đô" Việt Trinh

Khu nhà vườn 3.000m² của Việt Trinh gây ấn tượng với cây trái sum suê, phải dùng xe cẩu để thu hoạch.

Việt Trinh, tên đầy đủ Trần Việt Trinh, từng là một trong những gương mặt nổi bật nhất của màn ảnh Việt những năm 1990. Nhan sắc thanh tú cùng đôi mắt trầm buồn giúp cô trở thành biểu tượng nhan sắc một thời, được khán giả gọi bằng những danh xưng như “Người đẹp Tây Đô”, “Nữ hoàng ảnh lịch” hay “Đệ nhất mỹ nhân Việt”. Tên tuổi nữ diễn viên gắn với nhiều tác phẩm như Ngọc trong đá, Xương rồng đen, Ngọn nến hoàng cung, Lệnh truyền, Sao em nỡ vội lấy chồng và đặc biệt là vai Bạch Cúc trong Người đẹp Tây Đô.

Từng sống giữa ánh đèn sân khấu, những đoàn phim và sự săn đón của khán giả, Việt Trinh ở hiện tại lại lựa chọn một nhịp sống gần như đối lập. Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, niềm vui của “người đẹp Tây Đô” giờ đây thường đến từ những điều rất đời thường: chăm cây và thu hoạch rau trái. Không gian gắn với cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên là khu nhà vườn rộng khoảng 3.000m² tại Lái Thiêu, Bình Dương cũ, nay thuộc TP.HCM. Trên diện tích rộng lớn ấy, Việt Trinh không xây dựng một căn nhà quá đồ sộ mà lựa chọn nhà trệt với phong cách hiện đại, tối giản. Phần lớn diện tích được dành cho cây xanh, vườn rau, cây ăn trái, hoa và những khoảng không gian gần gũi với thiên nhiên.

Nằm giữa màu xanh của cây cối là căn nhà trệt được Việt Trinh lựa chọn làm nơi sinh sống cùng con trai. Công trình mang phong cách hiện đại nhưng tối giản, lấy màu trắng làm chủ đạo, kết hợp cửa màu đen. Nhiều khu vực bên trong cũng có tầm nhìn hướng thẳng ra sân vườn, giúp không gian sống luôn có sự kết nối với khoảng xanh phía ngoài.

Những lối đi quanh vườn được lát đá sạch sẽ, gọn gàng. Việt Trinh còn cho thợ đào một con kênh nhỏ dẫn nước len lỏi qua khu vườn để thuận tiện hơn cho việc tưới tiêu. Tường trắng của căn nhà, những lối đá cùng màu xanh của cây cối tạo nên diện mạo giản dị cho toàn bộ cơ ngơi.

Phần đáng chú ý nhất trong cơ ngơi 3.000m² chính là khu vườn được Việt Trinh dành nhiều thời gian chăm sóc. Nữ diễn viên phủ xanh không gian bằng hàng loạt cây ăn trái quen thuộc như khế, xoài thanh ca, ổi, cóc, đu đủ, sơ ri, mít, thanh trà, nhãn hay vú sữa.

Trong đó, những cây xoài thường xuyên xuất hiện trong các hình ảnh cô chia sẻ trên trang cá nhân. Đến mùa thu hoạch, “Người đẹp Tây Đô” lại tự tay hái những thành quả đã chăm sóc trong thời gian dài.

Việt Trinh cũng không ngại những công việc khá vất vả của việc làm vườn. Cô tự nhổ cỏ, sử dụng phân hữu cơ và chăm sóc từng cây. Để khu vườn luôn xanh tốt, nữ diễn viên còn nhờ thêm người hỗ trợ và định kỳ thuê thợ chuyên nghiệp thực hiện những công đoạn kỹ thuật như làm lại đất, cắt tỉa cành lá.

Với Việt Trinh, chăm cây không chỉ là việc phải làm để có một khu vườn đẹp. Cô quan niệm cây cối cũng có tâm hồn và cần được vun trồng bằng sự yêu thương. Khoảnh khắc khiến nữ diễn viên thích thú nhất chính là lúc được tự tay hái những trái đã chín để chế biến món ăn dân dã hoặc làm nước giải khát cho gia đình.

Mùa hè 2026, một trong những hình ảnh gây chú ý nhất trong khu vườn nhà Việt Trinh chính là màn thu hoạch nhãn. Cây nhãn lâu năm trong khuôn viên phát triển quá cao, tán rộng và sai trĩu quả đến mức gia đình phải nhờ tới xe cẩu chuyên dụng để đưa người lên tận ngọn thu hoạch.

Trong đoạn clip được chia sẻ, Việt Trinh diện áo bà ba màu hồng, đội nón lá, liên tục dõi theo quá trình thu hoạch. Từ dưới mặt đất, có thể thấy những chùm nhãn chín mọc dày trên cành, trong khi người hái đứng trên lồng cẩu, lần lượt cắt từng cành đầy trái đưa xuống phía dưới. Nữ diễn viên không giấu được sự thích thú khi ngắm thành quả, liên tục xuýt xoa “tuyệt vời” và chia sẻ: “Ai chê tui chịu chứ tui mê mấy vụ thu hoạch này lắm”.

Khi nhãn được đưa xuống, các thành viên trong gia đình cùng thu gom và phân loại. Việt Trinh hào hứng cầm những chùm nhãn vừa hái, sau đó cho biết sẽ chia thành quả cho người thân và bạn bè. Hình ảnh phải dùng đến cả xe cẩu để thu hoạch cũng phần nào cho thấy quy mô và độ lâu năm của những cây trái trong khu vườn.

Không chỉ có cây nhãn lớn, giữa khu vườn của Việt Trinh còn hiện diện nhiều cây lâu năm mang dấu ấn thời gian. Nổi bật trong số đó là một cây sơ ri hơn 30 năm tuổi, được trồng từ khi nữ diễn viên còn nhỏ. Bên cạnh đó, khu vườn còn có một cây thị già với phần thân xù xì, cổ kính. Sự hiện diện của những cây lâu năm khiến khu vườn không chỉ là khoảng xanh được tạo dựng cho ngôi nhà hiện tại, mà còn lưu giữ những dấu ấn gắn với cuộc sống của nữ diễn viên qua nhiều năm.

Xen giữa những cây ăn trái là khu vực Việt Trinh dành để trồng rau. Mướp đắng, rau muống cùng nhiều loại rau quả được cô tự tay chăm sóc và thu hoạch. Sau khi rời xa nhịp sống bận rộn của phim trường, việc chăm vườn trở thành một phần trong sinh hoạt thường ngày. Nữ diễn viên có thể tự mình ra vườn xem cây, nhổ cỏ, bón phân rồi lựa những loại rau trái đã đến lúc thu hoạch cho bữa ăn.

Việt Trinh duy trì chế độ ăn chay trường nhiều năm. Nhờ nguồn rau quả có sẵn trong vườn, nữ diễn viên từng chia sẻ cô hiếm khi phải đi chợ mà chủ yếu sử dụng những gì tự tay vun trồng cho các bữa ăn hằng ngày.

Việt Trinh từng chia sẻ bản thân trải qua giai đoạn khó khăn về tinh thần vào năm 2022, thường xuyên rơi vào trạng thái lo lắng và sợ hãi, sau đó đi khám và điều trị trong thời gian dài. Trong nhịp sống hiện tại, việc gắn bó với cỏ cây cũng trở thành một phần giúp cô tìm kiếm sự chậm rãi và tĩnh tại hơn. Nữ diễn viên từng nói nếu nhiều người dành tình cảm và thời gian cho thú cưng thì cô lại có niềm đam mê đặc biệt với cây cối. Bởi vậy, những lần cây ra trái, những buổi thu hoạch hay đơn giản là khoảnh khắc đứng dưới những tán cây xanh đều đem lại cho cô niềm vui riêng.

11:17:33 query returned open=false 11:17:51 dblclick ".000m² của "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh: Nhà trắng tối giản giữa cây trái sum suê, đến mùa nhãn phải dùng cả xe cẩu để thu hoạch Từng sống giữa ánh đèn sân khấu, những đoàn phim" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:17:53 dblclick "# Vườn nhà 3.000m² của "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh: Nhà trắng tối giản giữa cây trái sum suê, đến mùa nhãn phải dùng cả xe cẩu để thu hoạch" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:17:58 dblclick "i lựa chọn một nhịp sống gần như đối lập. Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, niềm vui của "Người đẹp Tây Đô" giờ đây thường đến từ những điều rất đời thường: chăm cây, thu hoạch rau trái, dành thời gian cho con và tìm sự tĩnh tại trong khu nhà vườn rộng khoảng 3.000m²." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:18:01 dblclick "Từng sống giữa ánh đèn sân khấu, những đoàn phim và sự săn đón của khán giả, Việt Trinh ở hiện tại lại lựa chọn một nhịp sống gần như đối lập. 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Thay vì xuất hiện dày đặc tại các sự kiện, Việt Trinh hiện chủ yếu tập trung vào công việc kinh doanh, dành thời gian cho bản thân, con trai và thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:19:44 dblclick "ava1-1718-1730729641496-1730729642004271476070-170015-1786852622406-1786852622782207069821-181928.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:20:19 dblclick "dành thời gian cho con và tìm sự tĩnh tại trong khu nhà vườn rộng khoảng 3.000m²." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:20:42 dblclick "48902319640014626300966635667140289446523254n-1757474453933499367285-1757488654269-17574886546851225195359-165937-1786852626600-17868526270321042390073-181925.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:20:49 dblclick "Nếu ngày trước hình ảnh Việt Trinh gắn với váy áo, phim trường và ánh hào quang của một minh tinh màn bạc thì ở nhà, cô lại xuất hiện giản dị trong những bộ đồ mặc thường ngày, tự tay nhổ cỏ, bón phân hữu cơ hay thu hoạch rau trái. Khu vườn vì thế không đơn thuần là cảnh quan bao quanh căn nhà, mà trở thành một phần quan trọng trong nhịp sống của nữ diễn viên sau khi rời showbiz. ## Ngôi nhà trắng tối giản giữa khu vườn 3.000m²" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:20:52 dblclick "Nằm giữa màu xanh của cây cối là căn nhà trệt được Việt Trinh lựa chọn làm nơi sinh sống cùng con trai. Công trình mang phong cách hiện đại nhưng tối giản, lấy màu trắng làm chủ đạo, kết hợp cửa màu đen." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:21:25 dblclick "Những lối đi quanh vườn được lát" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 11:21:32 dblclick "nhà được bao quanh bởi cây cối, vườn rau, cây ăn quả và nhiều loại hoa. 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Nhờ vậy, căn nhà được bao quanh bởi cây cối, vườn rau, cây ăn quả và nhiều loại hoa." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:22:20 dblclick "viet-trinh-large-01-181907.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 11:22:23 dblclick "## Khu vườn cây ăn trái sum suê" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 11:22:53 dblclick "viet-trinh-5-large-181910.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 11:23:17 dblclick "viet-trinh-nho-xe-cau-toi-thu-hoach-nhan-trong-biet-thu-nha-vuon-3000m2-thich-me-khi-cay-trai-duoc-m-14-1784816715-416-width547height561-181902.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:23:31 dblclick "a-vuon-rong-3000m2-cua-dien-vien-viet-trinh-co-gi4-11054024-17574745055642063433392-1757488655473-17574886557731692445139-165945-1786852628605-17868526287791168902779-181925.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:23:42 dblclick "## Cây nhãn cao đến mức phải dùng xe cẩu để hái" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 11:24:08 dblclick "viet-trinh-nho-xe-cau-toi-thu-hoach-nhan-trong-biet-thu-nha-vuon-3000m2-thich-me-khi-cay-trai-duoc-m-2-1784816190-766-width660height550-181907.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:24:28 dblclick "viet-trinh-nho-xe-cau-toi-thu-hoach-nhan-trong-biet-thu-nha-vuon-3000m2-thich-me-khi-cay-trai-duoc-m-6-1784816190-237-width660height550-181905.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:24:30 dblclick "et-trinh-nho-xe-cau-toi-thu-hoach-nhan-trong-biet-thu-nha-vuon-3000m2-thich-me-khi-cay-trai-duoc-m-6-1784816190-237-width660height550-181905.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:24:47 dblclick "viet-trinh-nho-xe-cau-toi-thu-hoach-nhan-trong-biet-thu-nha-vuon-3000m2-thich-me-khi-cay-trai-duoc-m-4-1784816190-703-width660height550-181905.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:24:49 dblclick "## Những cây lâu năm gắn với ký ức" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 11:25:24 dblclick "a9525e6b-fff7-4ed9-a264-3efb07f17d03-165928-178685-181923.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:25:28 dblclick "## Vườn rau cho những bữa ăn hằng ngày Xen giữa những cây ăn trái là khu vực Việt Trinh dành để trồng rau. Mướp đắng, rau muống cùng nhiều loại rau quả được cô tự tay chăm sóc và thu hoạch. Sau khi rời xa nhịp sống bận rộn của phim trường, việc chăm vườn trở thành một phần trong sinh hoạt thường ngày. Nữ diễn viên có thể tự mình ra vườn xem cây, nhổ cỏ, bón phân rồi lựa những loại rau trái đã đến lúc thu hoạch cho bữa ăn. Việt Trinh duy trì chế độ ăn chay trường nhiều năm. Nhờ nguồn rau quả có sẵn trong vườn, nữ diễn viên từng chia sẻ cô hiếm khi phải đi chợ mà chủ yếu sử dụng những gì tự tay vun trồng cho các bữa ăn hằng ngày. ## Con kênh nhỏ len giữa vườn Để thuận tiện cho việc tưới tiêu trên diện tích khá lớn, Việt Trinh cho thợ đào một con kênh nhỏ dẫn nước len lỏi qua khu vườn. Chi tiết này vừa phục vụ trực tiếp cho quá trình chăm cây, vừa phù hợp với cách khu nhà vườn được tổ chức theo hướng gần gũi thiên nhiên. Xung quanh là cây trái và những lối đi lát đá, tạo sự kết nối giữa các khu vực khác nhau trong khuôn viên. Khu vườn rộng đồng nghĩa với khối lượng công việc chăm sóc không nhỏ. Vì vậy, bên cạnh việc tự mình chăm bón, Việt Trinh vẫn cần thêm sự hỗ trợ của người khác và thợ chuyên nghiệp ở một số công đoạn. Tuy nhiên, việc tự tay theo dõi cây cối, chờ ngày ra hoa kết trái và trực tiếp thu hoạch vẫn là phần khiến cô hào hứng nhất. ## Khoảng vườn dành cho sự tĩnh tâm Không phải toàn bộ 3.000m² đều được sử dụng cho cây ăn trái hay rau xanh. Việt Trinh còn dành một khoảng riêng trong khuôn viên theo hướng gần gũi thiên nhiên để tĩnh tâm, đọc kinh và thực hành chánh niệm. Một điểm nhấn trong sân trước là tượng Phật Bà Quan Âm được đặt trang trọng. Nữ diễn viên duy trì thói quen lễ Phật vào mỗi sáng và sau khi đi làm về để cầu nguyện bình an. Không gian này cũng phù hợp với nhịp sống mà Việt Trinh lựa chọn trong những năm gần đây. Cô từng chia sẻ: "Đứng giữa khu vườn xanh, tôi cảm nhận rõ sự tĩnh lặng và thấy mình làm được nhiều việc ý nghĩa cho những người thân yêu". ## Góc xích đu bên hông nhà của hai mẹ con Giữa khuôn viên rộng lớn còn có một góc rất giản dị gắn với Việt Trinh và con trai: chiếc xích đu sắt đặt bên hông nhà. Đây là nơi hai mẹ con có thể cùng ngồi trò chuyện về những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Sau khi giải nghệ, con trai cũng là một trong những lý do quan trọng khiến nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Khi tuyên bố dừng hoạt động nghệ thuật vào năm 2022, cô từng cho biết con đang bước vào tuổi tiền dậy thì và rất cần mẹ ở bên, trong khi công việc đóng phim trước đây thường khiến cô phải đi sớm về khuya. Bởi vậy, căn nhà 3.000m² không chỉ đánh dấu sự thay đổi về môi trường sống mà còn gắn với một giai đoạn Việt Trinh chủ động lựa chọn dành nhiều thời gian hơn cho con. ## Khu vườn gắn với nhịp sống chậm sau ánh hào quang Việt Trinh từng chia sẻ bản thân trải qua giai đoạn khó khăn về tinh thần vào năm 2022, thường xuyên rơi vào trạng thái lo lắng và sợ hãi, sau đó đi khám và điều trị trong thời gian dài. Trong nhịp sống hiện tại, việc gắn bó với cỏ cây cũng trở thành một phần giúp cô tìm kiếm sự chậm rãi và tĩnh tại hơn. Nữ diễn viên từng nói nếu nhiều người dành tình cảm và thời gian cho thú cưng thì cô lại có niềm đam mê đặc biệt với cây cối. Bởi vậy, những lần cây ra trái, những buổi thu hoạch hay đơn giản là khoảnh khắc đứng dưới những tán cây xanh đều đem lại cho cô niềm vui riêng. Từ một minh tinh từng được săn đón bậc nhất màn ảnh Việt, Việt Trinh hiện tại xuất hiện nhiều hơn với hình ảnh giản dị trong chính khu vườn của mình. Cơ ngơi rộng khoảng 3.000m² nhưng phần gây ấn tượng không nằm ở một căn nhà đồ sộ, mà là khoảng xanh được dành cho cây trái, rau củ và những góc sinh hoạt gần gũi thiên nhiên. Từ xoài thanh ca, khế, ổi, cóc, đu đủ, mít, thanh trà, vú sữa đến cây sơ ri lâu năm và đặc biệt là cây nhãn cao tới mức phải huy động xe cẩu mỗi mùa thu hoạch, khu vườn cho thấy thú vui điền viên đã thực sự trở thành một phần trong cuộc sống của "Người đẹp Tây Đô". Sau hơn 30 năm dưới ánh hào quang, những chùm trái chín tự tay hái xuống có lẽ chính là một trong những niềm vui bình dị mà Việt Trinh đang lựa chọn cho những ngày hiện tại." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:25:30 dblclick "## Vườn rau cho những bữa ăn hằng ngày Xen giữa những cây ăn trái là khu vực Việt Trinh dành để trồng rau. Mướp đắng, rau muống cùng nhiều loại rau quả được cô tự tay chăm sóc và thu hoạch. Sau khi rời xa nhịp sống bận rộn của phim trường, việc chăm vườn trở thành một phần trong sinh hoạt thường ngày. Nữ diễn viên có thể tự mình ra vườn xem cây, nhổ cỏ, bón phân rồi lựa những loại rau trái đã đến lúc thu hoạch cho bữa ăn. Việt Trinh duy trì chế độ ăn chay trường nhiều năm. Nhờ nguồn rau quả có sẵn trong vườn, nữ diễn viên từng chia sẻ cô hiếm khi phải đi chợ mà chủ yếu sử dụng những gì tự tay vun trồng cho các bữa ăn hằng ngày. ## Con kênh nhỏ len giữa vườn Để thuận tiện cho việc tưới tiêu trên diện tích khá lớn, Việt Trinh cho thợ đào một con kênh nhỏ dẫn nước len lỏi qua khu vườn. Chi tiết này vừa phục vụ trực tiếp cho quá trình chăm cây, vừa phù hợp với cách khu nhà vườn được tổ chức theo hướng gần gũi thiên nhiên. Xung quanh là cây trái và những lối đi lát đá, tạo sự kết nối giữa các khu vực khác nhau trong khuôn viên. Khu vườn rộng đồng nghĩa với khối lượng công việc chăm sóc không nhỏ. Vì vậy, bên cạnh việc tự mình chăm bón, Việt Trinh vẫn cần thêm sự hỗ trợ của người khác và thợ chuyên nghiệp ở một số công đoạn. Tuy nhiên, việc tự tay theo dõi cây cối, chờ ngày ra hoa kết trái và trực tiếp thu hoạch vẫn là phần khiến cô hào hứng nhất. ## Khoảng vườn dành cho sự tĩnh tâm Không phải toàn bộ 3.000m² đều được sử dụng cho cây ăn trái hay rau xanh. Việt Trinh còn dành một khoảng riêng trong khuôn viên theo hướng gần gũi thiên nhiên để tĩnh tâm, đọc kinh và thực hành chánh niệm. Một điểm nhấn trong sân trước là tượng Phật Bà Quan Âm được đặt trang trọng. Nữ diễn viên duy trì thói quen lễ Phật vào mỗi sáng và sau khi đi làm về để cầu nguyện bình an. Không gian này cũng phù hợp với nhịp sống mà Việt Trinh lựa chọn trong những năm gần đây. Cô từng chia sẻ: "Đứng giữa khu vườn xanh, tôi cảm nhận rõ sự tĩnh lặng và thấy mình làm được nhiều việc ý nghĩa cho những người thân yêu". ## Góc xích đu bên hông nhà của hai mẹ con Giữa khuôn viên rộng lớn còn có một góc rất giản dị gắn với Việt Trinh và con trai: chiếc xích đu sắt đặt bên hông nhà. Đây là nơi hai mẹ con có thể cùng ngồi trò chuyện về những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Sau khi giải nghệ, con trai cũng là một trong những lý do quan trọng khiến nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Khi tuyên bố dừng hoạt động nghệ thuật vào năm 2022, cô từng cho biết con đang bước vào tuổi tiền dậy thì và rất cần mẹ ở bên, trong khi công việc đóng phim trước đây thường khiến cô phải đi sớm về khuya. Bởi vậy, căn nhà 3.000m² không chỉ đánh dấu sự thay đổi về môi trường sống mà còn gắn với một giai đoạn Việt Trinh chủ động lựa chọn dành nhiều thời gian hơn cho con. ## Khu vườn gắn với nhịp sống chậm sau ánh hào quang Việt Trinh từng chia sẻ bản thân trải qua giai đoạn khó khăn về tinh thần vào năm 2022, thường xuyên rơi vào trạng thái lo lắng và sợ hãi, sau đó đi khám và điều trị trong thời gian dài. Trong nhịp sống hiện tại, việc gắn bó với cỏ cây cũng trở thành một phần giúp cô tìm kiếm sự chậm rãi và tĩnh tại hơn. Nữ diễn viên từng nói nếu nhiều người dành tình cảm và thời gian cho thú cưng thì cô lại có niềm đam mê đặc biệt với cây cối. Bởi vậy, những lần cây ra trái, những buổi thu hoạch hay đơn giản là khoảnh khắc đứng dưới những tán cây xanh đều đem lại cho cô niềm vui riêng. Từ một minh tinh từng được săn đón bậc nhất màn ảnh Việt, Việt Trinh hiện tại xuất hiện nhiều hơn với hình ảnh giản dị trong chính khu vườn của mình. Cơ ngơi rộng khoảng 3.000m² nhưng phần gây ấn tượng không nằm ở một căn nhà đồ sộ, mà là khoảng xanh được dành cho cây trái, rau củ và những góc sinh hoạt gần gũi thiên nhiên. Từ xoài thanh ca, khế, ổi, cóc, đu đủ, mít, thanh trà, vú sữa đến cây sơ ri lâu năm và đặc biệt là cây nhãn cao tới mức phải huy động xe cẩu mỗi mùa thu hoạch, khu vườn cho thấy thú vui điền viên đã thực sự trở thành một phần trong cuộc sống của "Người đẹp Tây Đô". Sau hơn 30 năm dưới ánh hào quang, những chùm trái chín tự tay hái xuống có lẽ chính là một trong những niềm vui bình dị mà Việt Trinh đang lựa chọn cho những ngày hiện tại." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:25:31 dblclick "9b5847150cb88de6d4a9-165919-1786852635605-1786852635784455903632-181918.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:25:34 dblclick "## Vườn rau cho những bữa ăn hằng ngày" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 11:26:04 dblclick "viet-trinh-56-large-181915.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 11:26:09 dblclick "## Con kênh nhỏ len giữa vườn Để thuận tiện cho việc tưới tiêu trên diện tích khá lớn, Việt Trinh cho thợ đào một con kênh nhỏ dẫn nước len lỏi qua khu vườn. Chi tiết này vừa phục vụ trực tiếp cho quá trình chăm cây, vừa phù hợp với cách khu nhà vườn được tổ chức theo hướng gần gũi thiên nhiên. Xung quanh là cây trái và những lối đi lát đá, tạo sự kết nối giữa các khu vực khác nhau trong khuôn viên. Khu vườn rộng đồng nghĩa với khối lượng công việc chăm sóc không nhỏ. Vì vậy, bên cạnh việc tự mình chăm bón, Việt Trinh vẫn cần thêm sự hỗ trợ của người khác và thợ chuyên nghiệp ở một số công đoạn. Tuy nhiên, việc tự tay theo dõi cây cối, chờ ngày ra hoa kết trái và trực tiếp thu hoạch vẫn là phần khiến cô hào hứng nhất. ## Khoảng vườn dành cho sự tĩnh tâm Không phải toàn bộ 3.000m² đều được sử dụng cho cây ăn trái hay rau xanh. Việt Trinh còn dành một khoảng riêng trong khuôn viên theo hướng gần gũi thiên nhiên để tĩnh tâm, đọc kinh và thực hành chánh niệm. Một điểm nhấn trong sân trước là tượng Phật Bà Quan Âm được đặt trang trọng. Nữ diễn viên duy trì thói quen lễ Phật vào mỗi sáng và sau khi đi làm về để cầu nguyện bình an. Không gian này cũng phù hợp với nhịp sống mà Việt Trinh lựa chọn trong những năm gần đây. Cô từng chia sẻ: "Đứng giữa khu vườn xanh, tôi cảm nhận rõ sự tĩnh lặng và thấy mình làm được nhiều việc ý nghĩa cho những người thân yêu". ## Góc xích đu bên hông nhà của hai mẹ con Giữa khuôn viên rộng lớn còn có một góc rất giản dị gắn với Việt Trinh và con trai: chiếc xích đu sắt đặt bên hông nhà. Đây là nơi hai mẹ con có thể cùng ngồi trò chuyện về những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Sau khi giải nghệ, con trai cũng là một trong những lý do quan trọng khiến nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Khi tuyên bố dừng hoạt động nghệ thuật vào năm 2022, cô từng cho biết con đang bước vào tuổi tiền dậy thì và rất cần mẹ ở bên, trong khi công việc đóng phim trước đây thường khiến cô phải đi sớm về khuya. Bởi vậy, căn nhà 3.000m² không chỉ đánh dấu sự thay đổi về môi trường sống mà còn gắn với một giai đoạn Việt Trinh chủ động lựa chọn dành nhiều thời gian hơn cho con. ## Khu vườn gắn với nhịp sống chậm sau ánh hào quang Việt Trinh từng chia sẻ bản thân trải qua giai đoạn khó khăn về tinh thần vào năm 2022, thường xuyên rơi vào trạng thái lo lắng và sợ hãi, sau đó đi khám và điều trị trong thời gian dài. Trong nhịp sống hiện tại, việc gắn bó với cỏ cây cũng trở thành một phần giúp cô tìm kiếm sự chậm rãi và tĩnh tại hơn. Nữ diễn viên từng nói nếu nhiều người dành tình cảm và thời gian cho thú cưng thì cô lại có niềm đam mê đặc biệt với cây cối. Bởi vậy, những lần cây ra trái, những buổi thu hoạch hay đơn giản là khoảnh khắc đứng dưới những tán cây xanh đều đem lại cho cô niềm vui riêng. Từ một minh tinh từng được săn đón bậc nhất màn ảnh Việt, Việt Trinh hiện tại xuất hiện nhiều hơn với hình ảnh giản dị trong chính khu vườn của mình. Cơ ngơi rộng khoảng 3.000m² nhưng phần gây ấn tượng không nằm ở một căn nhà đồ sộ, mà là khoảng xanh được dành cho cây trái, rau củ và những góc sinh hoạt gần gũi thiên nhiên. Từ xoài thanh ca, khế, ổi, cóc, đu đủ, mít, thanh trà, vú sữa đến cây sơ ri lâu năm và đặc biệt là cây nhãn cao tới mức phải huy động xe cẩu mỗi mùa thu hoạch, khu vườn cho thấy thú vui điền viên đã thực sự trở thành một phần trong cuộc sống của "Người đẹp Tây Đô". Sau hơn 30 năm dưới ánh hào quang, những chùm trái chín tự tay hái xuống có lẽ chính là một trong những niềm vui bình dị mà Việt Trinh đang lựa chọn cho những ngày hiện tại." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:26:10 dblclick "## Con kênh nhỏ len giữa vườn Để thuận tiện cho việc tưới tiêu trên diện tích khá lớn, Việt Trinh cho thợ đào một con kênh nhỏ dẫn nước len lỏi qua khu vườn. Chi tiết này vừa phục vụ trực tiếp cho quá trình chăm cây, vừa phù hợp với cách khu nhà vườn được tổ chức theo hướng gần gũi thiên nhiên. Xung quanh là cây trái và những lối đi lát đá, tạo sự kết nối giữa các khu vực khác nhau trong khuôn viên. Khu vườn rộng đồng nghĩa với khối lượng công việc chăm sóc không nhỏ. Vì vậy, bên cạnh việc tự mình chăm bón, Việt Trinh vẫn cần thêm sự hỗ trợ của người khác và thợ chuyên nghiệp ở một số công đoạn. Tuy nhiên, việc tự tay theo dõi cây cối, chờ ngày ra hoa kết trái và trực tiếp thu hoạch vẫn là phần khiến cô hào hứng nhất. ## Khoảng vườn dành cho sự tĩnh tâm Không phải toàn bộ 3.000m² đều được sử dụng cho cây ăn trái hay rau xanh. Việt Trinh còn dành một khoảng riêng trong khuôn viên theo hướng gần gũi thiên nhiên để tĩnh tâm, đọc kinh và thực hành chánh niệm. Một điểm nhấn trong sân trước là tượng Phật Bà Quan Âm được đặt trang trọng. Nữ diễn viên duy trì thói quen lễ Phật vào mỗi sáng và sau khi đi làm về để cầu nguyện bình an. Không gian này cũng phù hợp với nhịp sống mà Việt Trinh lựa chọn trong những năm gần đây. Cô từng chia sẻ: "Đứng giữa khu vườn xanh, tôi cảm nhận rõ sự tĩnh lặng và thấy mình làm được nhiều việc ý nghĩa cho những người thân yêu". ## Góc xích đu bên hông nhà của hai mẹ con Giữa khuôn viên rộng lớn còn có một góc rất giản dị gắn với Việt Trinh và con trai: chiếc xích đu sắt đặt bên hông nhà. Đây là nơi hai mẹ con có thể cùng ngồi trò chuyện về những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Sau khi giải nghệ, con trai cũng là một trong những lý do quan trọng khiến nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Khi tuyên bố dừng hoạt động nghệ thuật vào năm 2022, cô từng cho biết con đang bước vào tuổi tiền dậy thì và rất cần mẹ ở bên, trong khi công việc đóng phim trước đây thường khiến cô phải đi sớm về khuya. Bởi vậy, căn nhà 3.000m² không chỉ đánh dấu sự thay đổi về môi trường sống mà còn gắn với một giai đoạn Việt Trinh chủ động lựa chọn dành nhiều thời gian hơn cho con. ## Khu vườn gắn với nhịp sống chậm sau ánh hào quang Việt Trinh từng chia sẻ bản thân trải qua giai đoạn khó khăn về tinh thần vào năm 2022, thường xuyên rơi vào trạng thái lo lắng và sợ hãi, sau đó đi khám và điều trị trong thời gian dài. Trong nhịp sống hiện tại, việc gắn bó với cỏ cây cũng trở thành một phần giúp cô tìm kiếm sự chậm rãi và tĩnh tại hơn. Nữ diễn viên từng nói nếu nhiều người dành tình cảm và thời gian cho thú cưng thì cô lại có niềm đam mê đặc biệt với cây cối. Bởi vậy, những lần cây ra trái, những buổi thu hoạch hay đơn giản là khoảnh khắc đứng dưới những tán cây xanh đều đem lại cho cô niềm vui riêng. Từ một minh tinh từng được săn đón bậc nhất màn ảnh Việt, Việt Trinh hiện tại xuất hiện nhiều hơn với hình ảnh giản dị trong chính khu vườn của mình. Cơ ngơi rộng khoảng 3.000m² nhưng phần gây ấn tượng không nằm ở một căn nhà đồ sộ, mà là khoảng xanh được dành cho cây trái, rau củ và những góc sinh hoạt gần gũi thiên nhiên. Từ xoài thanh ca, khế, ổi, cóc, đu đủ, mít, thanh trà, vú sữa đến cây sơ ri lâu năm và đặc biệt là cây nhãn cao tới mức phải huy động xe cẩu mỗi mùa thu hoạch, khu vườn cho thấy thú vui điền viên đã thực sự trở thành một phần trong cuộc sống của "Người đẹp Tây Đô". Sau hơn 30 năm dưới ánh hào quang, những chùm trái chín tự tay hái xuống có lẽ chính là một trong những niềm vui bình dị mà Việt Trinh đang lựa chọn cho những ngày hiện tại." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:26:11 dblclick "viet-trinh-large-181912.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 11:26:14 dblclick "## Con kênh nhỏ len giữa vườn" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 11:26:19 dblclick "ết này vừa phục vụ trực tiếp cho quá trình chăm cây, vừa phù hợp với cách khu nhà vườn được tổ chức theo hướng gần gũi thiên nhiên. Xung quanh là cây trái và những lối đi lát đá, tạo sự kết nối giữa các khu vực khác nhau trong khuôn viên. Khu vườn rộng đồng nghĩa với khối lượng công việc chăm sóc không nhỏ. Vì vậy, bên cạnh việc tự mình chăm bón, Việt Trinh vẫn cần thêm sự hỗ trợ của người khác và thợ chuyên nghiệp ở một số công đoạn. Tuy nhiên, việc tự tay theo dõi cây cối, chờ ngày ra hoa kết trái và trực tiếp thu hoạch vẫn là phần khiến cô hào hứng nhất." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:26:23 dblclick "Để thuận tiện cho việc tưới tiêu trên diện tích khá lớn, Việt Trinh cho thợ đào một con kênh nhỏ dẫn nước len lỏi qua khu vườn. Chi tiết này vừa phục vụ trực tiếp cho quá trình chăm cây, vừa phù hợp với cách khu nhà vườn được tổ chức theo hướng gần gũi thiên nhiên. Xung quanh là cây trái và những lối đi lát đá, tạo sự kết nối giữa các khu vực khác nhau trong khuôn viên. Khu vườn rộng đồng nghĩa với khối lượng công việc chăm sóc không nhỏ. Vì vậy, bên cạnh việc tự mình chăm bón, Việt Trinh vẫn cần thêm sự hỗ trợ của người khác và thợ chuyên nghiệp ở một số công đoạn. Tuy nhiên, việc tự tay theo dõi cây cối, chờ ngày ra hoa kết trái và trực tiếp thu hoạch vẫn là phần khiến cô hào hứng nhất. ## Khoảng vườn dành cho sự tĩnh tâm" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:26:47 dblclick "Không phải toàn bộ 3.000m² đều được sử dụng cho cây ăn trái hay rau xanh. Việt Trinh còn dành một khoảng riêng trong khuôn viên theo hướng gần gũi thiên nhiên để tĩnh tâm, đọc kinh và thực hành chánh niệm. Một điểm nhấn trong sân trước là tượng Phật Bà Quan Âm được đặt trang trọng. Nữ diễn viên duy trì thói quen lễ Phật vào mỗi sáng và sau khi đi làm về để cầu nguyện bình an. Không gian này cũng phù hợp với nhịp sống mà Việt Trinh lựa chọn trong những năm gần đây. Cô từng chia sẻ: "Đứng giữa khu vườn xanh, tôi cảm nhận rõ sự tĩnh lặng và thấy mình làm được nhiều việc ý nghĩa cho những người thân yêu". ## Góc xích đu bên hông nhà của hai mẹ con Giữa khuôn viên rộng lớn còn có một góc rất giản dị gắn với Việt Trinh và con trai: chiếc xích đu sắt đặt bên hông nhà. Đây là nơi hai mẹ con có thể cùng ngồi trò chuyện về những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Sau khi giải nghệ, con trai cũng là một trong những lý do quan trọng khiến nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Khi tuyên bố dừng hoạt động nghệ thuật vào năm 2022, cô từng cho biết con đang bước vào tuổi tiền dậy thì và rất cần mẹ ở bên, trong khi công việc đóng phim trước đây thường khiến cô phải đi sớm về khuya. Bởi vậy, căn nhà 3.000m² không chỉ đánh dấu sự thay đổi về môi trường sống mà còn gắn với một giai đoạn Việt Trinh chủ động lựa chọn dành nhiều thời gian hơn cho con. ## Khu vườn gắn với nhịp sống chậm sau ánh hào quang" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:27:00 dblclick "Nữ diễn viên từng nói nếu nhiều người dành tình cảm và thời gian cho thú cưng thì cô lại có niềm đam mê đặc biệt với cây cối. Bởi vậy, những lần cây ra trái, những buổi thu hoạch hay đơn giản là khoảnh khắc đứng dưới những tán cây xanh đều đem lại cho cô niềm vui riêng." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:27:30 dblclick "hoto-3-16768132084621905701564-170026-1786852632604-1786852632828378104354-181920.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:27:37 dblclick "73628961016702439009047602300407321167822645n-1659-181920.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:27:41 dblclick "viet-trinh-nho-xe-cau-toi-thu-hoach-nhan-trong-biet-thu-nha-vuon-3000m2-thich-me-khi-cay-trai-duoc-m-12-1784816715-319-width780height1100-181902.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:27:55 dblclick "Từ xoài thanh ca, khế, ổi, cóc, đu đủ, mít, thanh trà, vú sữa đến cây sơ ri lâu năm và đặc biệt là cây nhãn cao tới mức phải huy động xe cẩu mỗi mùa thu hoạch, khu vườn cho thấy thú vui điền viên đã thực sự trở thành một phần trong cuộc sống của "Người đẹp Tây Đô". Sau hơn 30 năm dưới ánh hào quang, những chùm trái chín tự tay hái xuống có lẽ chính là một trong những niềm vui bình dị mà Việt Trinh đang lựa chọn cho những ngày hiện tại." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:28:06 dblclick "Từ một minh tinh từng được săn đón bậc nhất màn ảnh Việt, Việt Trinh hiện tại xuất hiện nhiều hơn với hình ảnh giản dị trong chính khu vườn của mình. Cơ ngơi rộng khoảng 3.000m² nhưng phần gây ấn tượng không nằm ở một căn nhà đồ sộ, mà là khoảng xanh được dành cho cây trái, rau củ và những góc sinh hoạt gần gũi thiên nhiên." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:28:52 dblclick "hoto-4-1676813213813793129305-170031-1786852630613-17868526311182120404859-181923.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:29:25 dblclick "viet-trinh-55-large-181915.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 11:29:29 dblclick "viet-trinh-nho-xe-cau-toi-thu-hoach-nhan-trong-biet-thu-nha-vuon-3000m2-thich-me-khi-cay-trai-duoc-m-12-1784816715-319-width780height1100-181902.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true