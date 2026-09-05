Khu vườn trong biệt thự 400m2 của Cẩm Ly

Khu vườn hơn 20 loại cây trái là góc bình yên được Cẩm Ly tự tay vun trồng giữa căn biệt thự phố ở TP.HCM.

Ở tuổi ngoài 50, Cẩm Ly vẫn là một trong những giọng ca có vị trí đặc biệt với nhiều thế hệ khán giả Việt. Từ thời kỳ nhạc trẻ đến khi trở thành “nữ hoàng dân ca” với hàng loạt ca khúc quen thuộc, nữ ca sĩ đã có một sự nghiệp đủ dài và thành công để tên tuổi gần như không cần giới thiệu. Thế nhưng ngoài sân khấu, Cẩm Ly lại tận hưởng cuộc sống theo một cách rất đỗi bình dị, đặc biệt là thú vui làm vườn đã theo cô suốt nhiều năm.

Cẩm Ly hiện có cuộc sống viên mãn bên ông xã Minh Vy và hai con gái. Gia đình nữ ca sĩ sinh sống trong căn biệt thự rộng khoảng 400m² tại TP.HCM, được nhiều nguồn ước tính có giá trị hơn 20 tỷ đồng (tại thời điểm mua). Song điều khiến tổ ấm này thường xuyên được khán giả chú ý lại không nằm ở nội thất đắt đỏ hay những góc nhà xa hoa. Trên trang cá nhân của Cẩm Ly, thứ xuất hiện nhiều hơn cả là những giàn bầu bí, dưa leo, rau xanh, hoa lá hay từng rổ trái cây vừa được cô tự tay thu hoạch. Giữa phố thị đông đúc, nữ ca sĩ đã dành không ít tâm sức để tạo nên một “miệt vườn” thu nhỏ ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Ít ai biết niềm mê cây trái ấy đã có từ khi Cẩm Ly còn nhỏ. Nữ ca sĩ từng kể mình đặc biệt ấn tượng với những cây mãng cầu trĩu quả hay gốc chôm chôm đỏ rực ở nhà một người cô. Những hình ảnh ấy khiến cô từng mơ sau này lấy chồng sẽ có một căn nhà ở ngoại ô, chẳng cần quá sang trọng nhưng nhất định phải có khu vườn rộng, trồng thật nhiều cây ăn trái thấp vừa tầm để có thể tự tay hái.

Sau này, Cẩm Ly không sống trong căn nhà lá giữa vườn cây đúng như tưởng tượng thuở bé. Thay vào đó, giữa TP.HCM, cô lại biến khoảng không gian của căn biệt thự thành nơi hiện thực hóa phần nào giấc mơ năm xưa. Rau được trồng thành luống, cây ăn trái lên xanh, bầu bí leo giàn và đến mùa lại cho những mẻ thu hoạch đầy ắp. Có lẽ vì vậy, khu vườn của Cẩm Ly không đơn thuần là một góc xanh để ngắm, mà còn là thú vui gắn với cô từ tuổi thơ đến tận cuộc sống hiện tại.

Từ sân thượng đến khoảng đất trống cạnh nhà, Cẩm Ly đều dành chỗ cho cây cối. Phía trước biệt thự có cây trứng cá lớn tạo bóng mát, trong khi phần sân thượng được nữ ca sĩ biến thành một khu vườn với đủ rau củ, cây ăn trái và hoa. Cô bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho khu vườn vào giai đoạn dịch Covid-19, khi hoạt động giải trí tạm ngưng và nhịp sống chậm lại. Từ những chậu cây nhỏ ban đầu, khoảng sân dần trở thành nơi có hơn 20 loại cây trái khác nhau.

Khu vườn không được thiết kế chỉ để ngắm. Với Cẩm Ly, mỗi khoảng trống đều có thể trở thành chỗ cho cây cối sinh trưởng. Từ cây ăn quả, rau gia vị đến hoa đều lần lượt xuất hiện quanh nhà, tạo nên một không gian rất khác với vẻ hiện đại của căn biệt thự nằm giữa đô thị. Bản thân nữ ca sĩ cũng không ngại công việc làm vườn. Cô từng cho biết dù chỉ coi đây là một thú vui để thư giãn nhưng việc chăm cây vẫn tiêu tốn khá nhiều thời gian, công sức lẫn chi phí cho phân bón. Đổi lại, cảm giác nhìn cây đơm hoa kết trái rồi tự tay hái rau chuẩn bị bữa ăn cho gia đình lại là niềm vui mà cô rất trân trọng.

Theo những chia sẻ của Cẩm Ly, khu vườn của cô có khoảng hơn 20 loại cây trái khác nhau. Trong số đó có bầu, bí, mướp, bí đỏ, đậu bắp, ổi, xoài, mãng cầu, na, cà chua, dưa leo, khổ qua và nhiều loại khác. Điều thú vị là Cẩm Ly tự nhận mình khá “mát tay” với cây cho quả. Trong khi nhiều người thấy trồng rau dễ hơn trồng cây ăn trái thì trường hợp của nữ ca sĩ lại ngược lại. Cô từng hài hước kể trồng xà lách hay rau cải thường không được như mong muốn, nhưng những loại cây cho quả lại rất dễ sai trái. Chính vì thế, mỗi lần lên sân thượng, “chị Tư” lại có thêm một niềm vui mới để khoe với khán giả: khi là giàn dưa leo, lúc là trái bầu lớn, hôm khác lại đến lượt ổi, mãng cầu hay cà chua chín đỏ.

Một trong những góc từng khiến Cẩm Ly đặc biệt phấn khích là giàn táo. Trong đoạn clip chia sẻ vào năm 2026, nữ ca sĩ không giấu được sự bất ngờ khi nhìn thấy cây sai rất nhiều quả, thậm chí có những trái lớn đến mức cô phải bật cười: “Quá trời trái luôn! Trái này không phải trái táo rồi”.

Dù từng tự nhận trồng rau khó hơn trồng cây ăn trái, Cẩm Ly vẫn kiên trì thử sức với khá nhiều loại rau. Hiện trong vườn có rau lang, rau càng cua, rau muống, diếp cá, tía tô, bạc hà, rau răm, mồng tơi cùng nhiều loại rau gia vị khác. Trước đó, cô cũng từng trồng cải ngọt, cải xà lách, xà lách son Nhật và nhiều loại rau dùng trực tiếp trong bữa ăn. Ngoài rau còn có sả, ớt sừng trâu, ớt hiểm, đậu cove, đậu bắp và cà chua. Có thời điểm sả phát triển thành bụi lớn, còn các cây đậu vươn cao trên giàn. Thậm chí, Cẩm Ly còn tự làm giá đỗ tại nhà. Với nữ ca sĩ, thành quả của việc trồng trọt không chỉ nằm ở cảm giác vui khi thấy cây lớn mà còn là nguồn rau quả có thể trực tiếp mang xuống bếp phục vụ cả gia đình.

Để giữ cho từng giàn cây xanh tốt, Cẩm Ly dành khá nhiều thời gian tìm hiểu cách trồng và chăm sóc. Nữ ca sĩ không chỉ tưới nước rồi chờ cây lớn mà còn học từ cách bón phân, chiết cây, ươm cây đến uốn cành và tỉa cây. Một trong những “bí quyết” cô thường sử dụng là phân bón tự chế từ chuối. Cẩm Ly tự ủ phân chuối, kết hợp các loại phân hữu cơ để cung cấp dưỡng chất cho cây. Ngoài ra, cô còn tự tay xịt thuốc thảo mộc, nhổ cỏ và chăm sóc từng phần của khu vườn.

Sau một thời gian dài làm vườn, nữ ca sĩ thậm chí có thể quan sát để phân biệt hoa đực và hoa cái. Những kỹ năng ấy không đến trong ngày một ngày hai mà là kết quả của việc tự mày mò và dành nhiều thời gian cho cây cối. Dù đôi lúc cần đầu tư không ít công sức và tiền bạc, Cẩm Ly vẫn xem tất cả là một phần thú vị của quá trình. Thậm chí sau những buổi đi diễn về muộn, cô vẫn có thể tranh thủ lên sân thượng xem cây hoặc thu hoạch những gì đã chín.

Khu vườn không chỉ có những loại cây phục vụ bữa ăn. Cẩm Ly còn dành chỗ cho hoa hồng, hoa giấy và nhiều loài hoa khác. Những mảng hoa giúp không gian vốn phủ đầy màu xanh của rau củ trở nên sinh động hơn. Bản thân nữ ca sĩ vốn cũng có thói quen cắm hoa vào những ngày cuối tuần, vì vậy hoa không chỉ hiện diện ngoài vườn mà còn thường xuyên được mang vào trong nhà để trang trí.

Đằng sau thú vui làm vườn còn là một giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời nữ ca sĩ. Từ cuối năm 2017, Cẩm Ly gặp vấn đề sức khỏe do viêm đa xoang, có lúc mất giọng nghiêm trọng và phải tạm ngừng ca hát trong thời gian dài. Giai đoạn dịch Covid-19 khiến hoạt động nghệ thuật tiếp tục bị gián đoạn cũng là lúc cô có nhiều thời gian hơn để gắn bó với khu vườn. Những lúc chăm cây, nhổ cỏ, bón phân hay chờ một trái non lớn dần trở thành cách để nữ ca sĩ thư giãn và giảm bớt những muộn phiền khi phải xa sân khấu. Cô từng xuất hiện giản dị trong đồ bộ, để mặt mộc, vui vẻ cầm rổ đi hái rau hay hào hứng khoe những trái cây vừa thu hoạch.

Đến nay, khi đã trở lại với công việc biểu diễn, Cẩm Ly vẫn duy trì thú vui ấy. Khu vườn sân thượng không còn đơn thuần là thứ được tạo ra trong quãng thời gian ở nhà nhiều hơn, mà trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống hàng ngày.