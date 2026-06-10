Chuột M850L và bộ combo MK880, mang đến không gian làm việc thoải mái cân bằng hiệu quả giữa công việc và cuộc sống

Lần đầu tiên, Logitech giới thiệu chuột máy tính M850 L trang bị đệm tựa lòng bàn tay, mang trải nghiệm làm việc thoải mái và bền bỉ, tạo không gian thư giãn cho những người dùng bận rộn.

Tính năng cuộn SmartWheel và nhấp chuột yên lặng được kết hợp với chế độ gõ phím êm ái, là giải pháp lý tưởng cho không gian làm việc chung và kết hợp.

Tương thích đa hệ điều hành, có tính năng Easy-Switch để chuyển đổi nền tảng từ máy tính làm việc, laptop tại gia, hoặc máy tính bảng.

Signature Comfort Plus hướng tới những ngày làm việc dài tại bàn, khi công việc và tác vụ cá nhân đan xen, giúp giảm thiểu các thao tác lặp lại khi chuyển đổi liên tục giữa các tác vụ và thiết bị. Sản phẩm mang lại sự thoải mái, tiếng click êm hơn và thao tác điều khiển đơn giản, giúp công việc và cuộc sống trở nên mượt mà suốt cả ngày. Dòng sản phẩm tập trung vào yếu tố thoải mái này bao gồm chuột Signature Comfort Plus M850 L với đệm tựa lòng bàn tay, bộ chuột phím Signature Comfort Plus MK880, và chuột Signature Comfort M840 L.

"Hiện nay, mọi người thường dành cả ngày ngồi tại bàn làm việc, liên tục chuyển đổi giữa các tác vụ, màn hình và những khoảnh khắc cá nhân." ông Art O'Gnimh, Tổng Giám đốc phụ trách Giải pháp Chuột & Bàn phím của Logitech chia sẻ. "Đây là những công cụ không đòi hỏi sự chú ý, mà ngược lại, giúp khôi phục sự tập trung, loại bỏ mọi phiền nhiễu và tăng cường sự thoải mái, khiến mọi việc trở nên trơn tru và dễ dàng hơn".

Được thiết kế cho những ngày làm việc dài

Chuột Signature Comfort Plus M850 L.

Các sản phẩm Signature Comfort Plus mang đến sự thoải mái và dễ chịu tối ưu. Chuột Signature Comfort Plus M850 L sở hữu đệm tựa lòng bàn tay đặc trưng của Logitech, kết hợp hình dáng ôm sát tay phải và các cạnh bọc cao su, giúp giảm áp lực lên bàn tay khi sử dụng trong nhiều giờ. Qua kiểm nghiệm thực tế bởi các chuyên gia, đệm tựa lòng bàn tay được tinh chỉnh để đáp ứng nhu cầu làm việc liên tục. Bộ combo Signature Comfort Plus MK880 đi kèm bàn phím với các phím có độ nảy sâu, phần kê tay bằng mút xốp hai lớp và góc gõ cong, hỗ trợ tối đa cho các phiên làm việc kéo dài.

Combo phím chuột Signature Comfort Plus MK880.

Cả hai sản phẩm phối hợp tạo tư thế tay thoải mái, thao tác click chuột êm ái, cùng tính năng Easy-Switch cho tối đa ba thiết bị, phím tắt tùy chỉnh, điều khiển cuộc họp và truy cập AI nhanh chóng.

Thiết kế theo nguyên tắc bền vững

Dòng sản phẩm Signature Comfort Plus sử dụng các bộ phận nhựa chứa từ 49% đến 77% nhựa tái chế sau tiêu dùng được chứng nhận, tùy theo màu sắc, góp phần tăng tính tuần hoàn và giảm phát thải carbon. Sản phẩm được đóng gói trong bao bì giấy đạt chứng nhận FSC™ và được thiết kế với tuổi thọ pin dài, giúp giảm tần suất thay pin.

Các tính năng nổi bật

- Thiết kế ưu tiên sự thoải mái: Chuột có đệm tựa lòng bàn tay đầu tiên của Logitech được kết hợp với bàn phím có phần kê tay bằng mút xốp hai lớp mềm mại và các góc cong tự nhiên khi gõ phím.

- Trải nghiệm làm việc yên tĩnh: Nhấp chuột không gây tiếng ồn và gõ phím êm ái giúp giảm thiểu sự xao nhãng trong không gian làm việc chung và kết hợp.

- Tương thích đa thiết bị và hệ điều hành: Bàn phím hoạt động liền mạch trên nhiều hệ điều hành với layout đa hệ điều hành, cho phép người dùng chuyển đổi gõ phím giữa tối đa ba thiết bị; máy tính làm việc, laptop tại gia, máy tính bảng hoặc điện thoại, bằng các phím Easy-Switch.

- Tùy chỉnh điều khiển với Logi Options+ và Logi Tune: Với ứng dụng Logi Options+, người dùng có thể cá nhân hóa trải nghiệm bàn phím của mình, gán các Smart Actions để tự động hóa các tác vụ thông thường hoặc sử dụng Phím khởi chạy AI để truy cập nhanh các công cụ ưa thích như Copilot, Gemini hoặc ChatGPT. Với Logi Tune, người dùng có thể gán chức năng cho các ứng dụng Zoom Workplace và Microsoft Teams.

- Thời lượng pin dài: Lên đến 3 năm đối với bàn phím và 2 năm với chuột.

Các điểm nhấn kỹ thuật cốt lõi

Chuột

- Thiết kế đệm tựa lòng bàn tay đối với M850L

- Hình dáng ôm sát tay phải với các cạnh bọc cao su

- Nhấp chuột và cuộn lăn yên lặng

- Cuộn SmartWheel chuẩn và nhanh

- Tuỳ chỉnh thông số qua ứng dụng Logi Options+

- Vòng Actions ring truy cập trực tiếp qua ứng dụng Logi options+

- Hỗ trợ tính năng Easy-Switch lên đến 3 thiết bị

- Tương thích đa hệ điều hành

- Thời lượng pin lên đến 2 năm

Bàn phím

- Kê tay mút xốp 2 lớp và góc gõ phím cong

- Các góc gõ phím tuỳ chỉnh (0°, 4°, 8°)

- Phím độ nảy sâu Phím Easy-Switch (kết nối và gõ phím lên đến 3 thiết bị)

- Layout phím đa hệ điều hành (Windows/macOS/ChromeOS)

- Phím khởi chạy AI tuỳ biến

- Hỗ trợ phần mềm điều khiển Logi Options+

- Thiết kế bàn phím chống tràn

- Thời lượng pin lên đến 3 năm

Thời điểm mở bán và giá thành

Sản phẩm sẽ được cung cấp với các lựa chọn màu than chì và trắng ngà. Trong tháng mở bán, Logitech có tổ chức buổi livestream trên kênh TikTok Shop "logitech.vietnam" vào tối ngày 25 tháng 6, hãy nhấn theo dõi shop để có cơ hội nhận nhiều ưu đãi độc quyền và các quà tặng hấp dẫn khi mua Signature Comfort Plus M850L hoặc MK880. Trong khi đó với tất cả khách hàng mua tại các cửa hàng công nghệ có ngay quà tặng hấp dẫn dành cho đơn hàng chuột Signature Comfort M840L.