Chuông trong trường học ở Nhật tự kêu vang lúc nửa đêm khiến mọi người sợ hãi, sự thật là gì?

Thị trấn Oshima ở Yamaguchi (Nhật Bản) là một thị trấn không lớn lắm, vào buổi tối luôn rất vắng vẻ và yên tĩnh. Tuy nhiên, một ngày gần đây, sự yên tĩnh đó đã bị phá vỡ.



Vào khoảng 10h tối, có tiếng chuông rất to bỗng kêu váng lên. Đó là tiếng chuông từ trường trung học Oshima Shosen. Chuông kêu to đến mức tất cả mọi người ở bán kính 500 mét tính từ trường đều nghe rõ, tức là to hơn nhiều so với mức bình thường.

Mà tất nhiên là lúc 10h tối thì không có học sinh nào ở trường cả.

Chuông cũng không kêu một chút rồi dừng như khi báo giờ vào học và tan học, mà cứ kêu, kêu mãi. Một nhân viên bảo vệ đang trực ở trường đành phải đi tắt điện cái chuông, để rồi… cái chuông lại tiếp tục tự kêu!

Trường học phát ra tiếng chuông lúc nửa đêm (Ảnh: Chugoku Shimbun)

Cái chuông cứ thế kêu đến tận nửa đêm, tổng cộng là hơn 2 tiếng đồng hồ, cho đến khi nhân viên của nhà trường phải tìm và giật hết tất cả dây điện có thể nối với cái chuông ra. Đến thế thì nó mới ngừng.



Mặc dù tiếng chuông ở trường học không phải là thứ âm thanh đáng sợ, nhưng thời điểm và khoảng thời gian mà nó kêu đã khiến người dân quanh khu vực trường học sợ đến mất ngủ. Nhiều người viết trên mạng xã hội:

“Như phim kinh dị vậy, cả nhà tôi không ngủ được vì tiếng chuông kéo dài hàng tiếng đồng hồ đó”.

“Thật quái dị khi chuông vẫn kêu lúc đã tắt điện”.

Nhiều người so sánh sự việc với những phim kinh dị của Nhật (Ảnh minh họa: Pipa News)

Sau đó, ban quản lý trường Shosen nói rằng cái chuông kêu như vậy là do một lỗi thiết bị và ngày hôm sau đã có thợ đến sửa. Kể từ hôm đó, không có tiếng chuông kêu lúc nửa đêm nữa, nên có lẽ đúng là cái chuông đã được sửa lỗi thật. Tuy nhiên, mọi người trong vùng cũng nói đùa rằng rất có thể mùa Hè đã hết nên những “con ma chuông” lại tạm thời bận rộn rồi, chờ đến Hè năm sau chúng mới quay lại cơ.



