Chuỗi bán lẻ 100 năm tuổi tiếp tục đóng thêm 20 cửa hàng sau khi phá sản, hiện nợ Chanel, Louis Vuitton hàng triệu USD

Chuỗi bán lẻ xa xỉ Saks Fifth Avenue đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng khi quyết định đóng cửa hàng loạt địa điểm kinh doanh trên toàn nước Mỹ, trong nỗ lực cắt giảm chi phí và thoát khỏi tình trạng phá sản.

Theo thông báo từ công ty mẹ Saks Global, 12 cửa hàng Saks Fifth Avenue sẽ ngừng hoạt động trước cuối tháng 5. Trước đó, trong đợt rà soát hồi tháng 2, doanh nghiệp đã dự kiến đóng 8 cửa hàng.

Sau khi hoàn tất đợt cắt giảm mới nhất, hệ thống Saks Fifth Avenue chỉ còn khoảng 13 cửa hàng trên toàn nước Mỹ, bao gồm cả cửa hàng biểu tượng trên Đại lộ Fifth Avenue (Manhattan, New York). Con số này giảm mạnh so với 33 cửa hàng trước thời điểm công ty nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 1.

Không chỉ Saks Fifth Avenue, hệ sinh thái bán lẻ của tập đoàn cũng đang được thu gọn. Saks Global cho biết sẽ đóng thêm 4 cửa hàng Neiman Marcus, khiến chuỗi này còn khoảng 32 địa điểm trên toàn quốc.

Trước đó, Neiman Marcus từng trải qua quá trình cắt giảm cửa hàng sau khi nộp đơn phá sản vào năm 2020. Tuy vậy, công ty vẫn giữ lại hệ thống Bergdorf Goodman tại New York, gồm hai cửa hàng dành cho nam và nữ nằm đối diện nhau trên cùng tuyến phố.

Chia sẻ về chiến lược mới, Geoffroy van Raemdonck, CEO Saks Global, cho biết việc thu hẹp mạng lưới sẽ giúp công ty tập trung nguồn lực vào các thị trường có tiềm năng nhất, đồng thời nâng cao trải nghiệm cho nhóm khách hàng xa xỉ.

Theo ông, cấu trúc doanh thu của hệ thống bán lẻ này phụ thuộc rất lớn vào nhóm khách hàng chi tiêu cao. Chỉ khoảng 2% khách hàng của Saks và Neiman Marcus nhưng đóng góp tới 40% tổng giá trị hàng hóa bán ra. Bên cạnh đó, 10 thương hiệu lớn nhất cũng chiếm hơn một phần ba doanh số trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1.

“Tôi muốn tập trung hoạt động ở những thị trường có tiềm năng cao nhất”, ông van Raemdonck nói. Vị CEO này được mời về dẫn dắt Saks trong giai đoạn phá sản sau khi từng đưa Neiman Marcus vượt qua quá trình tái cấu trúc theo Chương 11 của luật phá sản Mỹ. Sau khi Neiman Marcus ổn định trở lại, thương vụ bán chuỗi này cho Saks đã được hoàn tất vào năm 2024.

Ông cho biết tệp khách hàng của Saks, Neiman Marcus và Bergdorf Goodman có mức độ trùng lặp không lớn. Vì vậy, công ty vẫn duy trì đồng thời cả cửa hàng Saks và Neiman Marcus tại một số thị trường trọng điểm như Bal Harbour, Boca Raton, Miami (Florida), Beverly Hills, Houston, Atlanta và Troy (Michigan).

Geoffroy van Raemdonck, CEO Saks Global

Kể từ khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 1, Saks Global đã tiến hành nhiều biện pháp cắt giảm hoạt động. Công ty dự kiến đóng gần như toàn bộ chuỗi cửa hàng giảm giá Saks Off 5th, chỉ giữ lại 12 địa điểm. Đồng thời, tập đoàn cũng chấm dứt kế hoạch hợp tác với Amazon nhằm bán hàng xa xỉ trên nền tảng thương mại điện tử của hãng công nghệ này. Ngoài ra, các kế hoạch trước đây về việc cải tạo một số cửa hàng thành khách sạn hoặc căn hộ cao cấp cũng đã bị hủy bỏ.

“Chúng tôi không muốn đưa ra những quyết định có thể gây bất lợi cho hoạt động kinh doanh chỉ để khai thác giá trị bất động sản”, ông van Raemdonck cho biết.

Một trong những ưu tiên lớn nhất của ban lãnh đạo hiện nay là khôi phục niềm tin của các thương hiệu và nhà cung cấp. Trước khi nộp đơn phá sản, Saks đã chậm thanh toán cho nhiều đối tác, khiến các thương hiệu xa xỉ như Chanel hay Louis Vuitton bị nợ hàng triệu USD.

Theo CEO Saks Global, hơn 500 thương hiệu đã nối lại việc giao hàng, với tổng giá trị khoảng 1,3 tỷ USD, tương đương hơn 80% lượng hàng tồn kho mà công ty dự kiến nhận trong quý I, kết thúc vào tháng 4. Doanh nghiệp cũng đang đàm phán hoặc đạt thỏa thuận trả nợ với khoảng 175 nhà cung cấp được xem là sống còn đối với hoạt động kinh doanh. Việc liệu các khoản thanh toán sẽ được hoàn trả toàn bộ hay chỉ một phần hiện chưa được tiết lộ.

Động thái thu hẹp quy mô của Saks Fifth Avenue phản ánh những thách thức lớn mà ngành bán lẻ xa xỉ đang phải đối mặt, khi chi phí vận hành tăng cao và hành vi mua sắm của khách hàng ngày càng dịch chuyển sang các kênh trực tuyến. Trong bối cảnh đó, việc tập trung vào các thị trường trọng điểm và nhóm khách hàng chi tiêu cao được xem là bước đi then chốt để thương hiệu hơn 100 năm tuổi này tìm lại sự ổn định.

Theo: WSJ, Reuters