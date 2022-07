Chúng ta đang quá dễ dãi với bê bối của nghệ sĩ!

Vướng xì-căng-đan lớn về đạo đức, lối sống hay các bê bối vi phạm luật bị xử phạt hành chính, nghệ sĩ Việt vẫn chỉ xin lỗi, nộp phạt, ở ẩn một thời gian ngắn rồi tái xuất. Họ trở lại một cách hiển nhiên và khán giả cũng dần đón nhận. Sự dễ dãi này của công chúng là một phần khiến cho trách nhiệm làm gương của nghệ sĩ không được giữ nghiêm.

Mới đây, ca sĩ Jack (tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn) đã trở lại làng nhạc với video ca nhạc "Ngôi sao cô đơn" do anh lên ý tưởng, cùng đạo diễn Adrian Nguyễn và biên kịch Minh Kiên thực hiện. Jack tái xuất sau gần 1 năm im ắng vì xì-căng-đan tình cảm, bị chỉ trích lối sống bội bạc, thiếu trách nhiệm. Nam ca sĩ bị tố lăng nhăng, có con với diễn viên Thiên An nhưng vẫn hẹn hò một số cô gái khác. Trước làn sóng chỉ trích của dư luận, Jack viết tâm thư trên trang cá nhân thừa nhận chuyện hẹn hò cùng Thiên An và cả hai chia tay sau khi cô sinh con do bất đồng quan điểm, phủ nhận chuyện quen nhiều người cùng lúc.

Trước Jack, nhiều nghệ sĩ vướng xì-căng-đan đủ kiểu khác nhau nhưng cũng không im ắng quá lâu và tiếp tục hoạt động như chưa từng xảy ra lùm xùm. Đó là Huỳnh Lập và Hồng Tú bị tố gạ tình, "chat sex". Sau một tháng giữ im lặng, bất chấp các nghi vấn, bàn tán và chỉ trích của cộng đồng mạng, Huỳnh Lập trở lại với lời cảm ơn trên trang cá nhân hướng đến những khán giả yêu thương, chia sẻ với anh thời gian qua.

Năm 2020, Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân, Cát Phượng bị Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM xử phạt hành chính do "cung cấp nội dung thông tin sai sự thật" về dịch Covid-19. Năm 2016, Trấn Thành cũng bị xử phạt vì 3 hành vi vi phạm hành chính: "Ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật mà không có giấy phép", "Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả", "Xuyên tạc tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả".

Ca sĩ Jack tái xuất sau xì-căng-đan. (Ảnh chụp màn hình)

Diễn viên Anh Đức cùng bị xử phạt vi phạm hành chính vì "ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật mà không có giấy phép". Trấn Thành trước đó lên tiếng xin lỗi khán giả về việc tham gia trích đoạn cải lương cải biên "Tô Ánh Nguyệt Remix" ở hải ngoại, gây bức xúc trong công chúng.



Mặc dù chịu xử phạt, khán giả lên tiếng chỉ trích nhưng các nghệ sĩ trên đa phần chỉ lên tiếng xin lỗi, nộp phạt, ngưng hoạt động thời gian ngắn rồi tái xuất. Họ vẫn được đón nhận, tiếp tục là một người nổi tiếng như chưa từng vi phạm quy định hay các chuẩn mực đạo đức.

Điều này được nhận định là yếu tố góp phần khiến cho nghệ sĩ không ý thức rõ trách nhiệm, vai trò làm gương của mình. Vì không đủ độ răn đe, một số người còn xem xì-căng-đan như chiêu trò để tạo chú ý, bị xử phạt một ít tiền nhưng đổi lại bản thân được khán giả nhớ đến dù theo hướng tiêu cực. Khán giả dễ dãi, dễ tha thứ cho hành vi sai trái, không chuẩn mực nên rất khó để nghệ sĩ giữ hình ảnh, giữ lối sống xứng đáng với những gì người hâm mộ mang đến cho họ.

Đến lúc showbiz Việt cũng cần sự răn đe mạnh mẽ như showbiz Hàn Quốc, Trung Quốc đang làm. Ở Hàn Quốc, nghệ sĩ vướng xì-căng-đan đồng nghĩa với việc khán giả tẩy chay, nhãn hàng ngừng hợp đồng, phải tạm rời khỏi làng giải trí thời gian dài hoặc giải nghệ vĩnh viễn.

Ở Trung Quốc, các ngôi sao như Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm… bị cấm sóng, xóa hết thành tích, xóa tên trong tất cả các sản phẩm. Ca sĩ Hoắc Tôn giải nghệ ngay sau khi bị bạn gái cũ tố phụ bạc, bạo lực, lăng nhăng và có tên trong nhóm trò chuyện phản cảm trên mạng.

Showbiz Việt, khán giả Việt cần mạnh mẽ tẩy chay, lên án những bê bối để nghệ sĩ ý thức nhiều hơn đến trách nhiệm của mình.