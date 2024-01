Chúng Ta Của 8 Năm Sau gây bất bình vì cảnh chồng cưỡng ép vợ, đã ngoại tình còn dám ghen ngược

Sau cuộc cãi vã với con gái ở tập phim trước, ngay mở đầu Chúng Ta Của 8 Năm Sau tập 37, ông Quảng (NSND Trung Anh) đã dọn đồ ra đi. Khi Dương (Huyền Lizzie) về nhà, thứ còn lại chỉ là một bức thư, chìa khóa xe và cuốn nhật ký mà ông Quảng ghi chép lại những điều liên quan đến con gái. Từ món ăn mà Dương thích, tính cách của Dương đến cách cai rượu,... tất cả đều được ghi chép tỉ mỉ. Lúc này Dương mới thấy hối hận vì những lời đã nói ra.

Cùng lúc này, Dương bất ngờ lên báo cùng những lời khen xoay quanh công việc mà người đứng sau chính là Lâm (Mạnh Trường). Điều này khiến ông Gia Khiêm rất khó chịu, ông lập tức liên hệ với sếp của Lâm. Lý do là bởi bao năm qua, Gia Khiêm luôn là người được lên mặt báo với những thành tích trong công việc dù thực tế, người đứng sau những bản thiết kế của ông là các nhân viên. Sau bài báo này, ông Gia Khiêm thái độ khó chịu ra mặt với Dương. Dương sau đó tức tốc tới tìm Lâm, cô muốn Lâm đừng can dự và công việc của mình nữa.

Ở một diễn biến khác, sếp Giang tiếp tục tiếp cận Nguyệt (Quỳnh Kool). Anh đến tận trường ngỏ ý đưa Nguyệt về nhà lấy lý do là trả ơn vì Nguyệt đã giúp con gái mình. Trước lý do này, Nguyệt đành đồng ý. Chuyện này tới tai Tùng (B Trần), kết quả dù là kẻ ngoại tình nhưng anh lại tỏ thái độ ghen tuông, nhiếc móc Nguyệt. Khi bị Nguyệt đuổi về, Tùng lao vào cưỡng bức vợ và nhận một cái tát từ Nguyệt. Hành động này của Tùng khiến khán giả vô cùng bất bình, không ít bình luận chỉ trích nhân vật được để lại trên những trích đoạn do nhà đài đăng tải.

