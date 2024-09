Chùm ảnh: Trên tay trọn bộ 5 màu sắc của iPhone 16, màu hồng đang là tâm điểm chú ý, nữ tính hay "sến sẩm"?

Tại sự kiện "It's Glowtime" diễn ra rạng sáng ngày 10/9 theo giờ Việt Nam, Apple đã chính thức ra mắt iPhone 16 và iPhone 16 Plus. Cả hai phiên bản sẽ có năm màu nổi bật: đen, trắng, hồng, xanh mòng két và xanh lưu ly. Đây là tên gọi chính thức của các phiên bản iPhone 16 và iPhone 16 Plus tại Việt Nam.

Màu sắc là một trong những điểm nhấn của thế hệ iPhone 16 và iPhone 16 Plus khi Apple sử dụng những tông màu tươi sáng và sống động hơn so với thế hệ trước

Phiên bản iPhone 16 màu hồng có màu sắc tươi tắn và cực kỳ phù hợp với các chị em. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng, phiên bản màu hồng náy quá "sến".

Xanh mòng két là màu sắc mới với tông màu xanh mint nhẹ nhàng cực kỳ đẹp mắt. Đây có thể là một màu sắc cực hot khi iPhone 16 cập bến Việt Nam.

Bên cạnh màu xanh mòng két, sắc xanh lưu ly cũng cực kỳ thu hút với màu sắc tươi sáng. Đây cũng là một màu sắc có thể rất đắt hàng khi chính thức ra mắt.

Trong khi đó 2 phiên bản màu basic là trắng và đen thì không có gì quá nổi bật

Phiên bản màu trắng về vẻ ngoài không có gì quá khác biệt so với các màu trắng trước đây của Apple. Tuy nhiên cụm camera dọc được thiết kế tương tự trên iPhone X lại khá nổi bật.

Camera kép của máy gồm một camera góc rộng 48MP, tiêu cự 26mm f/1.6 và một camera góc siêu rộng 12MP tiêu cự 13mm f/2.2 với trường nhìn 120 độ.

Apple trang bị nút bấm mới trên iPhone 16 mang tên Camera Control. Từ màn hình chính, người dùng có thể nhấn nút để bật nhanh app chụp ảnh.

Các màu sắc mới của iPhone 16 nhìn thực tế đẹp hơn nhiều so với trên ảnh

iPhone 16 và iPhone 16 Plus trang bị chip Apple A18 mới với hiệu năng được cải thiện mạnh mẽ, đồng thời tối ưu hóa thời lượng pin

Cổng sạc của máy vẫn là cổng USB-C mới. Với bản thương mại thì người dùng sẽ vẫn không được tặng kèm sạc trong hộp

iPhone 16 và iPhone 16 Plus không chỉ là sự nâng cấp về mặt cấu hình mà còn mang lại nhiều trải nghiệm mới cho người dùng nhờ các tính năng camera mới, màn hình lớn và các màu sắc sống động. Với mức giá khởi điểm từ 799 USD cho iPhone 16 và 899 USD cho iPhone 16 Plus

Trên Apple Store Online tại Việt Nam, hai phiên bản iPhone 16 và iPhone 16 Plus có giá bán niêm yết lần lượt từ 23 triệu đồng và 26 triệu đồng cho phiên bản 128GB bộ nhớ trong.

Nguồn ảnh: Tổng hợp