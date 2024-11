Dự báo trong ngày hôm nay mực nước trên các sông tiếp tục lên, đỉnh lũ ở sông Hương và sông Bồ có thể đạt và vượt mức báo động 3, đề phòng ngập lụt diện rộng ở vùng hạ du. Trong 10 giờ qua, vùng núi các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà đã có mưa to, mưa rất to; riêng khu vực núi Bạch Mã, huyện Phú Lộc có mưa rất to.