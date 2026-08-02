Chuẩn bị thu hồi hơn 500 ha đất tại Thành phố nhỏ nhất Việt Nam để triển khai loạt dự án, công trình
Hải Phòng bổ sung 95 dự án, công trình phải thu hồi hơn 504 ha đất, tạo quỹ đất sạch để triển khai các dự án, công trình.
HĐND thành phố Hải Phòng đã ban hành nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất trên địa bàn thành phố năm 2026.
Theo đó, HĐND thành phố thông qua bổ sung danh mục 95 dự án, công trình phải thu hồi đất trên địa bàn thành phố theo quy định tại Điều 79 Luật Đất đai với tổng diện tích thu hồi 504,62 ha đất.
Danh mục được thông qua tập trung vào các dự án phát triển công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, năng lượng, nhà ở xã hội và các công trình dân sinh.
Trong đó, nổi bật là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trung Lập (giai đoạn 1) với diện tích thu hồi 249,23 ha tại xã Vĩnh Thịnh và Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp An Hòa, có tổng diện tích thu hồi gần 200 ha tại các xã Vĩnh Bảo, Vĩnh Hòa và Vĩnh Hải. Đây là hai dự án có quy mô thu hồi đất lớn nhất trong nghị quyết lần này.
Cùng với đó, nghị quyết cũng bổ sung danh mục thu hồi đất để triển khai nhiều dự án phục vụ phát triển đô thị và nâng cao chất lượng đời sống người dân như Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Vạn Mỹ tại các phường Ngô Quyền và Đông Hải; Dự án đầu tư xây dựng Trường THCS Tân Dương tại phường Thủy Nguyên; dự án xây dựng nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Hùng Vương (cơ sở 2) giai đoạn 2 tại phường Hồng Bàng.