Chưa từng tiết lộ: Diễn biến khó lường trong livestream 150 tỷ nhà Quyền Leo Daily, thua con số nhưng thắng tình cảm

Sau 2 tập lên sóng, Nghề Chủ Chốt đang nhận về nhiều sự chú ý từ người làm nghề livestream nói riêng và cư dân mạng nói chung. Ở tập thứ 3 này, nhân vật chính vẫn là Quyền Leo Daily cùng với thử thách livestream khủng, phá vỡ giới hạn của bản thân đến từ TikTok Shop. Hiện tại, ai cũng biết cặp đôi không đạt được doanh thu như mục tiêu ban đầu nhưng không phải người nào cũng nắm được những câu chuyện phía sau và tâm sự của cặp đôi.



Quyền Leo Daily

Quá nhiều cái đầu tiên, đến người trong cuộc cũng hoang mang

Sau quá trình chuẩn bị, cuối cùng cũng đến ngày 5/6 - ngày phiên LIVE nhà Quyền Leo Daily được diễn ra. Ban đầu, ekip khá tự tin khả năng về số. Minh Hường - trợ lý của Quyền Leo Daily cho biết: “Mình đi theo anh chị quá nhiều livestream rồi và thực sự nghĩ nó khả thi. Bởi vì những sản phẩm tham gia phiên LIVE này quá tốt và giá mà nhãn hàng cho nhà mình đã quá rẻ rồi xong được hỗ trợ từ phía TikTok Shop là voucher quá tốt. Nên mình nghĩ là khả năng về số cũng khá là ok”.

Phiên LIVE chính thức bắt đầu vào 10h sáng 5/6

Tuy nhiên kết quả livestream lại không như mong đợi, khoảng 30 phút đầu tiên, doanh thu mới chỉ được 5 tỷ và hơn 3 tiếng kể từ khi bắt đầu là 23 tỷ đồng. Con số này cách xa so với mục tiêu khoảng 2 - 3 tiếng đầu phải đạt được 60 tỷ mà Quyền đề ra.



Bên cạnh đó, mega livestream lần này của Quyền Leo Daily còn gặp một số “chông gai” khác như thời tiết, đường truyền không ổn định,... Vì vậy mà cả team đã rất lo lắng. Và đúng như dự đoán, sau 8 tiếng livestream, phiên LIVE bắt đầu chậm nhịp. “Sau buổi đầu tiên, lúc đấy khoảng 2 - 3h sáng, mình với chồng đi về nghỉ thì các bạn của mình cùng và các nhãn hàng đã ở lại đồng hành, giúp đỡ cùng với nhà mình” - Leo kể lại.

Ngoài sự ủng hộ, livestream ngày 6/6 nhà Quyền Leo còn phải đối mặt với những ý kiến trái chiều. Trong khi Quyền bình tĩnh hơn khi nhận bình luận, thông tin chưa tích cực thì Leo lại rất lo lắng. Sau khi đọc được thông tin trái chiều về phiên LIVE, cô không khỏi căng thẳng và hụt hẫng, phải ra ngoài để ổn định tâm lý.

“Chị Leo bị tâm lý lắm. Người ta nói vài câu là chị ấy không lên LIVE được luôn. Nên bọn em ở bên ngoài lúc nào cũng phải hô hào để chị ấy phấn chấn lên mới bán được không thì bà ấy bỏ ra luôn” - Thắng (trợ lý của Quyền Leo) tiết lộ.

Leo rất áp lực khi đọc được những ý kiến trái chiều

Giải thích về chuyện có những thông tin chưa tích cực ngay khi đang diễn ra livestream, Quyền nói: “Mọi khi nhà mình LIVE ngắn thì ngay khi xuống live là có thể giải quyết các vấn đề. Nhưng lần này lên sóng 2 ngày, ngày trước có những vấn đề mà mình chưa kịp xử lý vì tất cả team vẫn đang dở dang trong phiên LIVE, khách nhắn mà mình chưa thể trả lời được. Và khi bên mình chưa kịp giải quyết thì người ta đã lên mạng xã hội feedback rất xấu rồi”.



Sang tối 6/6, việc tặng quà là chiếc xe ô tô cũng đem đến một phen hú hồn cho nhà Quyền Leo Daily. Theo đó hệ thống bị lỗi khiến phần minigame gặp vấn đề, mất rất nhiều thời gian mà không thể xác định được người chiến thắng.

Trong thời gian đó, Quyền đôn đáo gọi điện khắp nơi để nhờ tư vấn. “Nếu trường hợp mình LIVE đến 3:00 sáng hay đến ngày hôm sau đi mà nó vẫn lag thì mình phải xuống LIVE. Khi đó minigame biến mất, mình không chọn được người trúng ô tô thì sao? Cái ô tô phải làm sao đây?” - Quyền kể lại nỗi lo lúc đó. Anh thừa nhận trong lòng nóng như lửa đốt vì đó không chỉ đơn giản là chiếc ô tô vài trăm triệu mà là uy tín của nhà mình. Trước đó chưa từng có giveaway nào có gần 100.000 người tham gia nên cũng không biết phải làm sao.

Về phần Leo, cô lại thả lỏng hơn trước sự cố này: “Mình có thể hát trên live để đợi có kết quả. Chồng mình lúc đó rất căng thẳng còn mình thì bảo mọi người cứ đợi thôi vì hệ thống bị lag, không quay được”.

Ban đầu team Quyền Leo định tìm ra người nhận quà là sẽ xuống livestream luôn nhưng cuối cùng, sau khoảng 3 tiếng - tức là khoảng 11h thì mới có kết quả. Chỉ đến lúc đó, Quyền mới thở phào nhẹ nhõm. Danh tính chủ nhân món quà cũng được cặp đôi công khai ngay trên LIVE, đó là bạn nữ tên Linh, sinh năm 2000, đang sống ở Hà Đông (Hà Nội).

Quyền Leo Daily trao xe cho người may mắn trúng thưởng trên phiên LIVE vào sáng 7/6

Sau livestream khủng, Quyền Leo Daily được gì và mất gì?

Sau khi phiên livestream kết thúc, Quyền đã giải thích lý do tại sao vẫn đồng ý thử thách, làm livestream với doanh thu mục tiêu 150 tỷ dù con số trước đó cũng rất lớn.

“Mình không thể dừng làm việc được. Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có một ngày thảnh thơi, không nghĩ đến công việc. Mình luôn muốn bản thân phát triển. Cũng như những phiên LIVE, thực ra không phải làm phiên LIVE càng to thì lãi càng nhiều.

Có những livestream làm to mà thu nhập cũng không hề bằng vợ chồng mình làm nhỏ. Vợ chồng mình nếu cứ làm nhỏ nhỏ, livestream hàng ngày thì tổng kết cả tháng lại về về mặt tài chính sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là mình làm phiên LIVE to. Vì đã làm phiên LIVE to là phải bỏ hết những phiên nhỏ để tập trung hết vào đấy mà nhiều khi tổng kết phiên to xong là hòa luôn.

Nhưng cảm xúc mà phiên LIVE to mang lại thực sự tuyệt vời. Nó rất nhớ đời. Mình tin là mình sẽ nuối tiếc nếu bây giờ mình không làm thì sẽ không có cơ hội lần thứ 2 đâu".

Dù con số thử thách rất lớn nhưng Quyền vẫn chấp nhận và nỗ lực hết mình vì không muốn bỏ cuộc

Huệ Bùi - kênh Khi Bố Tan Ca và cũng là bạn nhà Quyền Leo Daily, hỗ trợ trong phiên livestream có góc nhìn khác. Cô cho rằng phiên LIVE này nhà Quyền Leo không hề thất bại vì: “Mọi người từng nghĩ những con số đấy rất ảo, rất dễ để đạt được nhưng sau phiên LIVE này thì mọi người đã có thể nhìn thấy được là đó là một con số rất khó khăn, rất cố gắng để có thể đạt được. Vì vậy rất nhiều người đã nhìn ra được là ‘À, người ta phải vất vả như thế mới có thể chinh phục được cột mốc đấy chứ không phải là đơn giản’”.



Trong khi đó, vợ chồng Quyền Leo Daily thừa nhận đây là phiên LIVE thất bại nhưng đổi lại họ nhận được rất nhiều thứ khác, một trong số đó là tình cảm. Cặp đôi chia sẻ:

“Đây là một phiên LIVE thất bại và là một phiên LIVE nhớ đời. Chưa bao giờ bọn mình làm một phiên LIVE dài như thế luôn, rất nhiều cảm xúc.

Về thử thách, về những con số là mình đã thất bại rồi. Nhưng mình nhận được rất nhiều tình cảm đến từ những người bạn, từ tất cả nhãn hàng đã hỗ trợ mình và đặc biệt là tất cả khách hàng. Trong 2 ngày 1 đêm đó, có những người họ theo dõi mình từ đầu livestream đến tận lúc mình tắt live. Trong một thời gian dài như thế mà họ vẫn đồng hành cùng với gia đình mình và rất nhiều khách hàng đã ủng hộ, mua hàng trên livestream của mình”.

Thất bại con số nhưng nhà Quyền Leo Daily thắng lợi về tình cảm của mọi người xung quanh, nhãn hàng và khách hàng

Ở phần cuối tập 3 Nghề Chủ Chốt, nội dung và khách mời trong tập tiếp theo cũng được hé lộ. Đó chính là Hằng Du Mục - một “chiến thần” livestream cũng rất được lòng cư dân mạng. Cùng chờ xem cô sẽ tiết lộ điều gì về công việc livestream ở tập 4 Nghề Chủ Chốt, dự kiến lên sóng vào 21h30 tối thứ 7 ngày 24/8 trên kênh TikTok @tiktokshoplive.vn và 20h thứ 7 ngày 24/8 trên kênh truyền hình VTC3.