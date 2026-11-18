Nếu được thông qua và xây dựng, đây sẽ là dự án có 1-0-2 ở Việt Nam.

Quảng Ninh đang chuẩn bị bước vào một dấu mốc quy hoạch đô thị mang tính lịch sử khi nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu vượt biển Cửa Lục với thiết kế đa tầng độc đáo. Không chỉ giải quyết bài toán giao thông kết nối, công trình này được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc mới với hệ thống công viên sinh thái trên biển, trung tâm hội nghị hình elip và sân đỗ taxi bay hiện đại hàng đầu Việt Nam.

Quy mô hoành tráng và ý tưởng kiến trúc "Rồng trông Trăng"

Tuần trước, Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án đầu tư xây dựng dự án cầu vượt biển Cửa Lục. Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, dự án sở hữu các thông số kỹ thuật và quy mô ấn tượng.

Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 5,2 km, với điểm đầu kết nối Quốc lộ 18 tại phường Bãi Cháy và điểm cuối giao với Quốc lộ 279 tại phường Hoành Bồ. Thiết kế quy mô lớn với 10 làn xe cơ giới, đáp ứng tối đa nhu cầu lưu thông huyết mạch giữa hai bờ vịnh.

Công trình mang ý tưởng nghệ thuật "Rồng trông Trăng", lấy cảm hứng từ hình tượng rồng thời Trần. Điểm nhấn thị giác là hệ thống 5 nhịp vòm giàn thép liên tục, uốn lượn mềm mại nhưng uy nghi, hòa quyện hoàn hảo với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ của vịnh Hạ Long. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án vào khoảng 25.560 tỷ đồng.

Thiết kế đa tầng độc đáo: Tích hợp công viên biển và sân đỗ taxi bay

Khác biệt hoàn toàn với các cây cầu giao thông truyền thống, cầu Cửa Lục được định hướng phát triển theo mô hình tổ hợp đa chức năng, kết hợp hạ tầng giao thông với không gian văn hóa, thương mại và du lịch đỉnh cao.

Tầng trên bố trí 10 làn xe cơ giới hoàn chỉnh, bảo đảm năng lực vận tải lớn và kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông hiện hữu.

Tầng dưới (Công viên sinh thái trên mặt biển) phát triển thành dải không gian xanh bao gồm phố đi bộ, làn đường dành riêng cho xe đạp, xe điện du lịch và các khu vực ngắm cảnh panorama 360 độ bao quát toàn bộ vịnh Cửa Lục. Nơi đây cũng được định hướng bố trí các khu trưng bày nghệ thuật điêu khắc than đá, tranh gốm sứ tái hiện lịch sử Vùng mỏ, hệ thống dịch vụ giải khát, bến du thuyền và tổ hợp trình diễn ánh sáng 3D Hologram về đêm.

Tại vị trí đỉnh vòm cầu, đơn vị tư vấn đề xuất xây dựng trung tâm hội nghị cao 3 tầng mang kiến trúc hình elip, tích hợp trực tiếp sân cất và hạ cánh dành cho taxi bay – đón đầu làn sóng giao thông hàng không đô thị và dịch vụ du lịch siêu hiện đại trong tương lai.

Đánh giá tính khả thi và tầm nhìn chiến lược

Trao đổi và chỉ đạo tại cuộc họp nghe báo cáo phương án đầu tư, Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã nhấn mạnh yêu cầu đặt công trình vào tầm nhìn chiến lược dài hạn, kết hợp hài hòa giữa giá trị kiến trúc biểu tượng, bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long và tính khả thi về kinh tế.

Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đánh giá cao tầm quan trọng của dự án cầu vượt biển Cửa Lục đối với tiến trình mở rộng không gian đô thị, hoàn thiện mạng lưới giao thông huyết mạch và khai thác tối ưu tiềm năng, lợi thế của khu vực phía Bắc.

Lãnh đạo TP chỉ rõ, việc nghiên cứu và triển khai dự án không thể tách rời khỏi một tư duy quy hoạch dài hạn. Công trình không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ kết nối giao thông liên vùng, mà còn gánh vác sứ mệnh phát huy giá trị kiến trúc cảnh quan, đồng thời khai thác hiệu quả các dải không gian đa công năng tích hợp bên trong.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp từ các sở, ngành và cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND TP giao đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, hoàn thiện tối ưu phương án thiết kế kỹ thuật cũng như tổng thể phương án đầu tư.

Theo đó, thiết kế của cầu Cửa Lục phải bảo đảm tính độc đáo, mang bản sắc riêng biệt nhưng vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện thực tế, đặc điểm sinh thái cảnh quan và tiêu chuẩn bảo vệ môi trường khắt khe tại khu vực vịnh Cửa Lục – vùng đệm cảnh quan của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Đặc biệt, TP lưu ý đơn vị tư vấn phải làm rõ tính khả thi của các hạng mục tích hợp, nhất là hệ thống không gian phục vụ văn hóa, thương mại, dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng. Cần tiến hành đánh giá thực chất khả năng khai thác vận hành, đo lường hiệu quả kinh tế - xã hội mang lại, từ đó xây dựng phương án huy động nguồn lực tài chính và tổng mức đầu tư chuẩn xác, bảo đảm dự án khi triển khai sẽ vận hành đồng bộ, bền vững và phát huy tối đa giá trị sử dụng.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành cùng các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ và phương án đề xuất đầu tư. Toàn bộ quy trình chuẩn bị này sẽ được trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến chỉ đạo chính thức trước khi tiến hành các bước thủ tục tiếp theo theo đúng quy định pháp luật.

Nếu chính thức được thông qua và đi vào hiện thực, cầu vượt biển Cửa Lục sẽ thiết lập một trục giao thông trọng yếu, kết nối liền mạch giữa phường Bãi Cháy và phường Hoành Bồ. Công trình không chỉ giải quyết triệt để bài toán giao thông, mà còn vươn lên thành một biểu tượng kiến trúc và điểm đến du lịch đặc sắc mới của Quảng Ninh, tạo động lực mạnh mẽ mở rộng không gian đô thị và tôn vinh trọn vẹn giá trị cảnh quan kỳ vĩ của vịnh Cửa Lục trong tương lai.