Chưa từng có: Giá bạc tăng vọt cùng với giá vàng, vượt 122 triệu/kg - 1kg thì bằng bao nhiêu cây?

Giữa lúc giá vàng liên tục lập đỉnh mới, thị trường kim loại quý trong nước bất ngờ chứng kiến một diễn biến ít ai ngờ tới: giá bạc tăng vọt, có thời điểm vượt mốc 122 triệu đồng/kg. Từ một kim loại vốn quen thuộc với vai trò nguyên liệu trang sức và công nghiệp, bạc bỗng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi, kéo theo hàng loạt câu hỏi rất đời thường: Bạc đang tăng vì đâu, 1kg bạc quy ra "cây" thì là bao nhiêu, và người dân cần lưu ý gì nếu muốn mua tích trữ?

Ảnh minh họa

Giá bạc tăng "chưa từng có"

Theo bảng giá niêm yết của một số doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý trong nước, giá bạc thỏi 999 đã tăng mạnh trong những tuần gần đây, có thời điểm vượt 122 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, cao nhất từ trước đến nay. Trích thông tin từ các đơn vị kinh doanh bạc, mức giá này cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước, khi bạc vẫn được xem là kim loại "bình lặng" so với vàng.

Các chuyên gia đánh giá, bạc đang có xu hướng tăng song hành với vàng, thậm chí có thời điểm tăng nhanh hơn, bởi ngoài vai trò tích trữ, bạc còn gắn với nhu cầu công nghiệp như điện tử, năng lượng mặt trời. Chính yếu tố "vai trò kép" này khiến giá bạc biến động mạnh hơn và dễ thu hút sự chú ý khi thị trường nóng lên.

Ảnh minh họa

1kg bạc tính ra "cây" thì thế nào?

Trong đời sống hàng ngày, người Việt đã quá quen với cách tính vàng theo "cây" hay "lượng". Tuy nhiên, với bạc, khái niệm này lại khiến không ít người bối rối. Theo cách quy đổi truyền thống, 1 lượng (hay 1 cây) tương đương 37,5 gram. Trong khi đó, 1kg bạc là 1.000 gram.

Như vậy, nếu chia theo đơn vị quen thuộc của vàng, 1kg bạc tương đương khoảng 26,6 – 26,7 lượng (cây). Cách quy đổi này giúp người dân dễ hình dung hơn giá trị của bạc, thay vì chỉ nhìn con số "1kg" vốn nghe khá trừu tượng.

Thông tin từ các doanh nghiệp kinh doanh bạc cho thấy, hiện giá bạc 999 tính theo lượng đã lên tới hơn 4 triệu đồng/lượng. Khi nhân lên hơn 26 lần, tổng giá trị 1kg bạc vì thế dễ dàng vượt mốc hơn 120 triệu đồng/kg, đúng với mức giá đang được niêm yết trên thị trường.

Ảnh minh họa

Lưu ý cho người dân khi mua bạc lúc giá cao

Trong bối cảnh giá bạc tăng nóng, phần được nhiều người quan tâm nhất chính là mua bạc thế nào cho an toàn. Trước hết, cần hiểu rằng mua bạc không hoàn toàn giống mua vàng. Trích thông tin từ các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý, bạc vật chất – đặc biệt là bạc thỏi, bạc miếng trọng lượng lớn – không phải lúc nào cũng có sẵn để giao ngay. Nhiều cửa hàng áp dụng hình thức đặt trước, người mua thanh toán theo giá niêm yết tại thời điểm giao dịch nhưng phải chờ một thời gian nhất định mới nhận được bạc.

Bên cạnh đó, chênh lệch giá mua – bán bạc thường khá lớn, nhất là khi thị trường biến động mạnh. Điều này đồng nghĩa với việc nếu mua bạc chỉ với mục đích "lướt sóng" ngắn hạn, người mua có thể chịu rủi ro ngay cả khi giá bạc vẫn đang ở vùng cao. Theo chia sẻ từ giới kinh doanh, bạc phù hợp hơn với mục tiêu tích trữ trung – dài hạn, thay vì mua bán liên tục.

Mua bạc, người dân có thể không được nhận ngay (Ảnh Báo Lao Động)

Một điểm quan trọng khác là nguồn gốc và chứng từ. Các doanh nghiệp chính thống thường chỉ thu mua lại bạc do chính họ bán ra, có đầy đủ hóa đơn, thông tin về tuổi bạc và tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng. Trong khi đó, giao dịch bạc trôi nổi trên thị trường tự do tiềm ẩn nguy cơ mua phải bạc không đủ tuổi, khó bán lại hoặc bị ép giá khi cần thanh khoản.

Theo các chuyên gia tài chính, người dân cũng cần nhớ rằng bạc có biên độ dao động giá lớn hơn vàng. Bạc tăng nhanh khi thị trường nóng, nhưng cũng có thể điều chỉnh mạnh khi nhu cầu đầu cơ hạ nhiệt. Vì vậy, bạc nên được xem là kênh bổ trợ trong danh mục tích trữ, bên cạnh vàng và tiền mặt.