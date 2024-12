Chưa tới chung kết Chị Đẹp Đạp Gió, nữ ca sĩ này đã tuyên bố thành đoàn

Minh Tuyết là một trong những chị đẹp được kỳ vọng và yêu thích nhất chương trình Chị đẹp đạp gió năm nay.

Mới đây, sau khi tham gia trình diễn trong một chương trình, Minh Tuyết bất ngờ chia sẻ rằng: "Em xin tuyên bố, em đã thành đoàn với danh hiệu Miss dặm phấn rồi ạ. Vương miện dặm phấn đã đeo, cúp dặm phấn đã nhận, quyền trượng cây cọ cũng đã trên tay".

Trước đó, khi ghi hình cho Chị đẹp đạp gió 2024, Minh Tuyết thường xuyên bị chọc ghẹo vì dặm phấn quá tay, bất cứ khi nào có thời gian rảnh, Minh Tuyết cũng cầm cọ quét phấn lên mặt. Dù rõ ràng, nhìn qua thì khán giả thấy ngay chuyện lớp make up trên mặt Minh Tuyết đã rất dày, vậy mà chị cứ hành động theo quán tính, phải được dặm phấn thì mới yên tâm ca hát.

Minh Tuyết bất ngờ tuyên bố "thành đoàn"

Tại công diễn 3 của Chị đẹp đạp gió, Minh Tuyết an toàn, đội của Minh Tuyết cũng an toàn. Sau khi trình diễn tiết mục đầy xúc động, Minh Tuyết bật khóc kể lý do vì sao luôn ôm thành viên Tuimi. Bởi vì trước khi ra sân khấu trình diễn, Tuimi đã đón nhận tin dữ là chú ruột qua đời. Lúc Minh Tuyết kể điều này, Tuimi vẫn còn vùi mặt vào người chị để khóc.

Minh Tuyết tự nhận mình là Miss dặm phấn

Nhìn cảnh tượng đó, khán giả cũng xúc động rơi nước mắt theo.

Minh Tuyết sống tình cảm, dễ chịu, dù là đàn chị nhưng rất hòa đồng với các đàn em. Vậy nên, nhiều chị đẹp tham gia chương trình đã gọi Minh Tuyết là "mẹ Tuyết". Nữ ca sĩ không lấy làm phiền lòng mà ngược lại còn vui vẻ chấp nhận.

Minh Tuyết và Tuimi

Minh Tuyết sinh năm 1976, là con gái út trong gia đình có 6 anh chị em. Trong đó, 2 chị gái của cô, Cẩm Ly và Hà Phương, đều là ca sĩ nổi tiếng. Năm 1997, cô sang Mỹ định cư, tập trung phát triển sự nghiệp ở thị trường hải ngoại.

Hiện tại, Minh Tuyết thường xuyên đi về giữa Việt Nam với hải ngoại để thực hiện các dự án âm nhạc và tham gia trình diễn trong nhiều chương trình giải trí.