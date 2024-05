Chưa thi ĐH, dàn học bá Ams đã tìm được "bến đỗ": Người trúng tuyển 10 trường, người giành học bổng 100%

Để nói về ngôi trường THPT chuyên đình đám nhất nhì Hà Nội, không thể không nhắc đến THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ngay từ khâu tuyển chọn đầu vào, trường đã có sự sàng lọc gắt gao và điểm trúng tuyển luôn rất cao. "Đầu vào" khắt khe nên chắc chắn "đầu ra" cũng được đảm bảo. Hàng năm, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học top đầu của Ams rất cao. Thậm chí, nhiều bạn học sinh còn nhận được học bổng du học vào các trường đại học danh tiếng ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Vậy trong mùa tuyển sinh mùa xuân 2024, dàn "học bá" đình đám của ngôi trường này đã trúng tuyển bao nhiêu trường đại học, hãy cùng khám phá nhé!

Amser "flex" trường đại học

Amser trúng tuyển bao nhiêu trường đại học?

"Học bá" đầu tiên lọt vào "tầm ngắm" của chúng tôi là nữ sinh Phạm Uyên Nhi (12 chuyên Văn). Trong mùa tuyển sinh năm nay, cô bạn đã apply 10 trường đại học ở Canada. Uyên Nhi đã đỗ tất cả các trường và nhận học bổng của một số trường. Sau tất cả, Uyên Nhi quyết định theo học tại Schulich School of Business (Canada) - Trường về kinh doanh top đầu Canada.

Không chỉ xinh xắn, nữ sinh chuyên Văn này còn có thành tích học tập siêu ổn áp

Không hề kém cạnh, nữ sinh Nguyễn Huyền My (12 chuyên Sử) cũng đỗ vào nhiều trường đại học. Hiện, cô bạn đang phân vân theo học tại 2 trường là: The University of Melbourne (Úc) - Trường đại học số 14 thế giới, top 1 tại Úc và La Trobe University (Úc) - Trường xếp thứ 242 thế giới theo BXH QS 2024.

Huyền My phân vân 2 ngôi trường top đầu tại Úc

Đỗ duy nhất một trường đại học là Grinnell College (Mỹ) do nộp đợt sớm, nhưng cô bạn tên Nguyễn Nhật Linh này cũng khiến mọi người trầm trồ khi giành học bổng 6,3 tỷ đồng của trường. Được biết, đây là trường top 11 LAC (LAC là viết tắt của "Liberal Arts College" tạm dịch là "Trường đại học khai phóng" hay "Trường Cao đẳng nghệ thuật tự do") tại Mỹ. Nhật Linh đang là học sinh lớp 12 chuyên Hóa của Ams.

Nhật Linh xuất sắc giành học bổng 6,3 tỷ của Grinnell College

Con gái Ams vừa xinh vừa giỏi, con trai Ams đương nhiên cũng "không phải dạng vừa". Hoàng Anh Minh là một nam "học bá" như thế. Anh Minh hiện là học sinh lớp 12 chuyên Lý 1 của trường. Trong mùa tuyển sinh năm 2024, cậu bạn đã ứng tuyển vào một số trường ở Singapore, Úc, Phần Lan...

Anh Minh dự tính học ngành Business Analytics (Phân tích kinh doanh) tại National University of Singapore (Đại học Quốc gia Singapore). Được biết, đây là trường đại học top đầu châu Á và đứng thứ 8 thế giới theo BXH QS 2024. Đáng nói, cậu bạn còn được học bổng toàn phần của trường.

Anh Minh được học bổng toàn phần Đại học Quốc gia Singapore

Trong khi đó, vì có điểm SAT gần tuyệt đối cùng IELTS khủng, Trần Việt Hoàng (học sinh lớp 12 Toán 1) không apply quá nhiều trường, thay vào đó nam sinh ứng tuyển vào 1 trường mà bản thân thích nhất là Aalto University (Phần Lan) ngành Data Science (Khoa học dữ liệu) và nam sinh cũng giành học bổng 100%. BXH QS 2024 xếp Aalto University đứng thứ 109 trong những trường đại học đỉnh nhất thế giới.

Việt Hoàng trúng tuyển vào Aalto University

Có thể nói, các bạn học sinh chuyên Ams có thành tích rất "khủng". Để đạt được thành công như hiện tại, các bạn đã nỗ lực rất nhiều trong suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Suy cho cùng, cơ hội dành cho mọi người là ngang bằng nhau và thành công sẽ đến với những ai biết đặt mục tiêu và phấn đấu.