Cát Tinh Cao Chiếu là dự án được chuyển thể từ Thiên Quan Tứ Phúc, khởi quay từ tháng 6/2021 và đóng máy vào ngày 15/1/2022 sau 7 tháng ghi hình. Phim do Trạch Tiêu Văn đóng chính vai Tạ Liên, sánh đôi cùng Trương Lăng Hách trong vai Hoa Thành, bên cạnh đó là sự góp mặt của Thường Hoa Sâm, Điền Hủ Ninh và Lưu Lệnh Tư. Dù đã chính thức đóng máy từ đầu năm 2022, bộ phim vẫn chịu cảnh "đắp chiếu" vô thời hạn do những thắt chặt về chính sách quản lý văn hóa.

Tuy nhiên, bước sang tháng 3/2026, tác phẩm này bỗng dưng quay lại tâm điểm của dư luận sau những tiết lộ gây sốc từ livestream của hot girl mạng Cửu Thành Mỹ về đời tư phức tạp của nam diễn viên Điền Hủ Ninh. Cô tiết lộ từng ghé thăm đoàn phim, đồng thời úp mở về mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa Điền Hủ Ninh và một nữ diễn viên trong đoàn, khiến netizen càng thêm tò mò và bắt đầu “đào sâu” các mối quan hệ hậu trường. Trong khi đó, Trương Lăng Hách gây chú ý mạnh nhờ Trục Ngọc, được ví như thăng hạng ngoạn mục chỉ sau 4 năm. Chính những điều này đã vô tình kích hoạt một làn sóng "đào mộ" quy mô lớn, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn lại dàn diễn viên năm ấy giờ đây đều đã là những tên tuổi hàng đầu của giới giải trí.

Không chỉ dừng ở chuyện dàn diễn viên ngày ấy - bây giờ, netizen còn soi kỹ đến từng chi tiết tạo hình, đặc biệt là phục trang của Trạch Tiêu Văn trong vai Tạ Liên. Nhiều ý kiến cho rằng thiết kế quá rườm rà, màu mè, thiếu đi vẻ “tiên khí” thanh thoát như nguyên tác Thiên Quan Tứ Phúc, thậm chí không ít người thẳng thừng bày tỏ: “ thôi thì cứ đắp chiếu luôn cho rồi ”.

Việc Trạch Tiêu Văn đảm nhận vai Tạ Liên trong Cát Tinh Cao Chiếu từ khi công bố đã vấp phải nhiều tranh luận, và dù bộ phim đến nay vẫn chưa thể lên sóng do hạn chế chính sách, những ý kiến trái chiều xoay quanh tạo hình của anh vẫn chưa hề hạ nhiệt, thậm chí còn bị “đào lại” gần đây.

Ngay từ loạt ảnh hậu trường đầu tiên, tạo hình áo trắng của Trạch Tiêu Văn trong vai Tạ Liên ở Cát Tinh Cao Chiếu đã vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội từ cộng đồng fan nguyên tác Thiên Quan Tứ Phúc. Nhiều người cho rằng ngoại hình và thần thái của nam diễn viên chưa thể hiện được khí chất “ôn nhu, khiêm nhường nhưng vẫn tuấn mỹ tuyệt trần” của nhân vật, thậm chí còn bị nhận xét là các đường nét gương mặt thiếu tinh tế, ánh nhìn chưa đủ “tiên khí”, tổng thể tạo hình lại vô tình làm lộ khuyết điểm ở phần miệng và mũi, khiến visual trở nên kém thanh thoát. Không chỉ dừng ở gương mặt, phong thái và dáng đi của anh cũng bị chê thiếu sự trang nhã. Phần tóc mái bị ví như đội tóc giả cẩu thả, quần áo diêm dúa lòe loẹt, tạo hình khó hiểu, khiến hình tượng Hoa Quan Võ Thần trở nên khó thuyết phục, thậm chí có ý kiến gay gắt cho rằng rất khó nhập vai hình ảnh diễn viên với nhân vật trong tưởng tượng.

Tuy nhiên, tranh cãi này không hoàn toàn một chiều. Một bộ phận khán giả vẫn lên tiếng bênh vực, cho rằng tạo hình thực chất mang lại cảm giác “tiên khí bay bổng”, đặc biệt trong các video động thì thần thái của Trạch Tiêu Văn mềm mại và có hồn hơn hẳn so với ảnh tĩnh. Thậm chí, từng có chia sẻ từ phía đạo diễn rằng trong quá trình casting, dù phải chịu áp lực lớn từ nhiều phía và có không ít gương mặt nổi tiếng tham gia thử vai, ông vẫn lựa chọn người mà bản thân cảm thấy phù hợp nhất với nhân vật và đó chính là Trạch Tiêu Văn.

Dẫu vậy, làn sóng ý kiến tiêu cực từ cư dân mạng vẫn chiếm phần không nhỏ, với hàng loạt bình luận thẳng thắn, thậm chí gay gắt như: “Phim bị đắp chiếu là đúng ý trời rồi, tha cho Điện hạ với Thành chủ đi”, “Làm ơn chôn bộ phim này thật chặt vào, hỏng hết hình tượng Tạ Liên với Hoa Thành của tôi”, hay “Trong truyện là quý nhân cành vàng lá ngọc, lên phim nhìn như trọc phú mới nổi”. Không ít người còn chỉ trích thẩm mỹ tạo hình cổ trang của Cbiz ngày càng rập khuôn với kiểu tóc mái lơ phơ, trang phục bóng bẩy thiếu tinh tế, thậm chí so sánh dự án với “phim ngắn ba xu” dù mang danh IP lớn. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến tiếc nuối khi cho rằng với sức nóng của nguyên tác, đáng lẽ dự án phải được đầu tư chỉn chu hơn, thay vì gây thất vọng từ tạo hình đến tổng thể như hiện tại.

Trong bối cảnh những tranh cãi về tạo hình vẫn chưa có hồi kết, số phận của Cát Tinh Cao Chiếu lại càng trở nên mờ mịt khi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các chính sách siết chặt dòng phim đam mỹ, khiến dự án bị “đắp chiếu” suốt nhiều năm và không ít khán giả tiếc nuối cho rằng có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội được xem trọn vẹn. Giữa những ồn ào đó, Trạch Tiêu Văn cũng từng thẳng thắn thừa nhận trong livestream rằng anh từng cảm thấy áp lực, thậm chí lo lắng khi bị gán mác “nam diễn viên xấu”, nhưng theo thời gian, nam diễn viên đã dần chứng minh sự tiến bộ của mình, từng bước rũ bỏ hình ảnh idol tuyển tú để chuyển hướng nghiêm túc sang con đường diễn xuất, qua đó cải thiện đáng kể ấn tượng trong mắt công chúng.