Chùa Hương đông nghịt khách, tắc nghẽn trước ngày khai hội

Dù chưa đến ngày khai hội, lượng khách đổ về chùa Hương (Hà Nội) vãn cảnh, chiêm bái càng ngày càng đông. Hàng nghìn người đổ về khiến các nẻo đường ùn ứ, tắc nghẽn.

Rạng sáng Mùng 5 tháng Giêng, nhiều du khách tắc cứng tại bến đò suối Yến. Du khách mất nhiều giờ mới lên được thuyền, đò và dù lên được thuyền cũng mất rất nhiều thời gian để được di chuyển.

Một số du khách phàn nàn tại khu di tích có nhiều bãi xe với số lượng phương tiện rất lớn, nhưng chỉ có một trạm soát vé và hai nhân viên làm việc. Điều này dẫn đến các khâu kiểm tra, tính tiền, trả tiền tốn khá nhiều thời gian, gây ùn ứ các phương tiện xếp hàng ở sau.

Khu vực chờ thuyền đông nghịt khách.

Ôtô con, ôtô khách chở du khách tham quan đến các bãi xe của ban tổ chức được bố trí cách khu vực bến thuyền không quá xa. Mỗi phương tiện có giá trông giữ từ 10.000-25.000 đồng/giờ, hoặc dưới 2 giờ. Giá trông xe trên 2 giờ đồng hồ áp dụng khung giá khác.

Theo đại diện Ban Quản lý (BQL) Khu di tích và danh thắng Hương Sơn (chùa Hương), hơn 140.000 lượt khách đổ về chùa Hương trong những ngày đầu năm.

Ngày Mùng 3 Tết Giáp Thìn (12/2) - ngày đầu tiên bán vé mùa lễ hội năm 2024 - có hơn 21.000 người đến vãn cảnh, chiêm bái tại chùa Hương. Riêng ngày Mùng 4 Tết có khoảng 56.000 lượt du khách tới chùa Hương du xuân, trẩy hội.

Giá dịch vụ đò hai chiều năm nay tăng, đi tuyến Hương Tích 85.000 đồng/ người (tăng 35.000 đồng), tuyến Long Vân - Tuyết Sơn 65.000 đồng (tăng 30.000 đồng). Giá vé thắng cảnh cũng tăng từ 80.000 lên 120.000 đồng/ người/ lượt. Giá vé cáp treo, khứ hồi là 220.000 đồng với người lớn, 150.000 đồng với trẻ em. Giá vé một lượt, người lớn là 150.000 đồng, trẻ em 100.000 đồng.

Đại diện Ban Quản lý Khu di tích danh thắng Hương Sơn dự kiến Mùng 5 tháng Giêng đón khoảng 35.000 người.

Số lượng du khách ước tính tiếp tục tăng cao, đặc biệt trong ngày khai hội - ngày 6 tháng Giêng.

Số người đổ về chùa Hương trong dịp đầu xuân tăng cao, BQL khu Di tích danh thắng Hương Sơn chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho du khách.

"Kế hoạch an ninh dịp này được thông qua, tiểu ban an ninh sẵn sàng cho ngày khai hội. Chúng tôi huy động khoảng 150 người thuộc các lực lượng nhằm đảm bảo an toàn, duy trì an ninh trật tự cho người dân trong thời điểm diễn ra lễ hội", ông Nguyễn Bá Hiển nêu.

HTX Dịch vụ du lịch Chùa Hương - đơn vị quản lý các hoạt động lái đò ở khu di tích - được đưa vào hoạt động nhằm chấm dứt việc chèo kéo, nâng giá đi đò tại Chùa Hương. Ảnh: Trọng Tài.

Nhằm chấm dứt nhiều bất cập liên quan đến giá vé đi đò tại đây, Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương quyết định thành lập HTX Dịch vụ du lịch Chùa Hương - đơn vị quản lý các hoạt động lái đò ở khu di tích.

Đơn vị này tuyển chọn và tập huấn đội ngũ lái đò với 3.800-4.500 phương tiện. Đò được đánh số, lắp ghế, giỏ đựng rác, áo phao, ô che mưa nắng, lái đò được cấp thẻ và vận chuyển khách theo thứ tự.

Trưởng BQL khu Di tích danh thắng Hương Sơn nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để lễ hội phát huy đúng chủ chủ đề An toàn, văn minh, thân thiện trong mùa lễ năm 2024.