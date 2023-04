Chưa đầy 3 ngày sau tin chia tay, Taylor Swift nhận về hàng loạt bình luận ác ý

Ngày 9/4, báo chí rầm rộ đưa tin Taylor Swift và nam diễn viên Joe Alwyn chia tay sau hơn nửa thập kỷ mặn nồng. Cả hai được cho quen nhau từ cuối năm 2016 nhờ “bà mối” Emma Stone và đây cũng là mối tình sâu đậm nhất của cô nàng sinh năm 1989. Trước đó, Taylor nổi tiếng là cô ca sĩ có nhiều bạn trai cũ và thường viết nhạc về họ sau khi chia tay.

Nhiều người hâm mộ đã cho rằng Joe chính là “bến đỗ” cuộc đời của nữ nghệ sĩ nhưng cuối cùng thì cặp đôi vẫn không thể có một cái kết trọn vẹn. Phần lớn tỏ ra tiếc nuối cho chuyện tình của Taylor và bạn trai người Anh nhưng cũng có một bộ phận khán giả lấy sự việc này để làm trò đùa và ném đá cô nàng.

Taylor và bạn trai Joe Alwyn tại lễ trao giải Quả cầu vàng

Nick Cannon nói rằng muốn có con với Taylor Swift

Nick Cannon là một rapper, diễn viên, người dẫn chương trình truyền hình người Mỹ. Anh là cha của 12 người con với 6 người phụ nữ khác nhau trong đó có diva nổi tiếng Mariah Carey. Xuất hiện trong chương trình radio The Howard Stern Show vào hôm 10/4. Nick được hỏi liệu anh có dự định đón thêm đứa con thứ 13 trong thời gian tới không và nam diễn viên đáp lại là chưa.

Khi được người dẫn chương trình đề xuất Taylor Swift thì Nicki nhanh chóng đồng ý. Anh chia sẻ: “Trước hết, cô ấy là một nhạc sĩ tuyệt vời. Điều tôi yêu thích ở Taylor Swift là cô ấy có tâm hồn nhạy cảm và cởi mở trong tất cả các sản phẩm âm nhạc của mình. Tôi nghĩ cô ấy sẽ đồng cảm với tôi. Chúng tôi chắc hẳn sẽ thấu hiểu nhau”. Nick đùa rằng các giác quan của bản thân đã rung lên khi nghe tin Taylor và bạn trai chia tay. Anh cho rằng việc có con với nữ ca sĩ sẽ là “điều thật tuyệt vời”.

Mặc dù đây chỉ là một màn trò chuyện không nghiêm túc giữa Nick và Howard Stern nhưng người hâm mộ liên tục “ném đá” nam rapper. Họ cho rằng đây là trò đùa khiếm nhã và phân biệt giới tính đối với phụ nữ.

Nick nhận “gạch đá” sau khi bàn về chuyện có con với Taylor

Bị các nhà báo “đá xéo”

Việc Taylor có nhiều bạn trai cũ và viết nhạc về họ từ lâu đã khiến cô nàng nhận nhiều dè bỉu. Tin tức chia tay nổ ra, những người ghét bỏ lại được dịp “cà khịa” cô nàng.

Một nhà báo của New York Times đã đăng lên Instagram story một danh sách dài về những người có thể là bạn trai tiếp theo của nữ ca sĩ. Tờ New York Post cũng phát hành tờ báo tiêu đề “Taylor Swift và bạn trai chia tay, hãy sẵn sàng cho album mới về chuyện chia tay nào”. Không ngoài dự đoán, Swifties - tên fandom của Taylor, không cảm thấy hài lòng trước hành động này. Họ chỉ ra rằng những nghệ sĩ nam khác như Bruno Mars, The Weeknd không hề gặp những phản ứng như thế này khi chia tay hay viết nhạc về bạn gái cũ.

Các nhà báo lấy chuyện tình yêu của Taylor làm trò đùa

Bạn trai cũ hát lại diss track trong concert

Ngay tối hôm thông tin chia tay được đưa ra, John Mayer đã thể hiện ca khúc Paper Doll - một bản nhạc được cho là về Taylor, tại concert của mình. Cả hai có mối quan hệ yêu đương vào cuối năm 2009 khi nữ ca sĩ chỉ 19 tuổi trong khi John đã 32 tuổi. Nữ ca sĩ đã viết nhiều ca khúc về mối tình này, nổi bật nhất là Dear John và Would've, Could've, Should've.

Paper Doll là lời đáp trả của nam ca sĩ đối với giọng ca Blank Space. Ca khúc ám chỉ về một cô nàng có tính cách giả tạo, hay đóng vai nạn nhân. Trước khi thể hiện bài hát, John tiết lộ nội dung của ca khúc khá “ác ý và cay độc”. Việc trình diễn ca khúc này sau một thời gian dài, lại vào đúng thời điểm “người được nhắm tới” chia tay đã cho ta thấy rõ ràng ác cảm của John Mayer đối với Taylor.

Taylor và John thời còn mặn nồng

Nhãn hàng lợi dụng để quảng cáo

Một cửa hàng Starbucks đã tạo một menu mới với tên gọi các đồ uống là tên các bạn trai cũ của Taylor. Hành động của cửa hàng này nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Người thì cảm thấy đây chỉ là một trò đùa vô hại, một số thì cho rằng việc lợi dụng chuyện cá nhân và nỗi đau của người khác để quảng bá thương hiệu là không phù hợp.

Thực đơn nước uống tại một cửa hàng Starbucks

Chuyện đời tư của Taylor Swift luôn là chủ đề được công chúng quan tâm. Dù phản ứng có thể tích cực hoặc tiêu cực nhưng nó là minh chứng cho danh tiếng của nữ ca sĩ không hề có dấu hiệu hạ nhiệt sau 17 năm ra mắt. Thời gian tới, giọng ca 1989 sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn The Eras Tour tại Bắc Mỹ và lần lượt phát hành 4 album tái thu âm.

Nguồn: The Howard Stern Show, Twitter