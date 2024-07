Chùa Cầu lạ lẫm sau trùng tu: Chủ tịch Hội An chỉ đạo 'nóng'

Sáng 29/7, trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam - cho biết đang giao Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An xử lý lại màu của di tích Chùa Cầu.

Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An sẽ xử lý lại màu của di tích Chùa Cầu.

Theo ông Sơn, sau khi tiếp thu ý kiến từ người dân và du khách, thành phố quyết định chỉ đạo đơn vị thực hiện trùng tu Chùa Cầu là Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An xử lý lại màu nhạt hơn so với màu đỏ phía trước và sau Chùa Cầu, còn bên hông sẽ sơn lại màu sẫm hơn so với màu trắng hiện tại.

Như VTC News phản ánh, từ ngày 25/7, đơn vị thi công tháo dỡ toàn bộ phần nhà bao che bằng khung sắt và mái tôn nên người dân và du khách dễ dàng chiêm ngưỡng toàn cảnh di tích Chùa Cầu sau 1,5 năm trùng tu.

Diện mạo mới của Chùa Cầu sau cuộc đại trùng tu nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Trong đó, nhiều người cho rằng việc trùng tu, đặc biệt màu sơn, đã làm mất đi vẻ đẹp cổ kính của công trình được coi là biểu tượng của đô thị cổ Hội An, khiến di tích trở nên lạ lẫm so với trước đây.

Chùa Cầu trước và sau trùng tu.

Ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An - khẳng định trùng tu có nguyên tắc của trùng tu, đặc biệt là màu sắc di tích.

Theo ông Ngọc, màu tường hay màu ngói hiện nay được dựa theo màu sắc gốc của Chùa Cầu để phục hồi.

"Màu sắc trước trùng tu là màu của gần 20 năm phai nhạt theo thời gian và chưa được sơn phết. Còn bây giờ chúng ta thấy đậm hơn là do màu gốc như vậy. Đây là quét vôi chứ không phải sơn vôi, nên theo thời gian nó sẽ phai màu rất nhanh. Ngày 3/8 tới, chúng tôi sẽ xuất bản cuốn sách ghi chép lại tất cả quá trình nghiên cứu, trùng tu để mọi người hiểu" , ông Ngọc phân tích.