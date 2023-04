Chủ xe VinFast VF 8 tại Mỹ có thể được hoàn thuế lên tới 7.500 USD cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn

Ngày 17/4, hãng xe Việt - VinFast cho biết mẫu xe điện SUV VF 8 đã được phê duyệt đủ điều kiện tham gia Dự án Hoàn thuế Xe sạch (Clean Vehicle Rebate Project - CVRP) từ Ủy ban Tài nguyên Không khí California (CARB). Theo đó, các khách hàng mới mua xe VF 8 tại có thể được hưởng mức hoàn thuế lên tới 7.500 USD/xe ở California, và có thể mở rộng sang các tiểu bang khác.

Chương trình CVRP áp dụng cho người thuê và mua xe VF 8, bao gồm cả khách thuê xe VF 8 City Edition của VinFast từ đầu tháng 3 năm nay. Để được hoàn thuế, khách hàng tại California có thể đăng ký hoàn thuế theo chương trình CVRP.

Nếu đủ điều kiện, khách hàng có thể được hưởng khoản hoàn thuế từ 2.000 - 7.500 USD. Các khách hàng sử dụng mẫu xe VF 8 tiêu chuẩn trong tương lai có thể đăng ký CVRP ngay sau khi sở hữu xe.

Cùng với phê duyệt của CARB, VinFast VF 8 sẽ tự động đủ điều kiện để tham gia vào các chương trình ưu đãi thuế do Trung tâm Năng lượng Bền vững quản lý tại một số bang khác ở Mỹ như Massachusetts, Oregon, Vermont, Connecticut, New York và New Jersey.

VF 8 và VF 9 của VinFast cũng đã chính thức được đưa vào danh sách các phương tiện đủ điều kiện tham gia Chương trình Xe Không khí Sạch của California, cho phép di chuyển miễn phí trong làn đi dành cho dòng xe không phát thải (HOV lane).

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Tổng Giám đốc VinFast Bắc Mỹ cho biết: "Các chính sách và ưu đãi mạnh mẽ của Chính phủ Mỹ như dự án CVRP giúp VinFast nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường trọng điểm Bắc Mỹ. Điều này giúp xe điện VinFast sẽ trở thành lựa chọn của nhiều người dân Mỹ, thúc đẩy hơn nữa phong trào di chuyển xanh hóa và thông minh".

CVRP là chương trình thúc đẩy ứng dụng phương tiện giao thông sạch do Trung tâm Năng lượng Bền vững quản lý và triển khai thông qua việc cung cấp cho khách hàng mua hoặc thuê mới các sản phẩm xe sạch, bao gồm xe điện, xe hybrid các khoản hoàn thuế từ 2.000 - 7.500 USD. Theo số liệu của CVRP, California hiện đang là bang dẫn đầu trong việc sử dụng xe điện trên toàn quốc.

Mới đây, lô 1.879 xe xuất khẩu tiếp theo của VinFast đến Bắc Mỹ cũng đã rời cảng MPC Port (Hải Phòng) từ tối ngày 16/4 và dự kiến sẽ đến Mỹ sau 20 ngày. Lô xe bao gồm 1.098 chiếc VF 8 tiêu chuẩn cho thị trường Mỹ và cũng nằm trong diện đủ điều kiện tham gia CVRP dành cho khách hàng tại California.

Tham khảo: Electrek