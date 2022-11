Chủ xe Kia Morning bấm được biển số ngũ quý 9 tại Hà Nội

Người may mắn có được biển số xe ngũ quý 9 có tên V.H.M., trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Được biết, chị M. mới mua chiếc Kia Morning đời 2022, thuộc diện sản xuất, lắp ráp trong nước.

Vào ngày 16/11, trong quá trình hoàn tất thủ tục đăng ký xe mới, người này đã "bốc" được biển số "30H-99999" tại trụ sở Công an Huyện Phú Xuyên. Dự kiến, chiếc xe sẽ được nhiều nhà sưu tầm săn đón, mua lại với giá trị cao hơn nhiều lần.

Cận cảnh biển số xe chiếc Kia Morning.

Theo quan niệm của người phương đông, những biển số xe tứ quý, ngũ quý thường hứa hẹn mang lại nhiều may mắn cho gia chủ. Đặc biệt, số 9 mang ý nghĩa rất đẹp. Trong tiếng Hán Việt, nó đồng âm với từ "cửu" trong vĩnh cửu. Biển ngũ quý 9 được cho rằng mang nhiều ý nghĩa về sự trường thọ, may mắn, hạnh phúc, an lành và thuận lợi cho chủ sở hữu.



Vào tháng 4/2022, chủ sở hữu của một chiếc Kia Sonet tại Nghệ An cũng đã "bốc" được biển số ngũ quý 9. Dù có giá niêm yết 625 triệu đồng, người này đã bán lại chiếc SUV cỡ nhỏ cho một "dân chơi" ở Hà Nội với số tiền lên tới 2,6 tỷ đồng.