Chủ tịch Tập Đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng khắc phục toàn bộ hơn 8.643 tỉ đồng

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa đề nghị truy tố bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cùng các đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Đỗ Anh Dũng thời điểm chưa bị khởi tố (Ảnh: I.T)

Theo kết luận điều tra, thị trường bất động sản đóng băng, tín dụng ngân hàng bị siết chặt, Công ty Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng rất lớn, cần tiền trả nợ đến hạn và quá hạn, tiếp tục đầu tư mua bán cổ phần, dự án, chi phí hoạt động, bị can Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân 3 công ty gồm: Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng "khống" (hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần…), không có thật giữa nội bộ các công ty nêu trên để làm phương án phát hành các gói trái phiếu lẻ.



Cùng với đó, bị can Dũng thông đồng với các bị can tại công ty Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh Phía Bắc và Công ty CPA Hà Nội để kiểm toán, hợp thức số liệu, "làm đẹp" Báo cáo tài chính năm 2020 - 2021 của các công ty, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần trái Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam để hợp thức cho các công ty có đủ điều kiện phát hành trái phiếu theo quy định Nghị định 153/2020; ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" thể hiện việc thanh toán tiền từ Công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành, tạo lập giá trị "ảo" các gói trái phiếu và trái chủ cho Công ty Tân Hoàng Minh, để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân (lách quy định chuyển nhượng trái phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp) nhằm huy động, rồi chiếm đoạt, sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu làm trái các quy định.

Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán "khống" để trở thành trái chủ sơ cấp, Công ty Tân Hoàng Minh đã bán trái phiếu, huy động được tổng số tiền gần 13.972 tỉ đồng của nhà đầu tư trái pháp luật. Toàn bộ số tiền bán trái phiếu, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo các đối tượng tại Công ty Tân Hoàng Minh sử dụng hết vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu; trong số đó sử dụng hơn 5.165 tỉ đồng tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư đến hạn trước.

Cơ quan điều tra xác định bị can Đỗ Anh Dũng đã chiếm đoạt hơn 8.643 tỉ đồng của 6.630 khách hàng riêng lẻ được xác định là bị hại trong vụ án. Trong quá trình điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu hồi tổng cộng gần 8.645 tỉ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.

Trong quá trình điều tra, bị can Đỗ Anh Dũng đã thành khẩn khai báo, khai nhận hành vi phạm tội về vai trò. Trước khi bị khởi tố, bị can có nhiều thành tích, cống hiến cho xã hội, tham gia nhiều hoạt động từ thiện cho xã hội; được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị, địa phương, các ngành tặng nhiều bằng khen ghi nhận; bản thân bị can đã tích cực phối hợp với Công ty Tân Hoàng Minh cùng gia đình khắc phục hậu quả của vụ án nên cơ quan điều tra đề nghị xem xét khi lượng hình.