Chủ tịch Shynh Group giảm ngoạn mục 25kg để xuất hiện tại Women of Our Time 2023

Trước thân hình thon gọn, khác "một trời một vực" so với trước đây của Chủ tịch Shynh Group Lê Thị Xuân, nhiều sao Việt tham gia đêm tiệc "Women of Our Time 2023" mới đây tỏ ra bất ngờ, kinh ngạc, kèm với đó là sự thán phục trước những nỗ lực và kiên trì giảm cân của nữ doanh nhân trẻ.



Chủ tịch Shynh Group Lê Thị Xuân xuất hiện với thân hình thon gọn, rạng rỡ trong đêm tiệc "Women of Our Time 2023" vừa qua

Để xuất hiện một cách tự tin, rạng rỡ nhất tại đêm tiệc tinh hoa "Women of Our Time 2023", Chủ tịch Shynh Group Lê Thị Xuân đã nỗ lực giảm 25kg trong thời gian chỉ vài tháng. Trước đó, không hài lòng với thân hình mập mạp không mấy thon thả của mình, nữ chủ tịch quyết định giảm cân để khỏe mạnh, theo đó là xuất hiện trước mọi người một cách xinh đẹp và mới mẻ hơn.

Chủ tịch Lê Thị Xuân đã từng stress vì cán mốc 75kg, vòng eo chạm mức 90cm

"Quyết tâm đi tới cùng và không được bỏ cuộc" là cách mà nữ Chủ tịch tạo động lực cho bản thân

Ưu tiên giảm cân khoa học và không can thiệp dao kéo, Chủ tịch Lê Thị Xuân áp dụng phác đồ điều trị giảm mỡ tăng cơ Slim Fit Promax của Shynh Premium.

Trong thời gian ngắn, Chủ tịch Shynh Group Lê Thị Xuân đã lấy được vòng eo mơ ước

Là một trong những gương mặt tiêu biểu được lọt vào danh mục đề cử các nhân vật có đóng góp và mang những giá trị tích cực cho cộng đồng, xã hội thông qua các lĩnh vực đời sống trong chiến dịch "Women of Our Time 2023" do tạp chí L'OFFICIEL Vietnam khởi xướng, Chủ tịch Shynh Group Lê Thị Xuân đã vinh dự được xướng tên trong hạng mục "Women of Business" trong đêm tiệc rực rỡ sắc màu "Women of Our Time 2023" diễn ra tối 18/4 mới đây.

Hạnh phúc khi được cầm trên tay giải thưởng danh giá, nữ chủ tịch không giấu nổi sự xúc động: "Tôi cảm thấy thật vinh dự khi được cầm trên tay giải thưởng danh giá này, thật tuyệt vời khi sự nỗ lực của mình gặt hái được thành quả, hơn nữa còn trở thành niềm cảm hứng cho rất nhiều người khác!".

Chủ tịch Shynh Group Lê Thị Xuân xúc động khi được "gọi tên" trong hạng mục "Women of Business"

Tuy là hình mẫu lý tưởng, người truyền cảm hứng tích cực cho phụ nữ hiện đại nhưng chủ tịch Shynh Group Lê Thị Xuân cũng có cho mình một thần tượng riêng, nữ doanh nhân lấy đó là mẫu hình để soi ngắm, nhìn vào để có động lực đi lên:



"Thật sự khi đứng ở trên sân khấu này tôi cũng rất hồi hộp, bồi hồi, nhất là khi được ngồi chung hàng ghế với chị Hồ Ngọc Hà. Trước đây tôi xem chị Hồ Ngọc Hà như một hình tượng của mình và không nghĩ là chị có thật ngoài đời, nhưng thật tuyệt vời khi ngày hôm nay được ngồi chung với chị và chắc chắn rồi, chị chính là hình mẫu lý tưởng đối với cá nhân tôi.

Hôm nay, tôi cũng xin dành sự thấu hiểu và ngưỡng mộ của mình đối với các anh chị nghệ sĩ, các vị khách có mặt tại đây và chúc tất cả chúng ta sẽ hiện thực hóa được ước mơ của mình như những câu chuyện cổ tích. Nhưng tôi nghĩ rằng ước mơ là một điều gì đó không có thật, thương trường và cuộc đời lại cần rất nhiều sự mạnh mẽ và tỉnh táo. Vì thế, chúng ta hãy hành động chứ đừng mơ mộng. Xin cảm ơn", chủ tịch Shynh Group Lê Thị Xuân chia sẻ thêm.

Đây được xem là phần thưởng về những nỗ lực trong nhiều năm hoạt động về thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp cho hàng triệu khách hàng của nữ chủ tịch.

Là một doanh nhân thuộc thế hệ trẻ 9x, nhưng chủ tịch Shynh Group đã gặt hái được những thành công nhất định trong lĩnh vực kinh doanh nói chung và thẩm mỹ, làm đẹp nói riêng. Sở hữu tập đoàn thẩm mỹ và làm đẹp hàng đầu Việt Nam trong cả thập kỷ, nữ chủ tịch đã xây dựng cho mình một hệ sinh thái rộng lớn, mang lại những giá trị tốt đẹp cho hàng triệu người, khiến họ sống hạnh phúc, độc lập và tự tin hơn. Hơn nữa, với tâm niệm "Chìa khóa nuôi dưỡng hạnh phúc cho người phụ nữ toàn thế giới là chăm sóc sức khoẻ sắc đẹp thể chất lẫn tinh thần". Vì lẽ đó, chủ tịch Lê Thị Xuân đã tạo nên một tập thể hướng đến sự hài lòng của khách hàng, luôn là đơn vị tiên phong trong các xu hướng chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp tiên tiến nhất thế giới.

Chủ tịch Shynh Group tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn trong sự kiện "Women of Our Time 2023" vừa qua

Có thể nói, với những đóng góp nổi bật của nữ doanh nhân tài năng đã mang đến những điều tích cực cho cộng đồng xã hội, đặc biệt là phụ nữ hiện đại, giúp truyền cảm hứng to lớn cho việc dám thay đổi để trở nên xinh đẹp, hạnh phúc và thành công hơn.