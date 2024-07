Chủ tịch Rita Võ và chuyện “bắt tay” thương hiệu hàng đầu thế giới Simmons, ra mắt 2 dòng nệm giới hạn tại Việt Nam!

Ông Võ Mậu Quốc Triển - Doanh nhân xứ Quảng, người tạo dựng nên Rita Võ lớn mạnh

"Thương hiệu cao cấp, chất lượng tốt, nhưng giá cả phải rất Việt Nam"

Yêu cầu nhỏ nhưng đầy sức nặng của chủ tịch Rita Võ - Ông Võ Mậu Quốc Triển khi ra điều kiện với Ông Ito Masafumi - chủ tịch Simmons Nhật Bản. Câu chuyện được bật mí ngay tại buổi ra mắt nệm Simmons tại showroom Rita Võ HomePro. Đây cũng chính là dòng sản phẩm đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Simmons Nhật Bản.

Rita Võ là tập đoàn phân phối sản phẩm các thương hiệu cao cấp, dành cho phân khúc hạng sang, "nhà giàu" tại Việt Nam. Với tiêu chí độc quyền để kiểm soát chất lượng, cam kết đem đến những dòng sản phẩm tốt theo tiêu chuẩn Quốc tế nhưng cũng phải hợp với thị hiếu người Việt. Câu hỏi làm sao để đa số người Việt được sử dụng những sản phẩm tốt từ các thương hiệu uy tín là điều khiến chủ tịch Triển suy nghĩ rất nhiều.

Ông Ito Masafumi - Chủ tịch Simmons Nhật Bản và ông Võ Mậu Quốc Triển- Chủ tịch Rita Võ Group.

Chính điều này, là động lực thôi thúc ông đặt vấn đề với Simmons Nhật Bản trong nhiều năm qua. Rita Võ muốn là cầu nối, cùng Simmons tạo ra những giá trị bền vững, làm sao để sản xuất những sản phẩm chất lượng, tiêu chuẩn quốc tế, giá cả phù hợp với người Việt! Simmons đã hiện diện tại Việt Nam vào năm 2013 và hiểu rõ giá trị, sứ mệnh mang đến giấc ngủ thoải mái cho người dùng Việt.

Từ quyết tâm, đồng điệu về tầm nhìn đó mà 2 dòng nệm lò xo túi phiên bản giới hạn mang tên Simmons Beautyrest® Hasu và Simmons Beautyrest® Sakura – 100% Made in Japan dành riêng cho thị trường Việt Nam đã chính thức được giới thiệu.

2 dòng sản phẩm này được lấy cảm hứng từ tên hai loài quốc hoa Việt Nam và Nhật Bản - Beautyrest® Hasu (Trong tiếng Nhật là Hoa Sen) và Beautyrest® Sakura (Trong Tiếng Nhật là hoa Anh Đào). Đây là biểu tượng quan hệ hợp tác bền chặt giữa Simmons và Rita Võ, cũng như sự trân trọng của Simmons dành riêng cho người tiêu dùng Việt Nam.

Với Beautyrest® Hasu và Beautyrest® Sakura, Rita Võ kỳ vọng đem lại trải nghiệm tốt cho người dùng Việt.

Nệm Beautyrest® Sakura và nệm Beautyrest® Hasu: Sản xuất tại Nhật Bản, dành riêng cho người tiêu dùng tại Việt Nam

2 dòng sản phẩm nệm mới này, được Rita Võ và Simmons cam kết những giá trị vượt trội: chất lượng tốt nhất từ Simmons và giá cả hợp lý nhất từ Rita Võ.

Ông Aloysius Chew - Giám đốc khu vực Simmons chia sẻ: "Chúng tôi xin biết ơn sâu sắc tới đối tác chiến lược Rita Võ Group vì đã thấu hiểu giá trị đích thực cũng như tầm quan trọng của một chiếc nệm cao cấp và hơn hết là sự quyết tâm không ngừng mang đến giấc ngủ tốt hơn cho người tiêu dùng Việt Nam. Như một biểu hiện của sự tri ân, Simmons đã quyết định ra mắt Beautyrest® Hasu và Beautyrest® Sakura, nhằm mang đến giấc ngủ chất lượng với mức giá hợp lý cho người Việt..."

Với công nghệ độc quyền và hiện đại, nệm lò xo túi Simmons Beautyrest® Hasu được thiết kế với công nghệ lò xo túi độc quyền của Simmons® mang đến một giấc ngủ hoàn hảo, cho phép người dùng ngủ thật sâu mà không bị gián đoạn bởi chuyền động của người nằm bên. Ngoài ra, bề mặt nệm Tight Top nâng đỡ tối ưu giúp người dùng thấy thoải mái và êm ái suốt đêm dài. Giống như hoa sen (Hasu) biểu tượng cho sự thanh lịch và mạnh mẽ, Simmons Beautyrest® Hasu được trang bị các lò xo chất lượng cao để đảm bảo tuổi thọ lâu dài.

2 dòng sản phẩm mới được sản xuất với những tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ cùng quy trình nghiêm ngặt nhất ngay tại nhà máy chính thức của Simmons Nhật Bản đặt dưới chân núi Phú Sĩ.

Nệm Simmons mới Beautyrest® Sakura và Beautyrest® Hasu có thiết kế tinh tế, màu sắc sang trọng!

Những đối tác hàng đầu như JW Marriott và Park Hyatt cũng đã nhanh chóng đạt được những thỏa thuận với Rita Võ để mua các dòng sản phẩm mới này tại Việt Nam.

Rita Võ sẽ phân phối sản phẩm qua kênh online chính thức và chuỗi hơn 30 showroom khắp cả nước. Sản phẩm sẽ được bán ra ở 3 phân khúc, mức giá cho các dòng phổ thông chỉ hơn 10 triệu VNĐ/ chiếc.

Về tập đoàn Rita Võ:

Rita Võ là tập đoàn đa ngành tại Việt Nam. Với phương châm "We win with integrity and quality" – luôn đặt giá trị của sự chính trực và chất lượng trong từng sản phẩm và dịch vụ, Rita Võ đã trở thành thương hiệu uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm vật liệu xây dựng và nội thất cao cấp, để đem đến cho người tiêu dùng Việt Nam cơ hội trải nghiệm sản phẩm với chất lượng quốc tế.

Về Simmons (SEA) Pte Ltd:

Simmons là một trong những nhà sản xuất nệm lớn nhất thế giới với lịch sử 154 năm. Simmons Nhật Bản là chi nhánh của Simmons USA vào năm 1964, năm 1987, Simmons Nhật Bản chính thức trở thành công ty độc lập hoàn toàn.