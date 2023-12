Chủ tịch một tập đoàn lớn bị tạm hoãn xuất cảnh

Ngày 24-12, Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã ra thông báo số 4224 về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, do công ty này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Trong thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, Cục Thuế tỉnh Nghệ An thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành (SN 1960, trú TP Vinh, Nghệ An). Bà Thành là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (mã số thuế: 2900471372), địa chỉ tại số 2A, đường Lê Mao, TP Vinh.

Trụ sở tập đoàn Thiên Minh Đức tại TP Vinh

Lý do tạm hoãn xuất cảnh vì bà Chu Thị Thành là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 20-12-2023 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Được biết, thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành được căn cứ theo Quyết định số 2673 ngày 7-7-2023 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Trong Quyết định số 2673 nêu rõ: Lý do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì công ty này không chấp hành nộp tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp theo Thông báo tiền thuế nợ số 9609 ngày 12/6/2023 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An với số tiền bị cưỡng chế là hơn 728,5 tỉ đồng.

Thời gian thực hiện cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty này kể từ 7 giờ, ngày 7-7-2023 đến ngày 7-7-2024.

Được biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập vào hoạt động từ năm 2001. Sau 22 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã tạo ra một hệ sinh thái với nhiều công ty và chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistic, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi… Năm 2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức là doanh nghiệp nộp thuế cao nhất tỉnh Nghệ An với 1.820 tỉ đồng.