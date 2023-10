Giải cứu 10 người đang trên đường xuất cảnh trái phép sang Lào để tìm việc nhẹ, lương cao

Ngày 4-10, nguồn tin từ Công an TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị này vừa giải cứu thành công 10 người đang trên đường được các đối tượng đưa xuất cảnh trái phép sang Lào để tìm việc nhẹ, lương cao.

Trước đó, lúc 14 giờ 20 phút ngày 3-10, trực ban Công an TP Đông Hà nhận được tin báo của ông N.B.M (ngụ Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về việc con gái của ông là cháu N.N.Q (SN 2007) bị một nhóm đối tượng đưa ra Bến xe TP Đông Hà để xuất cảnh trái phép sang Lào.

Lực lượng chức năng tiếp cận những người liên quan đến vụ việc

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Đông Hà đã khẩn trương tiến hành xác minh. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tại Bến xe TP Đông Hà, lực lượng công an phát hiện có 2 ô tô đang đón Q. cùng nhiều người khác để đưa lên vùng biên huyện Hướng Hóa xuất cảnh trái phép sang Lào. Công an TP Đông Hà đã mời những người liên quan về trụ sở làm việc.



Theo thông tin ban đầu, sau khi nghe các đối tượng giới thiệu sang Lào sẽ có việc nhẹ, lương cao nên Q. đồng ý đi theo. Quá trình kết nối, các đối tượng nói Q. rủ thêm người cùng đi nên Q. rủ thêm một bạn nữ đi cùng.

Người bạn này sau đó đã thông tin cho bố của Q. nên gia đình đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời vượt hàng trăm cây số ra Quảng Trị để "giải cứu" con.