Chủ tịch Lào Cai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào: "Gần 100 năm qua tỉnh mới có số người chết và mất tích lớn vậy"

Những ngày qua, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi), từ đêm 07/9 đến 11/9/2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng; gây ngập sâu, thiệt hại rất nghiêm trọng về người, cơ sở hạ tầng của Nhà nước, nhân dân.

Theo báo cáo của các địa phương, đến 07 giờ ngày 12/9/2024, toàn tỉnh có 246 người chết, mất tích, bị thương. Trong đó 82 người chết (Sa Pa 08, Văn Bàn 02, Bắc Hà 15, Si Ma Cai 07, Bát Xát 12, Bảo Yên 38); 95 người bị mất tích (Sa Pa 01, Bát Xát 04, Bắc Hà 19, Bảo Yên 71); 69 người bị thương (Sa Pa 17, Bát Xát 07, Bắc Hà 17, Si Ma Cai 10, Bảo Yên 18).

Lào Cai thiệt hại nặng nề do lũ. Ảnh: VTC News

Tổng số nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi là 9.172 nhà; trong đó 444 nhà thiệt hại hoàn toàn >70%; 306 nhà thiệt hại rất nặng 50 - 70%; thiệt hại nặng 30 - 50% là 1.828 nhà; 1.643 nhà thiệt hại một phần <30%. 3.107 nhà bị ngập nước; 319 nhà bị sụt lún.

Ngoài ra còn nhiều nhà bị hư hỏng công trình phụ trợ. Hiện nay còn 97 thôn/25 xã bị cô lập, người dân chưa đi lại được do ngập lụt, sạt lở đường giao thông.

Với phương châm “cứu người trước, cứu tài sản sau”, công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân bị mất tích, đưa người bị thương đi cấp cứu được thực hiện với tinh thần khẩn trương, hiệu quả, an toàn nhất.

Trong ngày 09 - 10/9, Lào Cai đã tìm thấy nhiều thi thể nạn nhân bị vùi lấp bàn giao cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương. Địa phương đã đưa 69 người bị thương đến cấp cứu, chữa bệnh miễn phí tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện. Hiện các lực lượng vẫn nỗ lực ngày đêm tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường chỉ đạo trực tiếp tại vùng lũ Làng Nủ. Ảnh: Báo Lào Cai

Có mặt tại huyện Bảo Yên, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nghẹn ngào, mắt đỏ hoe cho biết về những mất mát của tỉnh nhà sau cơn bão số 3.

Ông nghẹn ngào chia sẻ với VTV: "Gần 100 năm nay lần đầu tiên mới có số người chết và mất tích lớn đến vậy trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đang tập trung cứu hộ cứu nạn hai địa bàn chính là huyện Bắc Hà và huyện Bảo Yên.

Đến thời điểm này, Lào Cai quyết tâm đoàn kết để cùng với lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích và ổn định đời sống nhân dân".

Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai mắt đỏ hoe. Ảnh: Dân tộc & Phát triển

Trận lũ quét xảy ra vào sáng sớm ngày 10/9 tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nủ với 35 hộ dân, 128 khẩu. Đến nay, đã tìm thấy 42 thi thể, vẫn còn 53 người mất tích.

Lũ quét tang thương vùi lấp cả bản Làng Nủ. Ảnh: Báo Lào Cai

Cũng trong ngày 10/9, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Đất đá từ trên đồi sạt lở với khối lượng lớn đã vùi lấp 8 ngôi nhà khiến 7 người chết, 11 người mất tích.

Hiện trường vụ sạt lở khiến 7 người chết, 11 người mất tích. Ảnh: TPO