Hà Nội: Nước sông Hồng đang rút dần, nhiều ngõ của một tổ dân phố vẫn đang ngập sâu

Sáng 12/9, theo ghi nhận của chúng tôi, tại ngõ 823, đường Hồng Hà (thuộc tổ dân phố số 11, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm), nhiều người dân đang loay hoay với việc di chuyển đồ đạc và vật nuôi ra khỏi khu vực.



Sau một ngày ở tạm nơi khác, trở về nhà người dân chứng kiến nước dâng cao hơn

Nhiều người sinh sống ở trong ngõ cho biết, mặc dù mực nước sông Hồng đang có hiện tượng giảm xuống, mực nước ở một số con ngõ cách đó vài trăm mét cũng đã giảm xuống khoảng 7 đến 10 cm, tuy nhiên tại tổ dân phố số 11, phường Chương Dương lại tiếp tục tăng cao bất ngờ từ ban đêm.

"Chưa từng có hiện tượng như thế này, những lần trước nước ngập thì chỉ tới đầu gối là cao nhất, tuy nhiên lần này quá đột ngột. Chúng tôi chủ quan nên sáng nay phải quay về chuyển đồ ra ngoài, một số gia đình phải chuyển vật nuôi đi nơi khác", một người dân trong ngõ kể.

Nhiều chiếc thuyền nhỏ được huy động để người dân vào lấy đồ

Cán bộ tổ dân phố giúp dân chuyển nhu yếu phẩm vào bên trong

Theo người dân khu vực, trong những ngày qua dự báo nước dâng cao do ảnh hưởng của cơn bão số 3, những hộ gia đình có nguy cơ ngập lụt đã được chính quyền yêu cầu di chuyển đi nơi khác. Ngoài ra một số hộ gia đình ở khu vực cao hơn nên vẫn có vài người ở lại (trên tầng 2) và được tiếp tế lương thực.

"Hôm nay tôi quay lại để chuyển đồ ra ngoài, nước đã ngập gần tới tầng 1, không thể mở được khóa cửa để vào nên đành quay ra. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp cảnh tượng này, có thể khu vực này trũng nhất nên nước từ xung quanh tràn vào", người phụ nữ phân tích.

Những chú thú cưng được chuyển đi nơi khác

Đây là mực nước ở đầu ngõ

Tương tự ở ngõ đi bên cạnh nước đã mấp mé mặt đường

Hà Nội rút báo động lũ sông Đà, mực nước sông Hồng, Đuống giảm dần

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ, 7h sáng nay (12/9), mực nước Hồng đoạn qua quận Long Biên ở mức 11,20m, dưới báo động lũ cấp III là 30cm; sông Đuống, đoạn quận Long Biên ở mức 10,56m, dưới báo động lũ cấp III là 44cm.

Dự báo trong hôm nay, mực nước các sông Hồng, sông Đuống giảm. Cụ thể, mực nước sông Hồng lúc 13h ở mức 11,10m (giảm 10cm so với lúc 7h); lúc 19h ở mức 10,90m (giảm 30cm so với lúc 7h). Trên sông Đuống, lúc 13h ở mức 10,45m (giảm 10cm so với lúc 7h); lúc 19h ở mức 10,25m (giảm 31cm so với lúc 7h).

Cách đó vài trăm mét, người dân cũng phải di chuyển bằng thuyền

Trên sông Đà, đoạn huyện Ba Vì, mực nước đang xuống. 19h ngày 11/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP. Hà Nội đã lệnh rút báo động lũ cấp I tại huyện Ba Vì.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ cảnh báo, lũ trên các sông: Hồng, Đuống đang ở mức cao gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông, sạt và xói lở đất bờ bãi ven sông; nguy cơ mất an toàn đối với tuyến đê thuộc các quận, huyện, thị xã: Sơn Tây, Đông Anh, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Đan Phượng, Phúc Thọ, Thanh Trì, Gia Lâm, Thường Tín...