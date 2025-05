Chủ tịch CLB Hà Nội thẫn thờ sau trận đội nhà thua đậm, biểu cảm của dâu hào môn Đỗ Mỹ Linh gây chú ý

Tối 4/5/2025, sân Hàng Đẫy chứng kiến cú sốc lớn khi Hà Nội FC để thua Thép Xanh Nam Định với tỷ số 0-3 trong khuôn khổ vòng 21 V.League 2024/25. Đây được xem là trận "chung kết sớm" của mùa giải khi hai đội đang cạnh tranh quyết liệt ở nhóm đầu bảng. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô đã phải nhận thất bại nặng nề và đứng trước nguy cơ hụt hơi trong cuộc đua vô địch.

Nam Định thể hiện sự áp đảo ngay từ đầu trận và nhanh chóng cụ thể hóa lợi thế bằng ba bàn thắng liên tiếp trong hiệp một. Phút 26, Kevin Phạm Ba dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, mở tỷ số cho đội khách. Chỉ 5 phút sau, Lý Công Hoàng Anh nhân đôi cách biệt bằng cú sút gọn gàng sau pha phối hợp ăn ý ở trung lộ. Trước khi hiệp một khép lại, Brenner thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 45, ấn định tỷ số 3-0 cho Nam Định. Bước sang hiệp hai, dù rất nỗ lực tấn công, Hà Nội FC vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kín kẽ của đối phương, đành chấp nhận thất bại nặng nề ngay trên sân nhà.

Chứng kiến màn trình diễn thất vọng của đội nhà, bầu Hiển và chủ tịch CLB Hà Nội - Đỗ Vinh Quang trên khán đài lộ rõ sự đăm chiếu và thẫn trờ trước kết quả. CLB Hà Nội đã 2 mùa liên tiếp không thể chạm tay vào chức vô địch V.League, vì vậy đội bóng thủ đô đang quyết tâm hướng đến ngôi vô địch của mùa giải 2024/2025 nhưng lại gặp "kẻ ngáng đường" Nam Định FC.

Bầu Hiển và con trai thứ 2 - chủ tịch CLB Hà Nội với gương mặt đăm chiêu trên khán đài

Chủ tịch CLB Hà Nội thẫn thờ khi chứng kiến Nam Định liên tiếp có bàn thắng

Ở trận đấu này, như thường lệ hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng có mặt trên khán đài để cổ vũ đội bóng của chồng. Hoa hậu Việt Nam 2026 mặc váy kẻ đơn giản, đội mũ với phong cách thể thao nhưng vẫn xinh đẹp nổi bật. Tuy nhiên, do đội bóng của gia đình chồng không có kết quả tốt nên cô cũng lộ rõ vẻ không vui. Ngay sau trận đấu Đỗ Mỹ Linh đã rời khu vực khán đài VIP và di chuyển ra xe riêng để trở về nhà.

Đỗ Mỹ Linh xuất hiện chớp nhoáng trên khán đài sân Hàng Đẫy xem theo trận Hà Nội thua 0-3 Nam Định

Sau trận đấu bầu Hiển vẫn xuống khu vực kỹ thuật để chúc mừng CLB Nam Định chiến thắng

Với kết quả vòng 21, hiện tại CLB Hà Nội đang bị Nam Định bỏ xa 5 điểm, trong bối cảnh V.League chỉ còn 5 vòng đấu nữa sẽ khép lại. So với đội bóng thành Nam, lịch thi đấu của Hà Nội được đánh giá là khó khăn hơn rất nhiều. Trong khi Nam Định chỉ phải lần lượt gặp các đối thủ nhẹ ký hơn như Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An, Quảng Nam và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, thì Hà Nội lại phải chạm trán những đội bóng giàu tham vọng và đang có phong độ cao như Thể Công Viettel và Công An Hà Nội. Chưa kể, họ còn có hai chuyến làm khách đầy thử thách trên sân của SLNA và Bình Định, đây đều là những đội đang nỗ lực trong cuộc chiến trụ hạng và khao khát điểm số hơn bao giờ hết.

CLB Nam Định phô diễn sức mạnh hướng đến chức vô địch

Xuân Son không thi đấu do chấn thương, ăn mừng cuồng nhiệt trên khán đài khi Nam Định có bàn thắng

Ông Park Hang-seo cũng đến sân theo dõi trận đấu