Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My bất ngờ "đụng hàng", ai mặc đẹp hơn?

Trong làng bóng đá Việt Nam, không chỉ các cầu thủ mới thu hút sự chú ý của người hâm mộ, mà cuộc so kè của dàn WAGs – những bóng hồng xinh đẹp bên cạnh họ – cũng khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Gần đây, cư dân mạng bàn luận xôn xao trước màn "đụng hàng" giữa hai cái tên đình đám: Doãn Hải My – bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Chu Thanh Huyền – vợ của tiền vệ Quang Hải. Cả hai đều là những nàng WAG hot nhất nhì làng bóng đá, thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh từ phong cách, tài năng, học vấn đến cách cư xử...

Trong lần "đụng hàng" này, Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My cùng diện một bộ đồ ngủ hai dây gợi cảm với chất liệu mềm mại, tôn lên vẻ nữ tính một cách tự nhiên. Thiết kế hai dây mảnh giúp khoe trọn xương quai xanh quyến rũ, vai trần gợi cảm và vóc dáng mảnh mai. Hoạ tiết hoa nhí với chi tiết thắt nơ mang lại vẻ thanh lịch, phù hợp với những cô gái yêu phong cách dịu dàng, tinh tế. Tuy nhiên, cách thể hiện và khí chất của hai nàng WAG lại hoàn toàn khác biệt – khiến cư dân mạng tranh cãi ai là người mặc đẹp hơn.

Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My "đụng hàng"

Doãn Hải My – Vẻ đẹp tự nhiên, chỉn chu và có đầu tư hình ảnh

Xuất hiện trong một bộ ảnh quảng cáo chuyên nghiệp, Doãn Hải My gây ấn tượng mạnh với thần thái cuốn hút. Mái tóc xoăn nhẹ được chăm chút kỹ lưỡng, kết hợp với lớp trang điểm hiện đại giúp tổng thể của cô nàng toát lên vẻ sang chảnh, đúng chuẩn "nàng thơ". Trong thiết kế đồ ngủ hai dây, bà xã Đoàn Văn Hậu toát lên vẻ quyến rũ nhẹ nhàng nhưng không quá phô trương. Làn da trắng nõn, đôi chân dài nuột nà, khí chất tiểu thư ngọt ngào giúp Hải My dễ dàng chinh phục những dân mạng khó tính nhất.

Lợi thế của cô nàng còn đến từ việc hình ảnh được hậu kỳ chỉn chu, ánh sáng hài hòa, góc chụp tôn lên vóc dáng và làn da sáng đều. Điều đó mang đến cho vợ Văn Hậu một vẻ ngoài hoàn hảo từ kiểu tóc, biểu cảm đến cách pose dáng, chuyên nghiệp như nhiều lần cô nàng từng tham gia làm mẫu ảnh trước đó. Đây là vẻ đẹp đã qua "chắt lọc", khiến người xem khó lòng tìm ra điểm chê.

Doãn Hải My xinh đẹp, ngọt ngào

Chu Thanh Huyền – Mộc mạc nhưng đầy sức hút

Trái ngược với hình ảnh lung linh của Doãn Hải My, Chu Thanh Huyền lại chọn cách xuất hiện tự nhiên hơn khi diện bộ đồ ngủ hai dây này. Những bức ảnh được ghi lại bằng điện thoại, không có hỗ trợ ánh sáng hay chỉnh sửa chuyên nghiệp. Gương mặt mộc, mái tóc đen thẳng mượt buông xõa nhẹ nhàng – đem đến cho bà xã Quang Hải cảm giác gần gũi, dễ chịu.

Dù không chuẩn bị cầu kỳ, hot girl Sơn Tây vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi làn da mịn màng, vóc dáng thon gọn và thần thái tươi tắn. Chu Thanh Huyền mang vẻ gợi cảm đời thường, mộc mạc, vừa thoáng nét dịu dàng của một người phụ nữ trẻ trung, tự tin và năng động.

Chu Thanh Huyền cũng không kém cạnh

Nếu phải so sánh trực tiếp, Doãn Hải My giống như một "nàng thơ" bước ra từ phòng studio – nơi mọi chi tiết đều được dàn dựng để đạt độ hoàn hảo. Trong khi đó, Chu Thanh Huyền đại diện cho vẻ đẹp đời thường – không tô vẽ, không phô trương, nhưng vẫn đủ sức cuốn hút.

Về nhan sắc, Hải My sở hữu những đường nét thanh tú tự nhiên với đôi mắt to tròn, gương mặt V-line, làn da trắng hồng. Trong khi đó, Chu Thanh Huyền mang vẻ đẹp trẻ trung, từng phẫu thuật thẩm mỹ để có sống mũi cao, khuôn miệng nhỏ và gương mặt nhỏ gọn. Về khí chất, Hải My là tiểu thư ngọt ngào, kiêu sa, còn Chu Thanh Huyền lại tạo cảm giác gần gũi.

Hai nàng WAG và những lần bị đặt lên bàn cân

Đây không phải lần đầu tiên Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền bị đem ra so sánh. Kể từ khi công khai mối quan hệ với hai ngôi sao bóng đá nổi bật là Đoàn Văn Hậu và Quang Hải, cả hai liên tục bị so kè về mọi mặt: từ nhan sắc, phong cách thời trang, đến lối sống, cách thể hiện trên mạng xã hội.

Cư dân mạng từng chia sẻ rằng nếu Hải My là hình mẫu của một "hoa hậu thanh lịch", thì Thanh Huyền lại là một "hot girl thị phi" đúng nghĩa. Dù vậy, cả hai đều ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ với cá tính riêng biệt, không thể thay thế hay so sánh bằng một tiêu chuẩn duy nhất.