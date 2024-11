Chú rùa hai đầu sống sót kỳ diệu bất chấp dị tật

Video chăm sóc chú rùa hai đầu thu hút 6,6 triệu lượt xem trên Youtube. (Nguồn: AquaTerra)

"Tôi sẽ làm mọi cách để những chú rùa này luôn sống thật vui vẻ, khỏe mạnh", Joseph Morena, chủ chú rùa hai đầu tại New Jersey, Mỹ chia sẻ.

Morena cho biết một người bạn đã ấp nở ra chú rùa này nhưng không biết cách chăm sóc nó. Vì vậy, anh quyết định nhận đem về nuôi. Qua tìm hiểu, anh biết rằng việc nuôi dưỡng chú rùa này rất khó khăn vì tỷ lệ sống đến tuổi trưởng thành của những sinh vật nhiều đầu do bất thường nhiễm sắc thể rất thấp, chỉ khoảng 1/50.000.

Chứng đa đầu thường do dị tật của phôi trong quá trình phát triển do các yếu tố di truyền hoặc môi trường. Căn bệnh này được ghi nhận xuất hiện ở nhiều loài vật từ cá đến lợn. Một trong những trường hợp biến dị đáng chú ý là con dê đực có hai mặt; nó trở thành hiện tượng trên toàn thế giới do giống với vị thần Janus của La Mã cổ đại.

Chú rùa 2 đầu của Moreno đã sống sót và phát triển kỳ diệu.

Trong thế giới động vật, hai đầu không tốt bằng một đầu vì những con vật như vậy thường bị thiếu tài nguyên. Con rùa hai đầu của Morena còn rắc rối hơn vì không chịu ăn.

"Tôi mang đồ ăn đến nhưng nó không chịu ăn hay tỏ ra có chút hứng thú nào. Tôi bắt đầu cảm thấy thực sự lo lắng", anh nhớ lại. Cuối cùng, cái đầu lớn bắt đầu ăn và dường như truyền động lực khiến cái đầu nhỏ cũng bắt chước ăn theo.

Chú rùa của Morena cũng rất khó tính, chỉ ăn một loài giun duy nhất, do đó con vật không có đủ chất dinh dưỡng cần thiết để tồn tại và phát triển. Moreno có kinh nghiệm chăm sóc các loài bò sát khó nên đã bổ sung các chất vào chế độ ăn để kích thích cơn đói, đẩy nhanh quá trình tăng trưởng và cải thiện khả năng vận động.

Ngoài vấn đề về ăn uống, chứng hai đầu còn gây ra hiện tượng rối loạn khả năng phối hợp vận động. Morena nhớ lại một buổi sáng thức dậy, anh thấy chú rùa nằm ngửa trong nước.

"Tôi gần như chắc chắn rằng nó đã chết. Chứng hai đầu khiến nó dễ dàng chết đuối do không thể điều khiển vận động" , Moreno chia sẻ. Lúc đó anh điên cuồng thực hiện các động tác ấn ngực nhẹ nhàng, hà hơi thổi ngạt để sơ cứu chú rùa. Moreno thở phào nhẹ nhõm khi nó hồi phục sau gần hai giờ bất động

Để bảo vệ chú rùa hai đầu khỏi tai nạn, Moreno đã nghe theo lời khuyên của bác sỹ thú y là giữ cho hồ cạn. Hiện tại, nó dường như đã vượt qua mọi khó khăn. "Nó đã hơn 2 tháng tuổi và đang phát triển rất tốt. Tôi rất vui khi thấy chú rùa của mình ngày càng lớn lên" , Moreno nói, cho biết thật ra con vật vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm.

"Nó vẫn còn nhỏ và còn nhiều thử thách phải vượt qua. Tôi không nói rằng chắc chắn nó sẽ sống sót khi đến tuổi trưởng thành, nhưng tôi tự hào khi thấy con rùa của mình đang ngày một tốt hơn", Moreno chia sẻ trên mạng xã hội.

Moreno đã ghi lại quá trình nuôi rùa thành một đoạn clip lan truyền trên YouTube thu hút hơn 180.000 người theo dõi.