Chủ nhân bản hit To The Moon xuất hiện với diện mạo đầu trọc gây choáng, khóc nức nở khi giới thiệu album mới

Trưa ngày 11/10, nam ca sĩ hooligan. - chủ nhân bản hit đình đám To The Moon - đã tổ chức buổi gặp gỡ thân mật với các đại diện truyền thông báo chí để ra mắt album đầu tay mang tên EPIC. Tại buổi gặp gỡ, hooligan. xuất hiện với diện mạo khác lạ với mái tóc được cạo sạch khiến người có mặt không khỏi ngạc nhiên. Đặc biệt, trái với bề ngoài có phần "hầm hố", hooligan. đã bật khóc nức nở khi giới thiệu album đầu tay của mình.

hooligan. bật khóc nức nở, không kìm được cảm xúc

Anh bày tỏ sự xúc động khi có thể trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp

hooligan. (tên thật là Lê Công Thành) là một nam ca nhạc sĩ trẻ với những thành tích âm nhạc khá nổi bật như Quán quân Music Bus - HTV (2017), Quán quân Sony Show (2016) và Á quân I Can Sing (2015). Anh được biết đến rộng rãi qua ca khúc To The Moon (hiện đang sở hữu hơn 31 triệu lượt xem trên YouTube), hooligan. gây ấn tượng bởi màu giọng lạ tai, tư duy âm nhạc độc đáo với âm hưởng chính là R&B và Alternative pha một chút Blue Jazz. Sau thành công của To The Moon, hooligan. vẫn tiếp tục phát hành đều đặn nhiều sản phẩm âm nhạc mang đậm “chất hooligan.” như: Bài hát cho Darling, Love you, Bae!, Nicot!ne , The Sun,...

MV To The Moon - hooligan.

Với lần trở lại này, album đầu tay EPIC thể hiện một “hành trang” của hooligan. trong sự nghiệp nghệ thuật của mình - “niềm tin”. Nam ca nhạc sĩ cho biết, EPIC như một chiếc “la bàn” đã đưa anh bước ra “ánh sáng” và vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng.

“Mình cần có niềm tin vào bản thân mình có thể tạo nên những điều ‘Epic’. Album EPIC cũng không phải ngoại lệ, mình luôn tin vào mọi thứ đang diễn ra. Trong hơn 1 năm không ra mắt sản phẩm mới, hooligan. cảm thấy nên làm một cái gì đó để hiểu sâu hơn về bản thân, để đào sâu hơn vào tâm hồn cũng như để giữ lại những bài học mà mình đã trải qua. Và rồi mình quyết định hoàn thiện EPIC với tất cả các cung bậc để lắng đọng lại cảm xúc của bản thân, cũng như một sự ‘đánh dấu’ khoảng thời gian đầy biến động”.

Chia sẻ nhiều hơn về cú huých mang tên To The Moon, hooligan. cho hay, từng có thời gian “không hiểu vì sao lại hot” và cũng… “không thể yêu được” ca khúc này. Thế nhưng, thông qua EPIC, nam ca nhạc sĩ đã từng bước tạo nên giá trị của “cú huých” ấy ở thời điểm hiện tại. Bằng cách không ngừng hoàn thiện bản thân, cân bằng cái tôi nghệ sĩ đầy ngẫu hứng để trở nên chuyên nghiệp và kỷ luật hơn.

Các ca khúc trong album EPIC đã được hooligan. ấp ủ từ 2 năm trước và chính thức được hoàn thiện vào khoảng nửa đầu năm 2023. Phần lớn các sáng tác trong EPIC đều được nam ca sĩ thể hiện bằng tiếng Anh - một “đặc điểm nhận dạng” thường thấy của hooligan. ở hầu hết những sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, trái với những ý kiến cho rằng hooligan. đang “flex” việc hát tiếng Anh hay một sự khẳng định lớn lao nào về ngoại ngữ. hooligan. cho biết, quá trình sáng tác - sản xuất những ca khúc tiếng Anh trong EPIC chính là hành trình nam ca sĩ hoàn thiện khả năng ngoại ngữ của mình.

“hooligan. hoàn toàn không có chủ đích sẽ chỉ làm nhạc bằng tiếng Anh. Cách mình sáng tác và sản xuất âm nhạc bắt đầu từ việc viết melody (tạm dịch: giai điệu) và sau đó mới đến lyrics. Khi ấy, tuỳ vào giai điệu và câu chuyện muốn kể, hooligan. sẽ lựa chọn thể hiện bằng tiếng Anh hay tiếng Việt. Và trong quá trình hoàn thiện EPIC, mình đã có nhiều dịp để học về ngữ pháp, từ vựng, tư duy vận dụng, biến hoá chúng vào trong một bài hát như thế nào cho mượt,... Đó là tất cả những gì mình chưa được dạy khi chỉ đi học ở trường”.

Album EPIC gồm 11 ca khúc, được “xâu chuỗi” thành 1 “vòng lặp” của tình yêu mà dường như ai cũng từng gặp phải: “Lao” vào tình yêu bằng tất cả rung động, đi qua mọi cung bậc từ yêu thương đến đau khổ, chấp nhận rời bỏ và rồi “tái sinh”. Đáng nói, album EPIC được lấy cảm hứng từ chính những trải nghiệm của hooligan., đại diện cho những cung bậc cảm xúc chân đơn giản nhưng mãnh liệt, đam mê, khát khao nhưng vẫn mang nhiều ân hận và tổn thương.

EPIC được “thành hình” bởi đội ngũ sản xuất âm nhạc chất lượng: kỹ sư âm nhạc Thành Chu, Sync Project - nhóm sản xuất đã hợp tác với các nghệ sĩ K-POP hàng đầu như Epik High, Tablo, Gary, Lee Hi, Yoonha, Code Kunst và Wanna One… và kết hợp phần sáng tác cùng những nghệ sĩ nổi tiếng trong giới indie như Minh Đinh, Alterboi, Minsicko, LyHan…

Trong đó, bassist Kim Ki Wook đã từng tham gia vào các tác phẩm của nhiều nghệ sĩ K-POP như BTS, Apink, Kyuhyun (Super Junior), GFriend, Chen (EXO) và hiện đang hoạt động như một band-leader cho tất cả các buổi diễn của “nhóm nhạc toàn cầu” BTS.

Guitarist Noh EunJong là người đã tham gia biểu diễn và thu âm cho các dự án của nhiều nghệ sĩ như BTS, Twice, Jung Eun-ji (Apink),... Drummer Choi Kiwoong cũng là một tay trống nổi bật tại K-Pop, là người đã tham gia trình diễn và thu âm cho các nhóm nhạc như Super Junior, AKMU, 2NE1…

“Quá trình làm việc giữa team của hooligan. với ekip sản xuất Hàn Quốc từ phần thu âm, lên ý tưởng,.. gần như hoàn toàn bằng tiếng Anh và thông qua Music Producer người Hàn - bác Pabaki. hooligan. sẽ thu âm ở Việt Nam, còn phần mix & mastering do team sản xuất của Hàn.

Trong phòng thu, hooligan. và Pabaki còn giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ hình thể nữa, vì bác không nói được tiếng Anh, mình thì không biết tiếng Hàn. Mọi thứ đến từ sự đồng điệu, gắn kết về ý tưởng, hiểu ý nhau muốn gì” - hooligan. chia sẻ về quá trình hợp tác và làm việc với ekip Hàn Quốc.

Với tổng cộng 11 ca khúc, EPIC là một album tổng hợp nhiều “nhánh” nhỏ của Rock: Funk Rock, Rock Ballad, British Rock, Folk Rock, Alternative Rock; bên cạnh các thể loại gần gũi với thị hiếu nhạc Việt như Pop, Ballad,...