Chủ lò mổ cấu kết với đối tượng nghiện trộm hơn 2 tấn chó

Ngày 9/6, Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản liên huyện với quy mô lớn, bước đầu bắt giữ ổ nhóm 6 đối tượng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ổ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp chó. Các đối tượng manh động, liều lĩnh, với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, khép kín, liên kết thành ổ nhóm, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, có chuẩn bị công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội.

Các đối tượng bị bắt giữ

Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đồng chủ trì Công an huyện Quỳ Hợp, huy động lực lượng phá thành công chuyên án, bắt tạm giữ hình sự 6 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật thu giữ gồm 14 con chó tổng khối lượng 200kg, 3 xe mô tô gắn biển giả, 1 bình xịt cay, 2 dao kiếm, 3 súng bắn điện, 2 ná cao su, 9 cuộn băng dính màu đen, 30 bao tải đục lỗ và nhiều công cụ khác để trộm cắp chó.

2 đối tượng cùng trú tại huyện Quỳ Hợp cầm đầu ổ nhóm là Hoàng Đức Thuận (SN 1966, trú tại xã Tam Hợp) và Nguyễn Thị Lan (SN 1991, trú tại thị trấn Quỳ Hợp). Thuận và Lan là các chủ lò mổ chuyên thu mua chó trộm cắp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp và các huyện lân cận.

Hoàng Đức Thuận và Nguyễn Thị Lan đã câu kết với các đối tượng nghiện ma túy; không có nghề nghiệp ổn định, có nhiều tiền án, tiền sự cùng trú tại huyện Quỳ Hợp gồm: Cao Văn Tưởng (SN 1986), Cao Văn Trung (SN 1989), Trương Văn Tuyến (SN 1982, cùng trú tại xã Nghĩa Xuân) và Lê Văn Xuyên (SN 1996, trú tại xã Hạ Sơn) để thực hiện hành vi trộm cắp chó.

Số chó mà các đối tượng đã trộm cắp.

Khoảng 20h hàng ngày, các đối tượng chia nhau thành từng cặp điều khiển xe mô tô biển số giả, sử dụng súng bắn điện, băng keo, bình xịt hơi cay để trộm chó trên địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Tân Kỳ, thị xã Thái Hoà… rồi bán cho Hoàng Đức Thuận và Nguyễn Thị Lan lấy tiền tiêu xài.

Các đối tượng luôn mang theo các hung khí nguy hiểm như: Bình xịt hơi cay, ná cao su, dao, kiếm sẵn sàng chống trả, hành hung lực lượng chức năng và người dân để tẩu thoát nếu bị phát hiện.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 5/2023 đến nay ổ nhóm này đã trộm và tiêu thụ hơn 2 tấn chó trên địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Tân Kỳ và thị xã Thái Hoà…

Tang vật của vụ án

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An và Công an huyện Quỳ Hợp đang tiếp tục mở rộng chuyên án và xác minh tìm bị hại.