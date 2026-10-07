Chủ bún chả Hàng Quạt trước phản ánh ưu tiên khách Tây hơn khách Việt: "Ai đến trước chị làm trước"

Một quán bún chả lâu đời giữa lòng phố cổ Hà Nội bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi một thực khách chia sẻ trải nghiệm phải chờ đợi gần một tiếng đồng hồ trong khi bàn khách nước ngoài đến sau lại được phục vụ trước.

Nằm sâu trong ngõ 74 Hàng Quạt giữa khu phố cổ Hà Nội thì quán bún chả Hàng Quạt là một trong những địa chỉ quen thuộc với thực khách muốn thưởng thức món ăn đặc trưng của Thủ đô. Sau hàng chục năm hoạt động quán không chỉ phục vụ người dân địa phương mà còn thường xuyên đón khách từ nhiều tỉnh thành và du khách nước ngoài.

Sự nổi tiếng cũng khiến quán thường xuyên xuất hiện trong các bài chia sẻ hay đánh giá trên mạng xã hội. Tuy nhiên mới đây một bài đăng của thực khách lại đưa địa chỉ này vào một cuộc tranh luận khác xoay quanh việc liệu có hay không chuyện khách nước ngoài được phục vụ ưu tiên hơn khách Việt.

Theo bài đăng nhóm thực khách có mặt tại quán vào khoảng 12h20. Do quán đông họ cho biết ban đầu vẫn thoải mái chấp nhận chờ đợi. Tuy nhiên đến khoảng 13h tức là sau gần 40 phút đồ ăn vẫn chưa được mang ra trong khi một bàn khách nước ngoài đến sau khoảng 15 phút lại đã được phục vụ trước.

Bài đăng bày tỏ sự thất vọng vì quán bún chà 74 Hàng Quạt ưu tiên khách Tây hơn khách Việt. Ảnh chụp màn hình

“Bọn mình có mặt lúc 12h20, đến 13h vẫn chưa thấy đồ ăn. Quán đông thì thôi, cũng thông cảm và ngồi chờ. Nhưng rồi thấy bàn khách đến sau được mang đồ ăn ra trước, bọn mình mới hỏi tại sao” người này viết.

Điều khiến thực khách cảm thấy chưa hài lòng theo lời kể là câu trả lời họ nhận được khi hỏi về sự khác biệt trong thứ tự phục vụ lại là “Vì họ là Tây”.

Nếu câu nói này được hiểu đúng theo nghĩa người đăng tải thì đây có thể là một lý do dễ khiến khách hàng cảm thấy bị đối xử khác biệt chỉ vì quốc tịch. Chính vì vậy câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Người đăng cho biết dù không hài lòng nhưng sau khoảng 40 phút chờ đợi họ vẫn quyết định ở lại ăn vì “chờ lâu rồi chẳng lẽ đi về” đồng thời cho biết sẽ không quay lại quán.

Trong phần bình luận tài khoản này tiếp tục bày tỏ sự không vui và đưa ra giả định rằng khách nước ngoài có thể phải trả mức giá khác khách Việt. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán của người đăng bài và chưa có căn cứ xác nhận từ phía quán. Bài viết sau đó nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng nếu sự việc diễn ra đúng như chia sẻ thì việc khách đến trước phải chờ lâu trong khi người đến sau được phục vụ trước đã là điều khó chấp nhận.

Ở chiều ngược lại cũng có ý kiến cho rằng một tình huống phục vụ riêng lẻ chưa đủ để kết luận quán có chủ trương phân biệt khách Việt với khách nước ngoài. Tại những quán đông khách việc món lên không đồng thời hay nhân viên xử lý nhầm đơn hoặc thứ tự phục vụ bị xáo trộn là việc hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy thay vì chỉ nhìn sự việc từ một phía hoạt động phục vụ tại quán đã được ghi nhận trực tiếp vào một buổi trưa sau đó.

Ghi nhận thực tế tại quán: Chỉ 6 phút từ lúc ngồi xuống là có đủ phần bún chả

Khoảng 12h34, quán bún chả Hàng Quạt đang trong khung giờ đông khách, với nhiều bàn đã có người ngồi và khách liên tục ra vào.

Bàn được xếp ngay sau khi vào quán. Khoảng 12h36, bún và rau được mang ra. Đến khoảng 12h40, phần bún chả được phục vụ đầy đủ. Tính ra, từ lúc ngồi xuống đến lúc có món đầu tiên là khoảng 2 phút, và đến lúc có đủ suất là khoảng 6 phút.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế tại quán cho thấy khách không phải đợi quá lâu để có một suất bún chả

Trong khoảng thời gian ghi nhận, một số khách nước ngoài cũng lần lượt tới quán. Đáng chú ý, một nhóm khách đến vào khoảng 12h45 và theo quan sát, cũng được phục vụ sau vài phút ổn định chỗ ngồi.

Ở thời điểm ghi nhận, chưa thấy sự chênh lệch rõ rệt về thời gian phục vụ giữa khách Việt và khách nước ngoài. Tuy nhiên, đây chỉ là quan sát trong một khoảng thời gian cụ thể, với số lượng bàn và thực khách nhất định. Ghi nhận này vì thế không thể đại diện cho toàn bộ hoạt động của quán, cũng không đủ cơ sở để khẳng định hay phủ nhận hoàn toàn trải nghiệm mà thực khách chia sẻ trước đó.

Một nhóm khách đến vào khoảng 12h45 và theo quan sát, cũng được phục vụ sau vài phút ổn định chỗ ngồi.

Chủ quán phủ nhận việc ưu tiên khách Tây

Sau khi được cung cấp thông tin về bài đăng đang gây tranh luận, chị Mai Lan là chủ quán bún chả 74 Hàng Quạt đã phủ nhận việc quán có chủ trương phân biệt khách Việt và khách nước ngoài: “Đấy là người ta tự nói, chứ ai đến trước chị làm trước. Nhà chị bán thì giá đồng đều, Tây hay Việt, khách ở các tỉnh về cũng bằng nhau hết”.

Video: Ghi nhận thực tế tại bún chả Hàng Quạt sau ồn ào ưu tiên khách Tây

Đề cập trực tiếp đến phản ánh về việc khách Việt phải chờ trong khi khách Tây được phục vụ trước chị Lan cho biết trong ngày xảy ra sự việc không có khách nào trực tiếp phản ánh với mình về vấn đề này cùng lời khẳng định: “Không có ai nói gì cả. Nhà này thì bán rất chiều khách, không bao giờ bất đồng với khách hàng”.



Chị Lan cũng khẳng định bản thân thường xuyên có mặt tại quán và luôn yêu cầu nhân viên giữ thái độ lịch sự với thực khách bất kể khách Việt hay nước ngoài. Chị cho biết: “Khách đến thì chỉ gặp cô bún chả. Tất cả Tây vào cô rất quý, vì cô rất chiều khách. Chỉ vào đây một tí thôi là rất nhanh chóng, không bao giờ phải đợi lâu và cũng không bao giờ nói nặng với khách một câu. Nhân viên mà sai với khách hàng thì cô mắng nhân viên, chứ không bao giờ cô nói nặng với khách”.

Chị Mai Lan - chủ quán bún chả 74 Hàng Quạt phủ nhận việc quán có chủ trương phân biệt khách Việt và khách nước ngoài

Về việc một số khách nước ngoài có thể được thu tiền hoặc xử lý đơn hàng theo cách khác, chủ quán cho rằng điều này xuất phát từ đặc điểm món ăn hoặc cách gọi món, chứ không phải do họ là người nước ngoài. Chị Lan giải thích rằng: “Có những khách Tây thì thu tiền trước vì hàng nem khác, còn đâu là một đồng giá hết. Tây hay người ở các tỉnh về cũng chỉ bán thế thôi”

Khi được hỏi về thời gian chờ món, chị Lan cho biết thời gian phục vụ phụ thuộc vào lượng khách và thời điểm trong ngày. Vào giờ cao điểm, thực khách có thể phải chờ khoảng 15 đến 20 phút, trong khi những lúc vắng khách, món có thể được đưa ra gần như ngay sau khi gọi. “Cao điểm thì khoảng 15 đến 20 phút. Còn bình thường khách vào là có luôn, gọi một lúc là có” - chị nói thêm.

“Có những khách Tây thì thu tiền trước vì hàng nem khác, còn đâu là một đồng giá hết. Tây hay người ở các tỉnh về cũng chỉ bán thế thôi” - đại diện quán cho biết.

Cũng theo một đại diện khác của quán, vào những khung giờ cao điểm lượng khách có thể tăng nhanh đến mức quán phải để khách xếp hàng chờ đến lượt, nhưng nguyên tắc phục vụ vẫn không hề thay đổi: “Nhà em khách đông có lúc còn phải xếp hàng. Ai đến trước thì mới được ăn trước. Từ trước đến giờ chưa bao giờ có ai chê hay phải thất vọng đi về. Khách đến đây lúc nào cũng vui vẻ”.

Tuy nhiên theo phía quán, nguyên tắc phục vụ vẫn là khách đến trước sẽ được phục vụ trước mà không phân biệt khách Việt hay nước ngoài. Phía quán cho rằng việc đông khách và phải chờ đợi là điều khó tránh vào một số thời điểm, song quán vẫn cố gắng đảm bảo thứ tự phục vụ và giữ thái độ vui vẻ với thực khách.

Cuối cùng, chủ quán bộc bạch đã bán bún chả hơn 30 năm và những năm gần đây được nhiều thực khách biết tới hơn nhờ mạng xã hội. Nhiều khách sau khi trải nghiệm quán cũng đã chia sẻ hay giới thiệu lại cho bạn bè hoặc đăng tải trên các nền tảng trực tuyến.

Theo một đại diện khác của quán, vào những khung giờ cao điểm, lượng khách có thể tăng nhanh đến mức quán phải để khách xếp hàng chờ đến lượt, nhưng nguyên tắc phục vụ vẫn không hề thay đổi

Nhìn lại toàn bộ sự việc, chúng ta có thể thấy rõ hai luồng ý kiến hoàn toàn trái chiều xoay quanh cùng một trải nghiệm ẩm thực. Một bên là sự không hài lòng của nhóm khách hàng khi phải chờ đợi quá lâu và nhận về một câu trả lời gây hiểu lầm sâu sắc.

Bên còn lại là lời khẳng định từ phía chủ quán về nguyên tắc bán hàng công bằng, không có chuyện ưu tiên khách nước ngoài. Không những thế, ồn ào này cũng đã mang lại một góc nhìn đa chiều về những tình huống phát sinh khó tránh khỏi khi trải nghiệm ẩm thực tại các hàng quán đông đúc, lâu đời.