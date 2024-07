Chu Bin xác nhận bị phạt hành chính 1,5 triệu đồng vì làm ồn

Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội lẫn truyền thông lan truyền thông tin tiêu cực về ca sĩ Chu Bin. Điều đó khiến khán giả có cái nhìn không thiện cảm về giọng ca Phố hoa lệ. Sau thời gian im ắng chờ đợi kết luận của cơ quan công an, Chu Bin mới chính thức lên tiếng để tránh những hiểu lầm.

Ca sĩ Chu Bin.

Chu Bin chia sẻ biên lai nộp phạt.

Giọng ca 8X cho biết anh vừa nộp phạt 1,5 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội chứ không sử dụng chất kích thích. Anh kể mình là vị khách được mời đến dự tiệc sinh nhật. Tuy nhiên do anh hát hò gây ồn ào nên bị nộp phạt vì vi phạm hành chính. Với nam ca sĩ, đây là bài học lớn cho mình để bản thân nghiêm khắc khắc phục, không làm ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như sự nghiệp.

Dịp này, Chu Bin cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì đã để xảy ra những hiểu lầm không đáng có, khiến mọi người lo lắng cho mình. Anh nói lý do đến hiện tại mới lên tiếng vì muốn chờ đợi kết luận từ cơ quan chức năng. "Tôi hiểu rằng bản thân cần có trách nhiệm gửi lời xin lỗi tới khán giả, những người đã yêu thương mình trong suốt 20 năm qua. Vụ việc này sẽ là một bài học để tôi trưởng thành hơn trong chặng đường làm nghề", nam ca sĩ bộc bạch.

Chu Bin khẳng định đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh nói về vấn đề này để tránh vụ việc bị đẩy đi xa, gây những hiểu lầm không đáng có. Về những tin đồn lan truyền, nam ca sĩ cho rằng khi đã là người của công chúng, việc phải đối diện với những lời đồn đoán là điều không tránh khỏi. Bản thân Chu Bin cũng quen với vấn đề này nên chỉ muốn mọi thứ trôi qua theo chiều hướng tích cực nhất.

"Tuy nhiên, lý do tôi quyết định lên tiếng là vì không muốn phụ lòng những khán giả đã yêu thương, ủng hộ mình. Tôi nghĩ rằng mọi người đã bên cạnh động viên mình suốt 20 năm sự nghiệp thì họ cũng cần một phát ngôn từ chính bản thân mình", anh nói. Theo nam ca sĩ, những vụ việc xảy ra dù có chút buồn lòng song anh có thêm cho mình những bài học quý báu. Điều đó sẽ được anh vận dụng trong chặng đường sắp tới, mang đến những điều tích cực cho mọi người xung quanh.

Sau ồn ào, Chu Bin toàn tâm toàn ý để trở lại với các dự án nghệ thuật. Anh nói bản thân là người của công chúng, sống bằng tình yêu thương của khán giả nên không vì bất cứ lý do gì mà từ bỏ đam mê. Hơn hết, anh cũng muốn mọi người nhớ đến mình thông qua các sản phẩm chất lượng thay vì những câu chuyện đời tư. "Tôi tin rằng âm nhạc là sợi dây kết nối bền chặt nhất chứ không phải vì những ồn ào. Sau mọi thứ đã trải qua, tôi chọn cách sống chậm lại cống hiến nhiều hơn để tránh những hiểu lầm đáng tiếc", anh tâm sự.