Chu Bin và loạt nghệ sĩ từng bị bắt vì dính tới ma túy gây xôn xao dư luận

Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 (TPHCM) đang tạm giữ hình sự ông Chu Đăng Thanh (39 tuổi, ca sĩ Chu Bin) cùng một số người khác để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo nguồn tin, vài ngày trước, công an ập vào kiểm tra một căn nhà trên đường Lê Hồng Phong, quận 10. Tại đây, cảnh sát phát hiện ca sĩ Chu Bin và nhiều người khác nghi tổ chức sử dụng ma túy. Qua test nhanh, nam ca sĩ Chu Bin và nhiều người khác có kết quả dương tính với ma túy.

Ca sĩ Chu Bin

Chu Bin là ca sĩ có nhiều năm hoạt động trong làng giải trí. Năm 2007, ca sĩ này từng tham gia cuộc thi Vietnam Idol và lọt vào top 30. Trước khi trở thành ca sĩ, Chu Bin từng là vận động viên Taekwondo, từng đoạt huy chương bạc giải toàn quốc và làm huấn luyện viên võ thuật.

Nam ca sĩ cũng từng chia sẻ về quãng thời gian khó khăn khi mới vào nghề, cát-xê chỉ 20.000 đồng một đêm diễn tại các hội chợ ở miền Bắc. Năm 2005, ca sĩ Chu Bin quyết định Nam tiến để theo đuổi ước mơ âm nhạc.

Nam ca sĩ đã phát hành nhiều album và được nhiều người biết đến như: Anh đã sai, Người dưng, Anh chỉ cần bên em, Xuân lộc vàng, Hãy tin anh lần nữa, Em của ngày hôm nay…

Diễn viên Lệ Hằng bị bắt vì mua bán ma tuý

Trước đó, nhiều nghệ sĩ cùng đã vướng vòng lao lý vì liên quan đến ma túy. Tháng 4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Lệ Hằng (48 tuổi, trú phường Khâm Thiên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan điềiu tra, qua công tác theo dõi, nắm tình hình địa bàn, Lệ Hằng được đưa vào tầm ngắm, nghi vấn là một "chân rết" nhỏ lẻ của đại lý ma túy trên địa bàn ở phường Trung Phụng (quận Đống Đa). Sau đó, Hằng cùng con gái về sinh sống tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Bị can Bùi Thị Lệ Hằng

Đến khoảng 20 giờ 10 ngày 10-3, khi thấy Bùi Thị Lệ Hằng lảng vảng trước số nhà 104 phố Khâm Thiên, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Đống Đa đã tiến hành kiểm tra hành chính, thu giữ trong người Hằng 0,696 gram ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, Hằng khai nhận số ma túy trên mua với giá 500.000 đồng của một người không quen biết để bán lại cho khách.

Theo chỉ huy Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Đống Đa, cựu diễn viên không sử dụng ma túy, mua bán nhỏ lẻ để kiếm tiền sinh sống qua ngày. Xét nghiệm nhanh, Hằng âm tính với ma túy.

Theo cơ quan chức năng, bị can Bùi Thị Lệ Hằng quê Tuyên Quang, là diễn viên Lệ Hằng, từng học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ra trường, Lệ Hằng về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia nhiều bộ phim truyền hình "Xin hãy tin em", "Những ngọn nến trong đêm", "Cổ cồn trắng", "Chuyện phố phường"…

Chị lập gia đình sớm, có một con gái song đã ly hôn. Đến năm 2012, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ.

Diễn viên hài Trần Hữu Tín lãnh 7 năm 6 tháng tù

Theo Cơ quan điều tra Công an quận 8, TP.HCM, vào 9h ngày 11/6/2022, Công an phường 5, quận 8 kiểm tra hành chính căn hộ tại Chung cư G.V (phường 5, quận 8), phát hiện 6 người, gồm: Trần Hữu Tín, Nguyễn Hoàng Phi, Trần Thanh Tâm (34 tuổi, ngụ Long An); N.T.X.T (35 tuổi, ngụ quận 11), Dương Thái Ngọc Huyền (18 tuổi) và T.T.A (31 tuổi, cùng ngụ quận Phú Nhuận), trong đó có 4 người sử dụng ma túy.

Diễn viên Hữu Tín lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Tại Cơ quan điều tra Công an quận 8, Hữu Tín khai nghiện ma túy gần 3 năm nay; trung bình 2 tháng sử dụng ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc một lần. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an quận 8 xác định, từ tháng 11/2021, Hữu Tín và A. thuê căn hộ tại chung cư G.V sống chung như vợ chồng. Hữu Tín cho Phi ở chung và chia tiền thuê.

Giữa tháng 5/2022, Phi cùng bạn đi hát karaoke ở quận 5 và sử dụng ma túy. Khi ra về, thấy còn dư ma túy nên Phi đem cất tại phòng ngủ. Khoảng 21h ngày 10/6, Hữu Tín và A cùng T, Tâm nhậu tại nhà hàng D.K (quận 1). Đến 2 giờ 11/6/2022, Hữu Tín rủ T. và Tâm về nhà mình nghỉ ngơi.

Về đến nhà, Hữu Tín vào phòng ngủ thứ nhất (phòng của Phi) thì thấy đĩa sành chứa ma túy và thuốc lắc. Hữu Tín chia đôi 1 nửa viên thuốc lắc uống với Tâm rồi đi ngủ.

Hơn 1 tiếng sau, Phi đi làm về biết Hữu Tín và Tâm sử dụng ma túy nên chỉnh nhạc tạo cảm giác hưng phấn. Đến 4h sáng ngày 11/6/2022, Huyền đến căn hộ và được Phi đưa ma túy để sử dụng. Sau đó, Hữu Tín, Huyền, Tâm phê ma túy nên Phi chỉnh nhạc lớn để đi ngủ. Đến 9h cùng ngày, Công an phường 5, quận 8 đến kiểm tra, bắt quả tang.

Bị cáo - diễn viên Hữu Tín (tóc ngắn) tại phiên tòa

Cũng theo Kết luận điều tra, kết quả giám định, tinh thể màu trắng trên đĩa sành thu giữ tại hiện trường là ma túy thể rắn loại Ketamine có khối lượng 0,8 gram; 1 viên nén màu hồng và 10 viên nén màu xanh.

Ngày 28/4/2023, TAND Q.8 (TP.HCM) tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Trần Hữu Tín (36 tuổi, diễn viên hài Hữu Tín) về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; phạt 13 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Phi (33 tuổi, làm nghề chỉnh nhạc - DJ) về hai tội "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Hữu Tín và Hoàng Phi rất nguy hiểm cho xã hội, cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe.

Ca sĩ Châu Việt Cường nhận 13 năm tù vì nhét tỏi hại chết cô gái

Châu Việt Cường là một trong những nghệ sĩ đã phải trả giá đắt vì nghiện ngập. Năm 2018, anh cùng nhóm bạn sử dụng ma túy dẫn đến bị ảo giác và đã dùng tỏi nhét vào miệng một cô gái khiến cô này tử vong.

Sự việc đã làm rúng động dư luận bởi thời điểm đó, Châu Việt Cường cũng là cái tên được nhiều người biết tới. Theo đó, ngày 7/3/2019, TAND TP Hà Nội đã đưa ca sĩ Châu Việt Cường ra xét xử về tội Giết người, Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Sau phiên xử, nam ca sĩ Châu Việt Cường đã phải lĩnh án 13 năm tù (sau được giảm án 2 năm).

Châu Việt Cường tại tòa

Cụ thể, trước toà, ca sĩ Châu Việt Cường khai do nghĩ bạn tình bị ma nhập nên đã nhét càng nhiều tỏi dẫn đến việc người này tử vong.

Nói lời sau cùng, bị cáo Châu Việt Cường cho hay, giây phút này, bị cáo phải đứng ở đây đã nhận thức đầy đủ được tội lỗi của mình gây ra cho chị H, gia đình chị H. "Đứng ở đây, bị cáo bị dư luận xã hội chỉ trích là con người hư hỏng, suy đồi đạo đức. Hành vi của bị cáo đáng lên án, đến cuối đời có lẽ bị cáo không chuộc được hết lỗi lầm của mình", Châu Việt Cường nói.

Theo điều tra ban đầu, ngày 5.3, nhóm thanh niên gồm Châu Việt Cường, Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên - Huế) cùng chị Trương Mỹ H. (20 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Đỗ Phượng Anh (23 tuổi, ở Mộc Châu, Sơn La) đến ngôi nhà do Phạm Đức Thế mượn (ở đường Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình) để sử dụng ma túy và quan hệ tình dục.

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác, nghĩ chị Trương Mỹ H. bị ma nhập nên ghì cổ, nhét tỏi vào miệng cô gái 20 tuổi này. Hành động trừ ma của nam ca sĩ khiến chị H. tắc thở, tử vong. Qua pháp y tử thi, cảnh sát tìm thấy 33 nhánh tỏi gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp khiến cô gái trẻ tử vong.

Châu Việt Cường tên thật là Nguyễn Việt Cường, từng theo học Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Bị can này được biết đến là một ca sĩ hát dòng nhạc trẻ sôi động với nhiều bản nhạc hit như Vợ là nhất, Bạc trắng tình đời và là cái tên khá quen thuộc tại các hội chợ, sân khấu tỉnh...

Hoạt động hơn 10 năm và không thật sự thành công trên con đường âm nhạc, nhưng đời tư của Châu Việt Cường lại có rất nhiều scandal gây tranh cãi. Năm 2012, Châu Việt Cường bị một nữ sinh tố hiếp dâm tại Hà Nội, gây xôn xao dư luận. Châu Việt Cường lúc đó tổ chức buổi gặp báo chí, lên tiếng phủ nhận và cho hay cả hai quan hệ tự nguyện. Cô gái sau đó rút đơn, nhưng cái tên Châu Việt Cường gắn liền với tai tiếng đó lan truyền trên nhiều mặt báo thời điểm đó.