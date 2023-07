Chốt danh sách 22 bài BLACKPINK sẽ diễn tại show Hà Nội, đủ hết các màn solo!

Chiều ngày 28/7, danh sách cuối cùng các ca khúc BLACKPINK trình diễn tại 2 đêm concert BORN PINK cũng chính thức được thông qua. Danh mục được Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội xác nhận gồm tổng cộng 22 ca khúc. Đây cũng chính là số lượng bài hát tương đồng với kịch bản của tour diễn toàn cầu BORN PINK suốt gần 1 năm qua.

Như vậy, danh sách sau cùng được công bố vào chiều hôm nay đã có số lượng bài hát nhiều hơn hẳn so với danh sách cấp phép ban đầu (vốn chỉ có 13 bài hát). 9 bài hát bổ sung bao gồm 3 bản hit lớn của BLACKPINK How You Like That, Kill This Love, Pink Venom. Bên cạnh đó, toàn bộ các ca khúc xuất hiện trong màn solo của từng thành viên cũng đã có mặt: Flower, You & Me, Gone, On The Ground, Money.

Danh sách chính thức trình diễn của BLACKPINK với 22 ca khúc.

Đây là thông tin rất vui với người hâm mộ BLACKPINK tại Việt Nam khi được thưởng thức trọn vẹn danh sách các bản hit đình đám lẫn những bản solo của các nữ thần tượng. Soi từ danh mục bài hát vừa được thông qua có thể tạm dự đoán phần trình diễn tại Việt Nam sẽ theo kịch bản thường thấy của BORN PINK Tour.

Bên cạnh đó, ồn ào về tác quyền giữa công ty tổ chức đêm nhạc tại Việt Nam - IME và phía VCPMC cũng đã được giải quyết khi công ty IME cam kết sẽ hoàn tất nghĩa vụ trả tiền bản quyền trước 12h ngày 29/7, trước lúc chương trình diễn ra.

Cũng trong chiều 28/7, ghi nhận tại SVĐ Mỹ Đình cũng đã tiến hành kiểm tra âm thanh. Các ca khúc quen thuộc của BLACKPINK cũng đã được vang lên để bộ phận kĩ thuật kiểm tra chất lượng, đảm bảo trải nghiệm khán giả vào 2 đêm concert 29 và 30/7 sắp tới đây. Qua phần kiểm tra âm thanh có thể cảm nhận "sức nóng" của 2 đêm BORN PINK đang ngày càng gần kề, fan BLACKPINK chuẩn bị đồ đi "quẩy" thôi!

Clip soundcheck tại SVĐ Mỹ Đình chiều 28/7