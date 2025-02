Chồng Từ Hy Viên ngừng ăn sau khi vợ mất

Vào ngày 26/2 (giờ địa phương), một nguồn tin thân cận với Koo Jun Yup đã chia sẻ với tờ báo Đài Loan (Trung Quốc) Mirror Weekly rằng: "Koo Jun Yup vẫn đang vô cùng đau buồn, ngày nào cũng rơi nước mắt" và nói thêm rằng "Anh ấy vẫn chưa thể vượt qua cú sốc mất vợ".

Nguồn tin này tiếp tục: "Khi nói về Koo Jun Yup và Từ Hy Viên, cả hai chúng tôi đều không thể kìm được nước mắt. Mắt anh ấy sưng húp vì khóc quá nhiều, nhưng anh ấy vẫn chưa được điều trị đúng cách. Anh ấy từ chối ăn uống, dẫn đến sụt cân đáng kể".

Một hãng truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) khác là ET Today đưa tin rằng những người quen và bạn bè xung quanh Ko Jun Yup đang ngày càng lo lắng về tình trạng sức khỏe suy yếu của anh. Theo nguồn tin, nghệ sĩ người Hàn Quốc không thể sắp xếp các đồ đạc liên quan đến Từ Hy Viên và vẫn đau khổ, liên tục hồi tưởng về cô. Mặc dù bạn bè và gia đình đã nỗ lực an ủi Koo Jun Yup nhưng điều đó có vẻ rất khó khăn. Theo ET Today: "Vì Koo Jun Yup nổi tiếng với tính cách sôi nổi và tích cực, nên sự cố này chắc chắn đã để lại tác động tàn khốc đối với anh ấy".

Koo Jun Yup đã hủy bỏ mọi hoạt động theo lịch trình. Anh đã rút lui khỏi các buổi biểu diễn DJ, xuất hiện trên truyền hình và mọi sự kiện chính thức, chọn cách đau buồn trong cô đơn. Mirror Weekly đưa tin rằng hiện tại anh không có kế hoạch tiếp tục hoạt động vì anh dường như cần thời gian để chữa lành cảm xúc.

Em gái của Từ Hy Viên là Từ Hy Đệ cũng được cho là vô cùng sốc trước sự ra đi của chị gái mình. Cô đã xin nghỉ sáu tháng khỏi chương trình tạp kỹ "The Girls Talk" đang phát sóng của mình.

Trong khi đó, Koo Jun Yup và gia đình Từ Hy Viên đang thảo luận về việc sắp xếp nơi an nghỉ cuối cùng của cô và một không gian tưởng niệm. Theo phương tiện truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), gia đình đang tìm kiếm một địa điểm để tưởng nhớ cô.

Công ty dịch vụ tang lễ nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc), Longyan, đã đề xuất tạo ra một không gian tưởng niệm đặc biệt cho Từ Hy Viên. Mirror Weekly đưa tin rằng Longyan sẵn sàng đầu tư khoảng 10 triệu Đài tệ (khoảng 303.753 USD) để thiết kế một khu vườn tưởng niệm nhỏ.

Zhongshi News cho biết: "Khu vườn này có thể sẽ lấy chủ đề về thiên nhiên và hoa, những loài hoa mà Từ Hy Viên yêu thích, để tưởng nhớ cuộc đời của cô".

Gia đình Từ Hy Viên được cho biết đang xem xét đề xuất của Longyan một cách tích cực và đang lựa chọn địa điểm cẩn thận. ET Today cho biết thêm: "Sau khi khu vườn tưởng niệm hoàn thành, nó sẽ trở thành nơi an ủi để Koo Jun Yup và gia đình thường xuyên đến thăm".