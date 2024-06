Chọn váy hai dây xinh như Khánh Vy: Mát mẻ, đơn giản mà vẫn 10 điểm nữ tính

Đổi sang màu đỏ rượu là bật "vibe" quyến rũ liền. Chiếc váy ôm body cổ yếm rất tôn dáng, khéo khoe đường cong cơ thể mềm mại của nữ MC 9X chính là minh chứng cho câu "simple is the best". Bạn có thể tham khảo những chiếc váy có thiết kế tương tự để mặc đi du lịch hay dự tiệc đều "okela".